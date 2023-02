Bad Boys 4 confermato, i fan pazzi sono di gioia | Torna la coppia formata da Will Smith e Martin Lawrence

È stato ufficialmente confermato il film Bad Boys 4, che riporterà sul grande schermo la coppia composta da Will Smith e Martin Lawrence. A dare la notizia che ha fatto impazzire i fan sono stati gli attori stessi. Ecco tutto quello che sappiamo finora sul film.

Bad Boys 4: il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence

La pellicola Bad Boys 4 avrà come protagonisti l’intramontabile e ironica coppia formata da Will Smith e Martin Lawrence nei panni di due detective della polizia di Miami, intenti a indagare su una serie di reati legati alla droga.

La loro città è sempre meno sicura e la droga scorre tra le sue strade, così la coppia disfunzionale cerca di mettere in salvo i propri cittadini, portando i telespettatori nelle loro avventure americane.

A comunicare il grande e atteso ritorno al cinema sono stati proprio i due attori, che hanno utilizzato i profili social per informare i fan della bella notizia. Will Smith, in particolare, ha postato un video su Instagram in cui comunicava che è arrivato il momento. “It’s about that time!”, scrive entusiasto. Dopo l’episodio agli Oscar che l’ha visto coinvolto, per lui è davvero una boccata d’aria fresca.

Nel video l’attore si reca a casa di Lawrence cantando “Shake Ya Tailfeather” di Murphy Lee reso popolare da Bad Boys 2. Il duo, sia fuori che dietro le telecamere, continua ad avere un’impronta umoristica che lo rende davvero unico e super apprezzato dal pubblico, entusiasta di seguire ancora le loro avventure.

Lo schiaffo agli Oscar ha messo in pericolo il film?

Dopo lo schiaffo sferrato da Will Smith durante la serata degli Oscar, la produzione di Bad Boys 4 era in dubbio. Secondo alcune indiscrezioni circolate in questi mesi, il progetto era stato sospeso proprio a causa di quell’episodio che ha messo a repentaglio la credibilità di Smith.

In realtà, il presidente della Sony Tom Rothman ha successivamente smentito queste voci, affermando che la produzione del film era sempre stata in cantiere. Inoltre, Rothman ha assicurato che le scuse e i rimpianti di Will per aver schiaffeggiato Chris Rock erano sincere, e non dettate dal momento.

In Bad Boys 4 Smith e Lawrence non sono l’unica coppia a tornare: anche il duo di registi Adil El Arbi e Bilall Fallah si riunirà in regia, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Chris Bremner.

Al momento è troppo presto per avere dettagli sulla trama, anche ricordiamo che alla fine del terzo film ha preso forma un potenziale arco narrativo con Armando di Jacob Scipio – il figlio di Mike – in cerca di redenzione e intenzionato a ottenere l’opportunità di dimostrare quanto vale.

Non ci resta che aspettare nuove indiscrezioni, vi terremo aggiornati non appena ci saranno sviluppi.