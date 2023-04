Barbie, il primo trailer completo fa già sognare | Potrebbe succedere di tutto

Finalmente è arrivato il primo trailer completo del film Barbie e ci regala un primo sguardo ai protagonisti, Margot Robbie e Ryan Gosling.

Ispirato dal mondo dell’iconica bambola targata Mattel Barbie e dei personaggi che gravitano attorno alla sua vita, tra cui ovviamente l’immancabile fidanzato di sempre Ken, il film sta attirando su di sé moltissima attenzione, soprattutto perché il film diretto da Greta Gerwig, regista già di Lady Bird e Piccole donne, potrebbe non essere assolutamente nulla di quello che ci aspettiamo.

La protagonista è Margot Robbie nel ruolo di Barbie mentre Ryan Gosling sarà Ken, ma vedremo anche altre versioni di questi personaggi e saranno interpretati da Hari Neff, Issa Rae, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e Simu Liu. Anche se il film tiene fede al proprio titolo dando vita al colorato mondo di Barbie, il trailer è incentrato sulle difficoltà che vive Ken, interpretato da Gosling.

In un mondo dove tutto appare perfetto, Ken si trova in difficoltà nella sfrenata competizione per conquistare le attenzioni di Barbie, così, nel momento in cui la ragazza parte per un viaggio nel mondo reale, lui decide di partire e di seguirla.

Tutto quello che sappiamo sul film Barbie

Con questo nuovo trailer riusciamo a scoprire qualche cosa di più rispetto alla pellicola attesissima, soprattutto dopo il teaser precedente pubblicato ispirato a 2001: Odissea nello spazio, che ci faceva intendere che qualcosa di particolare poteva accadere, ma non avevamo idea di cosa.

Probabilmente la conferma più significativa è rappresentata dal fatto che praticamente tutti i personaggi dell’enorme cast interpreteranno una versione differente di Barbie o di Ken, questa era una voce che già da tempo girava, ma fino a questo momento non ne avevamo avuta conferma.

Cosa ci racconta la trama

Ma non è tutto, abbiamo scoperto anche altri dettagli relativi a quella che sarà la trama e su alcuni personaggi, tra questi il fatto che sia Barbie che Ken siano al corrente che la fuori ci sia un mondo reale e che hanno la possibilità di spostarsi tra i due monti a piacere, per esempio come quando vediamo Barbie incontrare l’amministratore delegato della società di giocattoli interpretato da Will Ferrell.

Per ora però non si capisce ancora se le Barbie e i vari Ken siano davvero delle bambole o se siano persone reali da cui è stata presa ispirazione per i giocattoli, il dubbio sorge vedendo la Barbie interpretata da Kate McKinnon, che pare essere stata trasformata con un paio di forbici da un bambino.

La sessualità asessuata

Impossible non notare un aspetto davvero particolare relativo all’umorismo dei personaggi, è come se una commediola per famiglie sia stata mescolata a un film dalle frecciatine taglienti, già dal trailer sentiamo alcune battutine a sfondo sessuale, completamente celate dietro a giochi di parole che le privano della totale volgarità o comprensione di quello che è la sessualità da parte dei protagonisti.

Questo fa pensare che la pellicola sia stata pensata in modo da poter essere visto dai bambini, che difficilmente non vorranno andare a vedere un film dedicato a Barbie, senza togliere anche ai genitori, e gli altri adulti, il piacere di godersi un film sicuramente sopra le righe. Il film uscirà nelle sale italiane il 20 luglio 2023.