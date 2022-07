John Krasinski risponde alla notizia del film sui Fantastici Quattro nel 2024

Dopo aver interpretato Reed Richards in un cameo di Doctor Strange 2, John Krasinski risponde alla notizia di un film sui Fantastici Quattro del MCU in arrivo nel 2024.

Dopo l’annuncio da parte dei Marvel Studios del film sui Fantastici Quattro, John Krasinski risponde alle domande sul suo possibile futuro nel MCU. Dopo aver riacquistato i diritti sui personaggi Marvel della Fox, ci si aspettava che i Marvel Studios reintroducessero la Prima Famiglia nel proprio franchise.

Molto prima che venisse fatto un annuncio ufficiale sul revival dei Fantastici Quattro nel MCU, Krasinski era già il favorito dai fan per il ruolo di Reed Richards, mentre sua moglie, Emily Blunt, era stata richiesta come prossima Sue Storm.

Al Comic-Con di San Diego, lo scorso fine settimana, la Marvel ha finalmente rivelato che il film sui Fantastici Quattro darà il via alla Fase 6 del MCU, confermando la data di uscita del novembre 2024.

Tuttavia, non sono stati condivisi altri dettagli, nonostante le voci secondo cui sarebbero stati svelati un regista e un cast completo. Se non altro, questo non fa che alimentare la speranza per l’assegnazione a Krasinski del ruolo di Mister Fantastic nel MCU.

Dopotutto, i Marvel Studios hanno già stabilito dei legami di lavoro con lui quando ha interpretato una variante del personaggio in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

In una nuova apparizione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, all’attore è stato chiesto di commentare l’annuncio dei Fantastici Quattro da parte dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con. Come prevedibile ha mantenuto riserbo sulla questione, anche se ha ammesso che “non ti dicono nulla” fino all’inizio delle riprese, indicando che non potrebbe condividere informazioni anche se volesse.

Il conduttore Jimmy Fallon gli ha anche chiesto se la Blunt fosse la potenziale Sue Storm, ma ha risposto solo mimando la sua morte tramite un dardo, proprio mentre stava per dire tutto.

Il cameo di Krasinski in Doctor Strange 2 è stato così breve che non è stato sufficiente per avere un’opinione valida sul suo potenziale ruolo di Reed Richards, ma il fatto che sia stato scritturato per il film diretto da Sam Raimi significa che i Marvel Studios ascoltano i suggerimenti del pubblico sul loro casting.

La domanda che ci si pone ora è se questo sia stato il massimo che hanno potuto fare, in termini di realizzazione del fervore in corso per vedere Krasinski e Blunt alla guida del revival dei Fantastici Quattro del franchise.

Le varianti possono avere un aspetto diverso l’una dall’altra, quindi Feige potrebbe certamente affidare il ruolo a qualcun altro nel prossimo film reboot. Tuttavia, potrebbe anche scegliere Krasinski e dare ai fan ciò che desiderano da anni.

Per quanto riguarda l’affermazione di Krasinski di non essere minimamente a conoscenza dei piani dei Marvel Studios per il ruolo di Reed Richards, se ce ne sono, è probabile che non sia del tutto vero.

Per lo meno, gli è stata data un’idea di cosa significhi per lui interpretare il personaggio in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Se Feige ha intenzione di affidare a Krasinski il ruolo di Mr. Fantastic a lungo termine, l’attore probabilmente lo sa già.