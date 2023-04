Il regista di Indiana Jones e il Quadrante del Destino spiega il ritorno dei nazisti

Il quinto ed ultimo episodio della storica saga riporterà gli eterni nemici di Indy: i nazisti. James Mangold ci spiega il perché.

Tutto torna al principio con Indiana Jones e il quadrante del destino, in arrivo a giugno nelle sale italiane. Dopo quindici anni la Disney decide di riproporre uno dei personaggi cinematografici più famosi e amati di sempre, i quali film hanno fatto la storia di Hollywood ed hanno aiutato a costruire i miti di George Lucas, Steven Spielberg ed Harrison Ford. Questo capitolo sarà il primo senza la regia di Spielberg, ruolo che è passato invece – insieme alla scrittura – a James Mangold, già regista di film come Ragazze interrotte e Logan – The Wolverine.

Proprio Mangold ha parlato del ritorno dei nazisti come antagonisti di Indiana Jones in questo nuovo film. Li avevamo già visti sia in Predatori dell’arca perduta che in L’ultima crociata, quindi Il quadrante del destino sarà il terzo scontro di Indy con i tedeschi di Hitler.

Un nemico conosciuto ed attuale

Mangold ha detto che i nazisti “fanno parte del personaggio di Indiana Jones”, ricollegandosi ai già citati scontri passati con il Terzo Reich nel primo e terzo film della saga. Sono dei rivali naturali per l’archeologo, opposti per geografia, politica e morale. Ma Mangold non si limita a rifarsi al passato, e dice: “Ci sono un milione di modi per cui sono rilevanti tutt’oggi e sia che siano chiamati in un modo o in un altro, queste cose non muoiono facilmente”.

Mangold esprime quindi la sua volontà di legare Il quadrante del destino alla tendenza politica di molti Paesi del mondo dove è possibile assistere ad una avanzata di ideologie sempre più estremiste e filo-fasciste, contrapponendo alle suddette l’iconico cacciatore di tesori di Harrison Ford. Ovviamente la scelta di ambientare parte del film nel passato attraverso l’uso della tecnologia ringiovanente (già vista in The Irishman) aiuta a contestualizzare l’attualità discussa da Mangold agli anni in cui il nazismo non era solo un’ombra.

Quando vedremo Il quadrante del destino?

Indiana Jones e il quadrante del destino sarà nelle sale italiane dal 28 giugno. Vedremo i ritorni della star Harrison Ford nel ruolo del giovane ed anziano Indy e di John Rhys-Davies nel ruolo del suo amico egiziano Sallah. Accanto ad Indy come al solito abbiamo una figura femminile, stavolta Phoebe Waller-Bridge nei panni di Helena Shaw, e l’antagonista principale sarà il nazista Jürgen Voller, interpretato da Mads Mikkelsen. Ci saranno inoltre Antonio Banderas, Toby Jones, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann e Boyd Holbrook.

Disney ha confermato che questo sarà l’ultimo episodio della saga di Indiana Jones e tutti sperano in un film che non vada solo ad omaggiare il brand e i personaggi, ma che offra un’avventura degna di Indy e possa chiudere in maniera grandiosa una delle storie più affascinanti del cinema americano.