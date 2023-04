Dune: parte due esplora altri pianeti oltre Arrakis | Ecco quali vedremo

Dune: parte due continuerà la storia di Paul Atreides su Arrakis ma ci porterà anche su altri pianeti dell’universo creato da Frank Herbert.

Dune non è solo un romanzo, ma è una delle opere letterarie più importanti della fantascienza. Frank Herbert ha creato un mondo che per cura nei dettagli e profondità può essere considerato la controparte sci-fi di un colosso come Il signore degli anelli, e che nonostante si ambienti principalmente sul pianeta che da il nome al franchise, include decine di altre stelle e una storiografia precisissima. Villeneuve non ha intenzione di tralasciare questo aspetto e vedremo i frutti del suo lavoro in Dune: parte due.

Il primo film del 2021 aveva adattato circa la metà del romanzo, fermandosi dopo la vittoria di Paul nello scontro mortale contro il Fremen Jamis e la sua conseguente unione alla tribù di Stilgar. Paul sembra destinato a diventare un messia per il pianeta desertico, ma le visioni di una sanguinosa crociata combattuta in suo nome lo tormentano. La lotta fra Fremen e Harkonnen raggiungerà l’apice nella seconda parte di questo racconto epico.

Cosa e chi vedremo in Dune: parte due

Dune: parte due includerà anche altri angoli di universo. Avremo modo di vedere il pianeta casa dell’Imperatore Padishah, Kaitain, e anche quello degli Harkonnen, Giedi Prime. L’organizzazione Bene Gesserit troverà anch’essa spazio e così il pianeta dove risiede il barone Vladimir Harkonnen; infine scopriremo anche nuovi luoghi su Arrakis. Dune: parte due è colmo di novità solo prendendo in considerazione la geografia.

Oltre ai personaggi chiave del primo capitolo si aggiungeranno anche volti nuovi e di grande rilevanza. Christopher Walken sarà l’Imperatore Padishah Shaddam IV, e Florence Pugh sarà la Principessa Irulan, sua figlia. Léa Seydoux sarà la Bene Gesserit Margot, mentre Souheila Yacoub interpreterà la Fremen guerriera Shishakli. L’aggiunta più importante sarà di certo quella di Austin Butler nel ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen, il nipote prediletto del barone Vladimir.

Rivedremo chiaramente Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen), Zendaya (Chani) Dave Bautista (Glossu Rabban), Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat), Charlotte Rampling (Gaius Helen Mohiam) e Javier Bardem (Stilgar).

Il futuro della saga cinematografica

Villeneuve sembra intenzionato a non fermarsi con il primo romanzo, avendo espresso interesse in un adattamento di Messia di Dune, il secondo romanzo del ciclo. Chiaramente questo progetto esiste solo in parole finora e ci vorrà tempo per saperne di più. Un prodotto ben più concreto è Dune: The Sisterhood, una serie spin-off che prende luogo 10,000 anni prima del film e si concentra sul Bene Gesserit. Il cast di The Sisterhood è guidato da Emily Watson, Indira Varma e Travis Fimmel.

Dune: parte due verrà distribuito in Italia il 3 novembre 2023 solo nelle sale cinematografiche, per poi approdare in streaming in un secondo momento. Data la portata artistica e tecnica dell’opera questa è senz’altro un’ottima notizia.