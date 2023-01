Jeremy Renner pubblica una foto dall’ospedale, finalmente buone notizie!

Jeremy Renner rompe il silenzio sul suo grave infortunio con lo spazzaneve mostrando una nuova immagine dell’ospedale che lo ritrae in fase di recupero dopo i recenti interventi chirurgici.

Dopo alcuni giorni di ansia per le sue condizioni, Jeremy Renner ha rotto il silenzio sulle sue condizioni dopo l’incidente con lo spazzaneve. L’attore è stato al centro di molte notizie preoccupanti a partire dal giorno di Capodanno, quando è stato riferito che era stato trasportato in elicottero in un ospedale locale dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente con lo spazzaneve a casa sua, in Nevada.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, anche se l’aggiornamento migliore è quello relativo all’infortunio, Jeremy Renner ha deciso di scrivere su Instagram per rompere il silenzio sul suo incidente, condividendo una sua foto dal letto dell’ospedale in cui si trova, vediamo infatti anche gli ematomi che si è procurato durante questo brutto incidente.

La star di Occhio di Falco ha espresso la sua gratitudine per l’affetto dei fan e ha fatto notare che, pur essendo “troppo scombussolato per scrivere”, ricambia il suo affetto.

Cosa sappiamo dell’incidente di Renner con lo spazzaneve

Inizialmente etichettato come un incidente legato alle condizioni atmosferiche, Renner si sarebbe ferito mentre spalava la neve nella sua proprietà in Nevada la mattina di Capodanno: il suo gatto delle nevi si è ribaltato e gli ha schiacciato la gamba, causando una significativa perdita di sangue.

Prontamente assistito da un vicino, che ha provveduto ad applicare un laccio emostatico alla ferita per rallentare la perdita di sangue, hanno atteso fino all’arrivo dei paramedici; successivamente l’attore è stato trasportato in elicottero in un ospedale locale.

Il sindaco di Reno, Hillary Schieve, ha recentemente spiegato come si è svolto l’incidente, affermando che Renner stava aiutando una persona bloccata nella neve quando è stato ferito dal suo stesso macchinario, nonostante le misure di sicurezza installate sul gatto delle nevi per evitare che ciò accadesse, anche se l’ufficio dello sceriffo di Washoe ha assicurato di “non sospettare alcuno sbaglio”.

La famiglia di Renner ha dato un aggiornamento ottimistico sulle sue ferite il giorno dopo il suo trasporto in ospedale, confermando che gli era stato diagnosticato un “trauma toracico contundente e lesioni articolari”.

Il comunicato ufficiale della famiglia ha tuttavia assicurato che è stato sottoposto a un intervento chirurgico e che si trova in condizioni critiche, ma stabili, si sta riprendendo in terapia intensiva. Proprio come la sua stessa dichiarazione, la famiglia di Renner ha espresso la propria gratitudine per l’affetto dei fan e gli auguri per la sua guarigione.