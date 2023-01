Napoleon, Ridley Scott svela perché ha dovuto riscrivere il film. Ecco tutto quello che sappiamo

L’acclamato regista di Alien, Ridley Scott, ha rivelato perché ha dovuto riscrivere il suo prossimo film epico storico con Joaquin Phoenix, Napoleon.

Ridley Scott ha rivelato che Napoleon è stato riscritto per adattarsi meglio all’attore protagonista Joaquin Phoenix. Il film, che sarà distribuito su Apple TV+ nel 2023, intende mostrare l’ascesa al potere di Napoleone e il suo rapporto con l’imperatrice Giuseppina, la sua prima moglie. Il ruolo di Napoleone è affidato a Joaquin Phoenix, quello di Giuseppina a Vanessa Kirby, ma il personaggio principale ha subito alcune significative modifiche.

Sebbene l’epopea storica prometta di mostrare la vera ascesa di Napoleone, Scott ha ammesso che alcuni dettagli sono stati modificati. Le interpretazioni di Phoenix sono spesso migliori del previsto, ma lo stesso regista ha ammesso che è stato necessario apportare alcune modifiche per aiutarlo. In un’intervista rilasciata a Empire, ha rivelato di aver riscritto il film per cucirlo meglio addosso a Phoenix e aiutarlo a entrare nella giusta mentalità per affrontare il ruolo dell’imperatore francese.

“Joaquin è quanto di più lontano ci possa essere dal convenzionale. Non deliberatamente, ma per intuizione. È questo che lo fa scattare. Se qualcosa lo preoccupa, te lo fa sapere. Ha reso speciale Napoleone mettendo costantemente tutto in discussione.

Con Joaquin, possiamo riscrivere il film semplicemente perché si sente scomodo. Con Napoleone è successo un po’ lo stesso. Abbiamo modificato il film per aiutarlo a concentrarsi su chi fosse Bonaparte. Sono stato costretto a rispettarlo, perché quello che diceva era incredibilmente costruttivo, ha fatto sì che tutto diventasse più grande e migliore”.

Tutto quello che sappiamo su Napoleon

Napoleon è attualmente in fase di post-produzione, ma non sono stati diffusi molti dettagli sulla pellicola. Fortunatamente, sono state rivelate le prime immagini del dietro le quinte che ritraggono un Joaquin Phoenix completamente calato nell’aspetto dell’imperatore.

Sebbene non si sia ancora intravista la moglie, è chiaro che Giuseppina commise adulterio mentre Napoleone era lontano. La produzione sarà sicuramente incentrata sul conflitto che ne è scaturito, con Napoleone che ha un disperato bisogno di salvare la faccia, si scateneranno sicuramente dei combattimenti e nessuno meglio di Joaquin Phoenix può rappresentare un protagonista tormentato e moralmente discutibile.

Tutti i prossimi film di Joaquin Phoenix

Naturalmente, Napoleon non è l’unico film di Phoenix in arrivo, ha recentemente terminato la produzione iniziale di Beau is Afraid, un film horror e comico che si svolge nell’arco di diversi decenni. Phoenix interpreterà il ruolo del protagonista Beau e il film promette di essere un incubo surreale.

Beau is Afraid sarà diretto da Ari Aster, già regista di Midsommar – Il villaggio dei dannati, e la sola locandina si dimostra inquetante. Se questo tenore si manterrà inalterato, il film promette un’esperienza sconvolgente e terrificante.

Dopo Beau is Afraid, Phoenix riprenderà il suo ruolo di Joker in Joker: Folie à Deux. Mentre il Joker originale era un thriller psicologico cupo e inquietante, Folie à Deux promette di essere un musical con Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn e Zazie Beetz in quello di Sophie Dumond.

L’uscita è prevista nel 2024, il che significa che Beau is Afraid e Napoleon saranno gli unici progetti attualmente previsti per il 2023 da Phoenix, e per entrambi i dettagli non sono ancora disponibili.