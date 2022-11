The Umbrella Academy 5, questa stagione ripete segretamente il peggior incubo di Cinque

È probabile un’altra apocalisse per la quarta stagione di The Umbrella Academy su Netflix. Cinque interpretato da Aidan Gallagher potrà mai sperare di sfuggire a questo futuro da incubo?

Cinque ha vissuto per anni il suo peggior incubo in The Umbrella Academy e la quarta stagione probabilmente non sarà diversa. Dalla prima stagione ha vissuto più di quarant’anni da solo, dopo essere saltato in un futuro distopico in cui la Terra si trova in completa rovina, durante il periodo in cui è rimasto bloccato in questa linea temporale, ha già vissuto le sue peggiori paure. Anche se, ironia della sorte, ogni stagione di The Umbrella Academy ha rappresentato un filo conduttore dell’incubo ineluttabile contro cui combatte per evitare che diventi di nuovo realtà.

Reginald Hargreeves ha adottato sette figli, altrimenti noti come gli Umbrella Academy, tra cui Cinque, che si trasporta nel tempo. La sua carriera di sicario della Commissione Temps gli ha dato l’opportunità di prevenire molte catastrofi che interferiscono con la linea del tempo, tuttavia, ad ogni tentativo di fermare un’apocalisse, l’effetto a catena di un’altra catastrofe ha dimostrato che il peggior incubo di Cinque non può essere evitato.

Nella scena finale della terza stagione, viene introdotta una nuova linea temporale in cui l’intera metropoli viene conquistata dal patriarca alieno Hargreeves, ponendo ancora più interrogativi per la quarta stagione. Il ritmo dei momenti finali dell’episodio lascia facilmente intendere che questo non è un buon segno per la Umbrella Academy e per Cinque in vista della stagione finale.

Perché Reginald ha cambiato la sua attività nella quarta stagione

Nel mondo della quarta stagione di The Umbrella Academy, la linea temporale degli eventi è diversa e in qualche modo Abigail Hargreeves è viva. Se si guarda alla prima stagione, Abigail viene presentata come la moglie di Reginald, morta per una malattia terminale.

La sua morte sembrava suggerire che la caduta di Reginald fosse in gran parte attribuita al fatto che lei non fosse più con lui, nella terza stagione, Reginald è ancora senza Abigail e completamente impotente, in balia dei suoi figli, il colpo di scena nel finale suggerisce che è stato il vero manipolatore per tutto il tempo.

Una volta poste le condizioni per avere tutti i figli degli Hargreeves insieme all’hotel, era disposto a ucciderli pur di ottenere ciò che voleva. C’è spazio per considerare che forse le motivazioni di Reginald sono sempre state quelle di trovare un modo per riavere Abigail.

Dopo aver premuto il pulsante di reset, i fratelli Hargreeves della Umbrella Academy sono stati spediti in una nuova realtà. Nel mondo, i loghi che riportano a Hargreeves sono impressi sui grattacieli di tutte le città; Reginald Hargreeves ha monopolizzato ogni cosa, il monopolio su tutte le attività commerciali gli permette di tenere tutto in ordine e questo può essere il suo modo di prevenire un’altra apocalisse.

Se è riuscito a diventare una superpotenza e a monopolizzare tutte le industrie, allora nulla può sfuggire. Il filo conduttore dell’ennesimo fenomeno di distruzione del mondo è sempre quello dell’Umbrella Academy.

In un mondo in cui Reginald è sempre stato alla loro mercé, è giusto che la sua determinazione sia quella di cercare di controllarli, infine, è importante notare che tutti i figli di Hargreeves sono ora privi di poteri per ragioni sconosciute. Reginald potrebbe essere la mente dietro questo scenario in cui ha trovato un modo per sopprimere i loro poteri.

In che modo l’arco narrativo di Cinque lo prepara a sconfiggere finalmente Reginald

Uno degli archi narrativi più importanti della Umbrella Academy è stato quello di Cinque, anche se molti fratelli Hargreeves sono in attesa di una storia migliore. Dopo diversi viaggi nel tempo falliti, Cinque è sopravvissuto a molte apocalissi, nella prima stagione è rimasto bloccato in un futuro distopico e la sua paura di questo esito ha guidato più volte la narrazione dell’intero show.

Anche in una stanza piena di Hargreeves, Cinque è l’unico in grado di vedere al di là di se stesso, mentre gli altri scelgono di occuparsi della loro procrastinazione e dei loro conflitti interiori. Con il progredire di ogni stagione, Cinque si è fatto attivamente avanti per trovare un modo per salvare il mondo da un’altra apocalisse.

La quarta stagione di The Umbrella Academy può addirittura sperare di ottenere risposte sulle origini aliene di Reginald per poterlo sconfiggere.