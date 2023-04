Il gladiatore 2: in costruzione un Colosseo in Marocco | Le foto pazzesche

La produzione de Il gladiatore 2 è già avviata e queste foto ci mostrano un’arena in costruzione in Marocco.

Quando si fortemente un film, e quando l’attesa è lunga, Twitter è il migliore amico dell’appassionato. Anche per Il gladiatore 2 è così: l’account Paul Mescal Updates ha pubblicato delle immagini in cui vediamo un set in fase di costruzione per Il gladiatore 2, sequel del celebre film del 2000 con Russell Crowe nei panni del generale romano Massimo Decimo Meridio costretto alla vita da gladiatore dall’imperatore Commodo, quest’ultimo interpretato da Joaquin Phoenix.

Ridley Scott, regista di innumerevoli capolavori hollywoodiani ed instancabile lavoratore, porterà in sala Napoleon nel 2023 con lo stesso Phoenix nei panni di Bonaparte – un altro imperatore, stavolta di Francia – e l’anno prossimo uscirà con Il gladiatore 2. Questo sequel è stato discusso più volte e svariati sono stati i tentativi e le idee per continuare la storia di Massimo (sebbene questo muoia alla fine de Il gladiatore), ed ora sta finalmente diventando realtà.

Si ritorna nelle arene

La casa di un gladiatore è l’arena e queste non potevano mancare ne Il gladiatore 2. Le foto pubblicate su Twitter mostrano una sorta di Colosseo in fase di costruzione in Marocco, ma la struttura, sebbene assolutamente riconoscibile, è lontana dal completamento. L’arena è in legno e di modeste dimensioni con appena una manciata di file di spalti, ma non sappiamo se ne verranno aggiunti altri.

Le foto ci possono dire qualcosa sul film. Sappiamo già che Il gladiatore 2 sarà la storia di Lucio Vero, il figlio di Lucilla – sorella di Commodo – che nel primo film era interpretato da Spencer Treat Clark e che aveva dimostrato ammirazione verso Massimo. Lucio vuole seguirne le orme e potrebbe quindi essere lui il nuovo gladiatore che da il titolo all’opera. L’arena che vediamo sarebbe quindi il suo palcoscenico, ma dove si trova?

Le dimensioni dell’arena suggeriscono che non si tratti di un grande Colosseo, bensì di una piccola struttura in cui si affrontano combattenti meno forti e meno conosciuti in cerca di fama. Altra possibilità è che sia un campo di addestramento per gli stessi gladiatori, ma questo non spiegherebbe gli spalti. Infine, possiamo ipotizzare che l’arena non si trovi a Roma ma in un altro luogo dell’impero e pertanto sia meno prestigiosa.

Chi fa parte del cast de Il gladiatore 2?

Sebbene il ritorno di Russell Crowe fosse stato ipotizzato più volte nel corso del 23 anni che ci separano dal primo film, con Massimo risorto, nell’aldilà oppure reincarnato nel corso della storia, Il gladiatore 2 ha infine preso una direzione diversa e si è concentrato su Lucio Vero. Questi, interpretato da Paul Mescal, sarà opposto al realmente esistito imperatore Geta, interpretato da Barry Keoghan. Nel cast anche Denzel Washington in un ruolo non ancora noto.

Il gladiatore 2 è in programma per la distribuzione nella seconda metà di novembre 2024.