Barbie, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo fin ora

Barbie è un film del 2023 di Greta Gerwig, il primo adattamento cinematografico live action della linea di fashion doll Barbie.

La bambola più amata dalle bambine e ragazzine di tutto il mondo, ha una storia di decenni che parte da una piccola realtà familiare, nella quale l’inventore Ruth Handler, guardava sua figlia Barbara giocare con bambole di carta, cui attribuiva ruoli da adulti.

Dal momento in cui la Barbie è comparsa, ha catturato l’immaginario popolare, facendo si che la stessa venisse utilizzata come punto di riferimento per il mondo della moda, dell’arte, ma ovviamente del cinema, per quanto riguarda soprattutto i film di animazione.

Un live-action di una tale ambizione non era ancora stato pensato: Greta Gerwig si prepara a far sognare generazioni di ragazze che sono cresciute insieme alla loro bambola preferita. Greta Gerwig, attrice, sceneggiatrice e regista, ha diretto film come Lady Bird e Piccole donne, che mettono al centro la donna, e tutte le sue sfaccettature. Trattandosi di due periodi distinti, quelli che fanno da sfondo ai suoi due film sopra citati, la regista ha mostrato tutta la sua abilità nell’affrontare la storia dietro “un essere umano che cerca i suoi valori in un mondo di valori” per citare De Beauvoir.

Ad un film come Barbie, dunque, non possono sfuggire indubbiamente temi che riportano l’attenzione sulla donna nella società, oltre che un irriverente considerazione sui ruoli di genere. I poster dei vari personaggi presenti nel film, infatti, puntano a dare una gran rilevanza ai successi delle Barbie, sminuendo in chiave umoristica i Ken: la Barbie di Emma Mackey ha vinto un premio Nobel per la fisica, la Barbie di Anya Cruz Kanye è un giudice della Corte Suprema; Gosling “È solo Ken”.

La data di uscita: a breve sul grande schermo

Registrato a partire da marzo del 2022 tra Venice Beach e Los Angeles, il film uscirà nelle sale il 20 luglio di quest’anno.

Quali avventure dovrà affrontare Barbie? La trama

Non essendoci ancora una storia ufficiale, si può ricostruire una sorta di filo conduttore per il quale la Barbie protagonista, viene mandata via dal suo paese Barbie Land, perché considerata non perfetta. Cerca allora il suo nuovo posto nel mondo in quello degli umani, “il mondo reale”, in cerca della felicità.

Dalle poche informazioni che si hanno a disposizione, Barbie sembrerebbe contenta di abbandonare il suo paese, risultando forse irritata dalla presenza di Ken, che decide di mettersi in viaggio con lei. Dunque, già da queste premesse è facile cogliere una risposta ironica e divertente a quelle che sono le imposizioni di “perfezione” che le Barbie avrebbero favorito nel corso degli anni.

Il Trailer

Il primo trailer aveva lasciato gli amanti del cinema piacevolmente sorpresi di vedere ripresa una delle scene più iconiche della storia del cinema in un film che si poteva pensare fosse rivolto a un pubblico infantile. La Barbie monolite che scende sulla terra preistorica con le fanciulle/gorilla abituate a giocare con le bambole/ossa – fino a quel momento raffiguranti delle bambine.

Meravigliate dall’arrivo di questo nuovo oggetto che è, invece, una bambola adulta, le fanciulle distruggono le loro bambole, così come i gorilla distruggevano le ossa. Niente di meglio di 2001:Odissea nello Spazio per rappresentare una novità di tale portata, che ha inevitabilmente sconvolto tutti ai suoi tempi.

Il nuovo trailer fornisce una serie di dettagli in più che ci mettono davanti un mondo super colorato e pieno di gioia, quello di Barbie Land in cui tutto è perfetto e tendente al rosa, e in cui sono tutti Barbie e Ken. Ci dà anche modo di vedere la vena ironica e divertente che promette il film. Sono anche catturati quelli che sono gli aspetti assolutamente rappresentativi della bambola bionda e perfetta con i piedi sempre in punta e il sorriso perennemente stampato in faccia.

Il cast da sogno

A coronare tutta questa “perfezione” il cast, assolutamente brillante della commedia: a partire dalla già barbie Margot Robbie, perfettamente calzante nella parte, con il suo Ken, interpretato dal bello e impossibile Ryan Gosling.

Issa Rae interpreta la presidentessa di Barbie Land, che pullula di Barbie di ogni tipo, interpretate da mentre Alexandra Shipp, Emma Mackey, Ritu Arya, Nicola Coughlan, Sharon Rooney, Anya Cruz Kanye, Dua Lipa, Hari Nef, Kate McKinnon.

Poi c’è Simu Lui nei panni di un Ken rivale, mentre Kingsley Ben-Adir e Ncuti Datwa interpretano altri Ken. Michael Cera e Emerald Fennell nei character poster di Alan e Midge. Compare anche Will Ferrell come presidente della Mattel nel mondo reale. Fanno parte del cast American Ferrera, Rhea Perlman, Connor Swindells, Helen Mirren e John Cena.