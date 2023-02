Back to Black, il film biografico su Amy Winehouse: data di uscita, cast e trama, tutto quello che sappiamo finora

Prossimamente sbarcherà nelle sale cinematografiche il film sulla vita di Amy Winehouse intitolato Back to Black. La pellicola sulla cantante si prospetta essere un enorme successo. Ecco quando verrà rilasciato, qual è la trama e chi interpreterà l’intramontabile Amy.

Back to Black, il film biografico sulla vita di Amy Winehouse

Una vita straordinaria, vissuta al massimo e terminata alla giovane età di 27 anni. Quella di Amy Winehouse è sicuramente stata un’esistenza da raccontare, e infatti prossimamente la sua storia troverà spazio nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Visto l’amore e il supporto che riceveva in vita, sicuramente la pellicola sarà un successo. Il film, intitolato Back to Black, approfondirà l’ascesa della celebrità, portandoci nel suo mondo, nella sua vita amorosa che ha dato l’ispirazione alla sua musica, fino alla tragica e prematura morte.

Le riprese sono già iniziate nella splendida cornice di Londra, nel frattempo ecco tutto quello che sappiamo finora sull’attesissimo film biografico.

Back to Black: il cast

Il cast di Back to Black è stellare: a interpretare la protagonista, Amy Winehouse, sarà Marisa Abela.

Nata a Brighton, la giovane attrice di 26 anni ha studiato presso la RADA prima di debuttare sul piccolo schermo in Cobra della BBCE. Giovanissima, il suo immenso talento le ha permesso di guadagnarsi il ruolo più importante in una delle pellicole più attese dell’anno.

Tra gli altri attori confermati c’è Eddie Marsan nel ruolo di Mitch Winehouse, il padre di Amy, e Ryan O’Doherty che vestirà i panni di Chris Taylor, l’ex fidanzato storico.

Per ora, questa è la rosa di attori confermati. A guidare la troupe ci sarà Sam Taylor-Johnson nel ruolo di regista che vanta di una lunga esperienza nel campo dei biopic musicali. Tra i suoi precedenti lavori, spicca quello svolto in Nowhere Boy, il film incentrato su John Lennon.

Alison Owen, Debra Hayward e Tracey Seaward, invece, formeranno il team di produttori alla base del grande progetto.

Data di uscita

Cresce l’attesa per l’uscita del film su Amy Winehouse e i più appassionati si chiedono quando potranno andare a vederlo al cinema.

L’annuncio ufficiale di Black to Black è avvenuto solo il 13 gennaio e già il 16 i produttori hanno iniziato le riprese nella città di Londra. È ancora presto per sapere una data di uscita precisa, ma di certo troveremo il film nelle nostre sale cinematografiche entro la fine del 2024.

La trama: un viaggio nella vita di Amy

La trama di Black to Black seguirà il filo della vita di Amy Winehouse, approfondendo amori, ispirazioni, gioie e dolori. Probabilmente il film inizierà raccontando le sue umili radici, accompagnandoci nell’ascesa della superstar come ce la ricordiamo noi.

L’ultimo album musicale – da cui prende il nome la pellicola – era incentrato sulla turbolenta relazione con il suo futuro marito Blake Fielder-Civil. Non solo, nelle canzoni si fa allusione alla sua fatale dipendenza da droghe.

Secondo quanto rivelato dal comunicato stampa ufficiale, il film farà luce sugli “anni vibranti vissuti a Londra nei primi anni della Winehouse e sul suo intenso viaggio verso la fama”.

“Back to Black si concentrerà sullo straordinario genio, la creatività e l’onestà di Amy che hanno infuso tutto ciò che ha fatto.

Un viaggio che l’ha portata dalla follia e dai colori della Camden High Street degli anni ’90 all’adorazione globale – continua la nota stampa – e viceversa, Back to Black si schianta attraverso lo specchio della celebrità per guardare questo viaggio da dietro lo specchio, per vedere cosa ha visto Amy, per sentire quello che ha provato lei.”

L’accompagnamento musicale

Ovviamente la vita di Amy Winehouse non può essere raccontata senza la sua musica, che rivela più di quanto abbia mai detto.

Una delle canzoni centrali sarà sicuramente Back to Black, che ha ispirato il titolo del lungometraggio. É probabile che sarà dato spazio ai più grandi brani di Amy tra cui Rehab, You Know I’m No Good, Tears Dry On Their Own e Love Is a Losing Game. Insomma, non ci resta che attendere e scoprire quali sorprese ci riserverà il film.