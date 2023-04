Raymond & Ray, due fratelli perseguitati dal fantasma del padre | Recensione

Un film che dimostra come la morte può essere soltanto un punto di partenza e può rivelare novità impensabili.

Raymond e Ray (rispettivamente interpretati da Ethan Hawke ed Ewan McGregor, due noti attori per film come Black Phone e Mortdecai) sono due fratellastri che si ritrovano dopo cinque anni per il funerale del loro padre. I due uomini non hanno nulla in comune, a parte il defunto, dal momento che sono figli di due madri diverse.

I due fratelli si vedono costretti ad organizzare la veglia funebre e il funerale seguendo le rigide ed inusuali indicazioni del padre. Raymond e Ray non sono molto contenti di questo incarico e non perché siano addolorati e tristi, ma perché non hanno mai avuto un buon rapporto con il genitore. Quest’ultimo è stato un pessimo padre ed esempio di uomo, dato che usava le donne come fazzoletti, cambiandole molto spesso.

Infatti, quando erano bambini venivano vessati, maltratti e picchiati dal loro stesso padre e, quindi, Raymond e Ray sono cresciuti senza amore paterno e coltivando astio e rancore nei suoi confronti. Ad ogni modo, i due fratellastri si recano alle pompe funebri per ultimare gli ultimi dettagli e scoprono che il padre ha tenuto loro segreti alcuni dettagli della sua vita.

Tra le ultime volontà del padre c’è la richiesta che i due figli scavino la fossa con le proprie mani. All’inizio i due sono contrari e alquanto stupiti ma poi decidono di concedergli questa ultima volontà, prendendola anche come un ultimo smacco ricevuto dall’orami defunto genitore. Ma durante la sepoltura, gli altri segreti del vecchio padre verranno a galla, scioccando Raymond e Ray.

Un film segnato da un umorismo nero

Raymond & Ray è una pellicola uscita 12 settembre 2022, distribuita da Apple Tv+ e diretta da Rodrigo García, noto regista colombiano per film come 9 vite da donna e Gli ultimi giorni nel deserto. Questa pellicola è di genere drammatico ma si può notare anche una certa quantità di comicità. La storia è raccontata in maniera tragicomica, dove si alternano scene tragiche e scene assurdamente divertenti.

Per tutta la durata del film non si sente altro che la frase “le mie più sentite condoglianze” ed è nel giusto contesto, ma detta a questi due fratellastri che sono lì soltanto perché altrimenti nessuno si sarebbe occupato della faccenda suona tremendamente comico, drammatico e sciocco. Queste sensazioni sono resa anche dai due uomini che non sanno bene come replicare e appaiono impacciati ed imbarazzati.

Un finale che avrei ampiamente evitato

**ATTENZIONE SPOILER**

Verso la fine del film abbiamo la lunga sequenza del funerale del padre, comprendente di escavazione della fossa, chiacchierate con i partecipanti rivelanti molti segreti, sfogo dei figli contro l’ennesimo padre degenere e sepoltura definitiva. Sarebbe stato meglio se il film si fosse fermato esattamente in questo momento.

Invece la storia è andata avanti per circa 30 minuti, mostrando Raymond, il più pacato dei due, prova a ricominciare la sua vita con una donna e Ray, il più scapestrato, ci prova a sua volta ma fallendo miseramente. Queste informazioni sono superflue e scontante per la trama. Raymond & Ray è un film incentrato sull’odio nei confronti di un padre menefreghista e doveva concludersi con la sua sepoltura. Se avete voglia di guardare un film tragicomico, questo fa al caso vostro.