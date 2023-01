Black Panther: Wakanda Forever, quando arriva in streaming e dove vederlo

Se vi siete persi Black Panther: Wakanda Forever al cinema presto potrete riabbracciare Shuri, Okoye e Namor su Disney+.

Il primo Black Panther è stato un trionfo per il Marvel Cinematic Universe, non solo è stato un film ben fatto, con performance straordinarie di Chadwick Boseman e Michael B. Jordan e una regia di prim’ordine di Ryan Coogler, ma ha anche raccontato una storia complessa sulle responsabilità del Wakanda nei confronti del resto del mondo.

Black Panther ha rivelato ciò che le storie di supereroi sanno fare meglio, introducendo un fantastico mondo immaginario e affrontando questioni complesse attraverso una battaglia tra personaggi mascherati.

Non sorprende quindi che il sequel Black Panther: Wakanda Forever sia stato uno dei film più attesi del 2022, non solo affronta la morte di Re T’Challa dopo l’inaspettata e dolorosa scomparsa di Boseman, seguendo il periodo di lutto del Paese e l’insediamento di una nuova Pantera Nera, ma introduce anche un personaggio di spicco dei fumetti, Namor il Sub-Mariner.

Interpretato da Tenoch Huerta, Namor è il leader mutante della nazione sottomarina di Talokan. Mentre Shuri (Letitia Wright), la regina Ramonda (Angela Bassett) e Okoye (Danai Gurira) affrontano le conseguenze della morte improvvisa di T’Challa, Namor si presenta con richieste che svelano il sorprendente legame tra il Wakanda e Talokan. Allo stesso tempo, nazioni straniere cercano di controllare i depositi di vibranio del Wakanda, coinvolgendo nel conflitto l’agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman).

Quando esce Wakanda Forever su Disney+

Mentre è ancora possibile vedere Wakanda Forever in molte sale, il film arriverà su Disney+ il 1° febbraio, a differenza di film premium come Black Widow e Mulan, Wakanda Forever sarà incluso nel normale abbonamento a Disney+.

Sebbene Wakanda Forever sia il film conclusivo della Fase Quattro, avrà importanti ripercussioni sulle Fasi Cinque e Sei, la prossima fase inizia ufficialmente con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che arriverà nelle sale a febbraio, e proseguirà con Guardiani della Galassia Vol. 3 a maggio.

A questo punto non è chiaro se e come gli eventi di Wakanda Forever influenzeranno questi film, ma sicuramente avranno un impatto sulla prossima grande serie di Disney+, Secret Invasion. La storia degli Skrull che si nascondono sulla Terra, coinvolgerà Ross in alcune imprese di spionaggio.

Le connessioni più importanti di Wakanda Forever con il MCU si verificheranno probabilmente in Thunderbolts, dove si riuniscono gli oscuri Avengers, o in Avengers: The Kang Dynasty, in cui la nuova Pantera Nera potrebbe unirsi ai ranghi degli eroi più potenti della Terra. Gli appassionati di fumetti non tarderanno a sottolineare che Namor ha stretti legami con i Fantastici Quattro, che arriveranno al cinema nel 2024.

Tuttavia, il motivo più importante per recuperare Wakanda Forever è che si tratta di un film molto profondo e una grande commemorazione per un grande attore che ci ha lasciati troppo presto. Il film ha un senso di malinconia diffusa, pur essendo entusiasmante e dinamico. È un’esperienza potente che merita di essere vista su Disney+ il 1° febbraio.