Scream VI: l’identità del killer era del tutto inaspettata | Chi è Ghostface?

La storica saga slasher ha un nuovo capitolo e un nuovo Ghostface. Gli indizi lasciati dal trailer puntavano nella giusta direzione?

Un mese fa è arrivato nelle sale Scream VI, ennesimo capitolo della saga slasher ideata da Wes Craven e debuttata al cinema a fine anni Novanta. Dopo Scream del 2022, il requel (parte remake, parte sequel) diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett il franchise continua la sua corsa e torna alla numerazione originale. Entrambi i film hanno ottenuto buonissime performance al botteghino americano e mondiale; Scream VI ha incassato quasi 2 milioni in Italia, il doppio del suo predecessore.

Ogni capitolo di Scream vive del mistero riguardante l’identità di Ghostface, una maschera ormai divenuta quasi un culto e che trova sempre un successore pronto a portarne avanti la missione. Il sesto film aveva rilasciato un trailer sorprendente per la rappresentazione di un “santuario” creato dall’assassino seriale per commemorare tutti i Ghostface del passato, e questo aveva dato vita ad una caccia all’indizio per cercare di scoprire chi sarebbe stato l’antagonista mascherato in Scream VI. Le piste si sono rivelate corrette?

Chi erano i maggiori sospettati?

Il santuario dei Ghostface sembrava essere un chiaro indizio che inchiodava Wayne Bailey (Dermot Mulroney), l’unico che poteva entrare in possesso dei vari oggetti facenti parte di quel tempio e che si trovavano nelle varie scene del crimine del passato. Bailey è infatti un poliziotto e di conseguenza in grado di radunare i costumi dei Ghostface e le reliquie sottratte agli archivi delle forze dell’ordine.

Un altro principale sospettato era Jason Carvey (Tony Revolori). Nel trailer lo si vede sfoggiare una maglietta di 4 mosche di velluto grigio, il film horror del 1971 di Dario Argento. Andando oltre la citazione si poteva provare a collegare quella maglietta all’identità di Ghostface. L’ultimo grande sospetto era proprio Sam Carpenter (Melissa Barrera), figlia illeggittima del Ghostface dell’originale Scream, Billy Loomis; nel trailer infatti possiamo vedere Sam inclinare la testa esattamente come è solito fare il killer.

Chi è Ghostface in Scream VI?

Alcune piste si sono rivelate corrette: Bailey è effettivamente uno dei killer di Scream VI e Jason stesso indossa il costume di Ghostface all’inizio del film per uccidere la sua insegnante di cinema, prima di venire assassinato da un altro Ghostface. Scream VI include infatti ben tre Ghostface, ovvero Bailey, Ethan (Jack Champion) e Quinn (Liana Liberato). Il secondo è il coinquilino di Chad, mentre Quinn è la coinquilina di Anika (Devyn Nekoda), fidanzata di Mindy (Jasmin Savoy Brown).

Bailey, Ethan e Quinn sono rispettivamente padre, fratello e sorella di Richie Kirsh, il Ghostface di Scream (2022). I tre desiderano vendicarsi di Sam e Tara Carpenter e far ricadere la colpa di tutti gli omicidi su Sam, facendo leva sulla sua parentela con Billy Loomis. I sospettati maggiori quindi, ovvero Bailey e Jason, si possono considerare entrambi corretti, ma la presenza di altri due Ghostface era invece del tutto inaspettata.