Barbie, è arrivato il prime trailer e mostra Margot Robbie con look vintage

Qualche mese fa sembrava che su Internet non si parlasse d’altro che di Barbie, adesso abbiamo un trailer per continuare a spettegolare!

Le star dell’imminente blockbuster, Margot Robbie (che interpreta la protagonista) e Ryan Gosling (Ken, il fidanzato di Barbie), stavano girando alcune riprese esterne nelle strade della Florida, generando così un notevole scalpore, per questo il Web era impazzito.

Tuttavia, è passato un po’ di tempo da quando siamo stati sommersi dalle notizie su Barbie, pertanto è il momento perfetto per dare un’occhiata al primo trailer del film e scoprire come sarà sul grande schermo.

Dal momento che la popolarissima canzone degli Aqua “Barbie Girl” non sarà presente nel film, possiamo mettere da parte il testo e sottolineare che il trailer di Barbie ha un aspetto – ovviamente – plastico e fantastico. Allo stesso tempo, si può dire che c’è qualcosa di diverso nel mondo di Barbie, cosa che la regista Greta Gerwig, nominata all’Oscar, ha già fatto intendere in precedenti interviste.

Dopotutto, il film live-action uscirà più di 60 anni dopo la creazione della bambola, quindi alcune aspettative sono destinate a essere infrante o frantumate.

Il trailer non rivela molto, in quanto mostra per lo più la Robbie in piedi sulla spiaggia vestita con la sua Barbie d’epoca, ovvero il costume da bagno a righe bianche e nere e la coda di cavallo anni ’50 presenti nella versione originale della bambola.

Sulle note di “Also sprach Zarathustra” di Richard Strauss, che il pubblico probabilmente riconoscerà per 2001: Odissea nello spazio, il filmato si conclude con una nota molto più accesa, con rapide clip che mostrano il cast stellare del film vivere le loro fantastiche vite di plastica in un mondo di Barbie color rosa shocking.

Barbie è scritto dalla regista Gerwig insieme a Noah Baumbach (Storia di un matrimonio), il che è un altro elemento rivelatore del tono e dell’ambientazione che caratterizzeranno questo nuovo film. Sia la Gerwig che Baumbach sono noti per la rappresentazione di alcune dure realtà della vita, ma spesso con un fondo di umorismo, quindi la loro interpretazione del famoso personaggio rende il film ancora più interessante.

Will Ferrell, che interpreta l’amministratore delegato della Mattel (l’azienda che ha creato la bambola Barbie), durante un’intervista ha affermato che il film sarà una satira sul patriarcato e una critica agli standard sociali e di bellezza imposti alle donne.

Il cast stellare di Barbie comprende anche Simu Liu (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), America Ferrera (Superstore), Ariana Greenblatt (Borderlands), Ncuti Gatwa (Sex Education), Issa Rae (Insecure), Hari Nef (Transparent), Michael Cera (Superbad), Emma Mackey (Morte sul Nilo), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Alexandra Shipp (X-Men: Dark Phoenix), Kingsley Ben-Adir (Una notte a Miami. ..).

Rhea Perlman (Cheers), Emerald Fennell (The Crown), Sharon Rooney (Dumbo), Scott Evans (Grace and Frankie), Ana Cruz Kayne (Piccole donne), Connor Swindells (Sex Education), Ritu Arya (The Umbrella Academy), Jamie Demetriou (Fleabag) e Marisa Abela (Industry).

L’attesissimo film Barbie uscirà nelle sale il 21 luglio 2023, intanto possiamo goderci questo primo assaggio e aspettare nuove inforazioni.