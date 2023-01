Knives Out 3: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

Il sequel del film Glass Onion è stato confermato. Anzi, probabilmente sono già state buttate giù le prime idee a riguardo. Scopriamo che cosa sappiamo fino adesso.

Glass Onion-Knives Out è il film che ha sviluppato la storia di Benoit Blanc, uscendo nel 2022 sulla piattaforma streaming Netflix e riscontrando un enorme successo. Questo favore positivo mostrato dal pubblico ha fatto in modo che la storia abbia un seguito con il sequel Knives Out 3. Questa saga cinematografica è di genere mistero/giallo, dove c’è un detective che deve indagare sull’omicidio in questione.

Qual è la data di uscita?

Knives Out è arrivato nei cinema a settembre del 2019 e Glass Onion è uscito a novembre del 2022, ma tra i primi due film c’è uno stacco di tre anni causato dalla pandemia che il mondo intero ha dovuto affrontare in quegli anni.

Infatti, la produzione ha potuto riprendere solamente da metà del 2021. Tuttavia, Netflix vuole far uscire il sequel in tempi più ristretti rispetto ai precedenti film e quindi, molto probabilmente, Knives Out 3 uscirà verso la fine del 2024.

Quel è la trama di Knives Out 3?

In questa saga cinematografica i vari film non sono direttamente collegati tra loro: il protagonista cardine è sempre uno ma la storia cambia ogni volta. Dal momento che si tratta di pellicole investigative, la vittima è sempre diversa; così come è sempre diverso l’assassino.

Quindi, benché ci sia il filo conduttore del detective, la trama può più o meno variare. Infatti, questa saga è stata pensata come una sequela di film detti “standalone”, ovvero indipendenti, autonomi.

Tuttavia, Knives Out 3 potrebbe anche focalizzarsi sulla vita privata del detective Benoit Blanc, soprattutto se ci sarà il personaggio di Phillip, già presente in Glass Onion come suo partner. Nel film non è specificato ma il regista ha confermato che Blanc è gay. Quindi, questo suo aspetto della vita personale potrebbe essere ampliato in Knives Out 3.

Abbiamo un trailer?

No, ancora non è uscito alcun tipo di teaser trailer o altro. Tuttavia, non appena si avranno i primi schemi ben definiti, la prima cosa da fare sarà quella di mostrare al pubblico qualche piccola scena del nuovo film. Non ci resta che attendere.

Chi fa parte del cast di Knives Out 3?

Per quanto riguarda il cast, un nome è certo: Daniel Craig, che vestirà nuovamente i panni del detective Benoit Blanc. La sua presenza è da contratto per tutti i sequel di Knives Out, come ha concordato con la Netflix. Per il resto, il cast sarà rivoluzionato quasi da zero, un po’ come è successo per gli altri film.

Un attore che potrebbe ritornare e che ha avuto un cameo in Glass Onion come partner di Blanc è Hugh Grant nel ruolo di Phillip. Inoltre, i due potrebbero intraprendere una relazione sentimentale, dal momento che Benoit è omosessuale; come ha confermato in regista stesso.

Sebbene il cast di Knives Out 3 è ancora quasi del tutto un mistero, il regista Rian Johnson ha certe preferenze per determinati attori. Ad esempio, Rian si trova molto bene a girare film con Joseph Gordon-Levitt, che l’ha inserito come il protagonista del suo primo film e in Looper, nel ruolo di un assassino. Un altro attore con il quale ha un buon rapporto lavorativo è Bryan Cranston, conosciuto sul set di alcuni episodi della serie tv Breaking Bad.

Chi sono i produttori di Knives Out 3?

Il film, come i precedenti, sarà diretto da Rian Johnson, regista noto per pellicole come Looper e Scream. I produttori sono Rian Johnson (di nuovo) e Ram Bergman, anche lui famoso per Looper e per Kill Me Later.

Rian Johnson ha già iniziato a buttare giù qualche idea per Knives Out 3?

Il regista ha ammesso che nei primissimi giorni del 2023, quindi proprio in questo momento, avrebbe iniziato a pensare al nuovo film. In un’intervista rilasciata a Deadline, Johnson ha affermato: “Credo che tutti pensassero che avrei avuto un paio di altre idee a caso – progetti non correlati – che mi giravano attorno. Ma, onestamente, negli ultimi due mesi, la cosa creativa più eccitante per me in questo momento è il terzo film.”