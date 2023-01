Jeremy Renner, aggiornamenti sulle condizioni di salute critiche, la famiglia parla con ottimismo

La famiglia di Jeremy Renner aggiorna con ottimismo sulle sue condizioni critiche (ma stabili) in seguito al grave incidente con lo spazzaneve che ha colpito l’attore.

La famiglia dell’attore Jeremy Renner ha dato aggiornamenti ottimistici sulle sue condizioni di salute che sono apparse subito critiche. Renner è noto per aver interpretato Clint Barton/Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe; recentemente ha interpretato Hawkeye, la serie spinoff di Disney+, al fianco di Hailee Steinfeld.

Domenica primo gennaio è stato annunciato che l’attore era rimasto coinvolto in un grave incidente con lo spazzaneve, causando una situazione critica, seppur stabile.

In un aggiornamento dei rappresentanti di Renner, è stato confermato che è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un trauma toracico e lesioni ortopediche. Attualmente Renner si trova nel reparto di terapia intensiva in condizioni critiche, ma la situazione è stabile. La famiglia di Renner ha ringraziato i medici e gli infermieri che si sono occupati di lui, oltre alle molte altre persone che hanno dato il loro sostegno alla famiglia.

Così con queste parole è arrivato un comunicato che ha sollevato leggermente gli animi di tutti, “Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico e lesioni articolari ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di oggi, 2 gennaio 2023. È uscito dalla sala operatoria e rimane nel reparto di terapia intensiva in condizioni critiche anche se stabili.

La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si sono occupati di lui, ai Vigili del Fuoco di Truckee Meadows, allo Sceriffo della Contea di Washoe, al Sindaco di Reno Hillary Schieve e alle famiglie Carano e Murdock. Sono anche tremendamente sopraffatti e riconoscenti per l’affetto e il sostegno dei suoi fan”.

Tutto quello che sappiamo sull’infortunio di Renner

Il 1° gennaio, i rappresentanti di Renner hanno annunciato che l’attore aveva riportato gravi ferite in seguito a un “incidente legato alle condizioni atmosferiche mentre spalava la neve” a Washoe Country, in Nevada, dove risiede da diversi anni.

Secondo i testimoni, Renner stava spalando la neve vicino a casa sua quando il gatto delle nevi che stava manovrando si è ribaltato e gli ha schiacciato una gamba. Un vicino, di professione medico, ha prestato immediata assistenza al famoso attore direttamente sul posto in attesa dell’arrivo dei paramedici. Renner è stato poi trasportato in elicottero in un ospedale della zona, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico intensivo.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l’area è stata considerata una scena del crimine e il gatto delle nevi è stato sequestrato, poiché lo spazzaneve avrebbe dovuto essere dotato di misure di sicurezza per evitare che un incidente del genere si verificasse.

Sebbene Renner sia ancora in condizioni critiche, la dichiarazione della sua famiglia sembra ottimista, in quanto è ancora stabile in seguito all’intervento chirurgico. Ulteriori dettagli saranno probabilmente resi noti con l’evolversi degli eventi, compreso lo stato di salute di Renner e i rilevamenti della polizia relativi al gatto delle nevi.