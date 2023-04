Joker 2: il protagonista e Harley Quinn ballano sull’iconica scalinata | Il BTS

Via Instagram ci arrivano foto e video dal dietro le quinte che mostrano il ritorno sulla scalinata resa famosa in Joker.

Ancora lunga è l’attesa per Joker: Folie à Deux, il sequel del film del 2019, Joker. Anche questo sequel vedrà Todd Phillips alla regia e Joaquin Phoenix nei sgargianti panni di Arthur Fleck, o Joker. La scelta coraggiosa che riguarda Joker 2 è stata quella di rendere il film interamente un musical, ingaggiando di conseguenza Lady Gaga come l’eterna compagna di vita e di crimine di Joker, Harley Quinn.

Nonostante manchi ancora diverso tempo all’uscita, di tanto in tanto abbiamo la fortuna di dare piccoli sguardi al dietro le quinte tramite i social; questa è la volta di un video che ci mostra il ritorno delle Joker Stairs, ovvero la scalinata dove Arthur Fleck danzava nel primo capitolo nell’iconica scena. Stavolta saranno in due a lasciarsi andare su quelle scale, sia Joker che Harley Quinn.

Cosa vediamo nel video?

Il video in questione dura meno di un minuto e mostra due scene nella stessa location. La prima è la citazione più grande al film del 2019 e vede Harley Quinn ballare esattamente come aveva fatto il suo partner-in-crime, febbrilmente ed impulsivamente. La performance viene però interrotta dall’arrivo di alcuni poliziotti che, arma alla mano, ignorano Harley e arrestano Joker, che si trova lì vicino ma non è inquadrato nel video. Negli ultimi secondi vediamo un passante affacciarsi da sopra la scalinata, la sua attenzione catturata dall’arrivo della polizia, e immaginiamo che non sarà l’unico.

Nella seconda scena invece Joker ed Harley sono in piedi uno di fronte all’altro e l’uomo le urla qualcosa dopo averla presa per il colletto ed averla scossa più volte. Non vediamo il volto di Joker bensì quello di Harley, che sembra quantomeno scioccato o impaurito. Pare che la tipica disfunzionalità del loro rapporto verrà riproposta anche in questo film.

Cosa capiamo da questo dietro le quinte?

Sebbene breve, il video ci rivela alcuni risvolti di trama interessanti. Anzitutto l’arrivo in forza della polizia lascia intendere che Joker abbia combinato qualcosa di grosso e sia quindi ricercato. Il motivo potrebbe essere legato al manicomio di Arkham: altri video e foto ci avevano già mostrato che l’Asylum andrà in fiamme nel film, questo forse causato proprio da Joker per incitare una rivolta e fuggire. Sappiamo inoltre che Joker ed Harley si incontreranno nell’Arkham Asylum come pazienti, quindi è lì che avrà inizio la loro relazione.

La seconda parte della clip ha meno implicazioni ma ci mostra come il rapporto fra Joker ed Harley sarà tanto travolgente quanto tossico, esattamente come siamo abituati a conoscerli. Non sentiamo però cosa i due si stiano dicendo: per quanto ne sappiamo, Joker le potrebbe star dicendo qualcosa per il suo bene che Harley però non vuole accettare.

Joker: Folie à Deux sarà distribuito ad ottobre 2024 e comprende un cast composto da Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey.