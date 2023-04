Il Gladiatore 2: data di uscita ,trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Il gladiatore ritornerà dopo quasi un quarto di secolo, ancora dalla mente del regista originale Ridley Scott.

Era l’anno 2000 quando Ridley Scott uscì con un film epocale – non il primo e non l’ultimo del regista di tale portata – che riportava il pubblico nell’Antica Roma già resa grande da pellicole come Ben-Hur (nelle sue varie riproposizioni, ma specialmente quelle del 1925 e 1959) e Spartacus di Stanley Kubrick nel 1960. Il gladiatore era la storia del generale Massimo Decimo Meridio che, dopo essere stato privato di titoli e famiglia dall’imperatore Commodo, deve farsi strada di arena in arena per ottenere la sua vendetta.

Il gladiatore trovava la sua forza in una storia semplice ma efficace, un cast perfettamente in parte e la regia sempre impeccabile di Scott. Russell Crowe interpreta Massimo, ruolo per cui vincerà l’Oscar, e si scontra con il Commodo di Joaquin Phoenix. Il gladiatore è stato uno dei migliori successi economici dell’anno e si è aggiudicato ben cinque Oscar su dodici candidature, fra cui quello per il miglior film. Ma da dove potrebbe ripartire un sequel?

Le varie idee per un sequel negli anni

Rumors di un sequel de Il gladiatore sono circolate fin dal 2001, quando Scott pensava ad un modo per far tornare Russell Crowe nei panni di Massimo. Dato il finale poco interpretabile del primo film – spoiler, Massimo è morto – questo ritorno sarebbe potuto avvenire solo includendo l’aspetto più trascendentale dell’Antica Roma, schierando Massimo in opposizione alle varie figure della mitologia. Alcuni tentativi di sceneggiatura non andarono poi a buon fine, come quello di Nick Cave in cui Massimo si reincarnava in vari momenti storici come la persecuzione cristiana e la Seconda Guerra Mondiale.

Tutto questo non si è concretizzato (anche se non sappiamo se qualche elemento è stato salvato) e la storia si incentrerà invece su Lucio Vero, figlio di Lucilla che ne Il gladiatore divenne un ammiratore di Massimo e della sua lotta al dispotismo. Lucio è ora adulto – sono passati 25-30 anni dalla morte di Massimo – e dovrà muoversi in una Roma governata a quanto sembra dall’imperatore Geta. Ulteriori dettagli sulla trama non sono ancora disponibili, ma possiamo trarre qualcosa dalla vera storia di Geta.

Come fu per Commodo, il giovane imperatore Geta è realmente esistito ed ha condiviso il titolo con il ben più noto fratello Caracalla. I due erano descritti come caratterialmente opposti: Geta calmo e riflessivo, Caracalla impulsivo e violento. Questa opposizione portò a degli scontri fra i due riguardanti il governo di Roma, finiti poi con l’assassinio di Geta da parte di suo stesso fratello. Caracalla mise in moto una damnatio memoriae vastissima per cancellare completamente il ricordo di Geta, di cui ad oggi abbiamo infatti poche informazioni.

Cast e data di uscita de Il gladiatore 2

Ad interpretare Lucio Vero ci sarà Paul Mescal (Aftersun), una versione adulta del personaggio visto nel primo film e che era interpretato da Spencer Treat Clark. L’imperatore Geta sarà interpretato da Barry Keoghan (Gli spiriti dell’isola, The Batman), e con lui si concludono i membri del cast di cui si conosce il ruolo. Un altro grande nome è quello di Denzel Washington, ma per l’appunto non sappiamo ancora quali vesti indosserà.

Il gladiatore 2 è previsto per il 22 novembre 2024. Finora solo la pre-produzione è cominciata, infatti Scott è ancora impegnato a chiudere il suo prossimo film, Napoleon. Dopo aver terminato le riprese di Napoleon tutti i suoi sforzi convergeranno su Il gladiatore 2 e di certo otterremo ulteriori informazioni.