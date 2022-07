Black Adam, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

A che punto è il film di Black Adam? Ecco tutto quello che sappiamo sul film del DCEU riguardo a notizie, aggiornamenti, cast, trama e data di uscita.

Qual è lo stato attuale del film su Black Adam? Dwayne “The Rock” Johnson è legato al progetto del DCEU dal 2014, ma le riprese sono iniziate solo nell’aprile del 2021, a causa della pandemia COVID-19 e di come questa continui a influenzare la programmazione dei principali blockbuster di Hollywood.

Black Adam teoricamente espanderà il DCEU svolgendosi nello stesso universo di Shazam! e Justice League. Nei fumetti, il personaggio viene bandito dal faraone egiziano Shazam e riemerge 5.000 anni dopo per vendicarsi.

La sua storia precede quella di Capitan Marvel – altrimenti noto come Billy Batson – protagonista del film del 2019 Shazam! Per anni, gli spettatori del DCEU sono stati ansiosi di vedere una versione live-action di Black Adam, un personaggio antieroe che può rimescolare le dinamiche di potere del franchise con il suo specifico codice di condotta.

Da allora ci sono state molte notizie su Black Adam. Nell’ottobre 2020, la Warner Bros. ha riprogrammato diversi film del DCEU, tra cui The Batman, The Flash, Shazam 2 e Black Adam (che originariamente avrebbe dovuto debuttare il 22 dicembre 2021).

Finalmente il film ha ricevuto una data di uscita concreta, insieme ad alcune interessanti novità riguardanti il casting e la trama. Ecco tutto quello che si sa sul prossimo film del DCEU, Black Adam.

Data di uscita di Black Adam

La data di uscita iniziale di Black Adam era prevista per il dicembre 2021, ma la Warner Bros. Pictures ha annullato gli accordi e ha lasciato il suo destino in bilico per diverso tempo. Alla fine è stato annunciato che l’anteprima nelle sale di Black Adam è fissata per il 20 ottobre 2022.

Il film del DCEU ha attraversato un periodo piuttosto difficile per quanto riguarda il casting, il recasting e le questioni legate al COVID-19. Tuttavia, la data di uscita di ottobre è stata fissata e la gente potrà finalmente affollare i cinema per sentire cosa sta preparando The Rock.

Black Adam è stato eliminato dal programma DC della Warner Bros. ma il film è andato avanti con Jaume Collet-Serra alla regia. All’inizio di settembre 2020, la WB ha posticipato le riprese all’inizio del 2021, presumibilmente a causa degli impegni di Johnson.

Le riprese sono iniziate nell’aprile del 2021 ad Atlanta, in Georgia, a Los Angeles, in California e le riprese principali si sono concluse nell’agosto del 2021 dopo numerosi problemi, come la necessità di riscrivere la sceneggiatura da parte di Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Il cast di Black Adam

Johnson sarà il protagonista di Black Adam, la pecora nera della famiglia Shazam che torna a casa a Kahndaq dopo 5.000 anni. Il ruolo di The Rock nella WWE ha cementato il suo posto nella cultura pop molto prima di passare al cinema.

Negli ultimi anni è stato protagonista di film come Moana, Jumanji e Fast & Furious.

Noah Centineo è stato ufficialmente scritturato per il ruolo di Al Rothstein, alias Atom Smasher. Aldis Hodge interpreterà Carter Hall, alias Hawkman. Sarah Shahi interpreterà il ruolo di Adrianna Tomaz, una professoressa universitaria e combattente della resistenza. Quintessa Swindell avrà il ruolo di Cyclone e Pierce Brosnan interpreterà Kent Nelson/Dr. Fate. Marwan Kenzari ha un ruolo non ancora definito che si dice essere il cattivo Sabbac.

Dettagli sulla trama di Black Adam

Il Comic-Con di San Diego ha mostrato un nuovo trailer di Black Adam, con uno sguardo più ravvicinato alla Justice Society of America e altre immagini di Black Adam mentre fa esplodere cose.

I filmati mostrano Black Adam alle prese con Hawkman e che si lamenta del fatto che i suoi poteri sono una maledizione piuttosto che un dono. Il video rivela che il personaggio di Johnson sta aspettando un momento che cambierà “tutto”.

Attraverso una voce fuori campo, Black Adam ricorda la sua patria Kahndaq come “un crogiolo di culture, ricchezza, potere e magia” e afferma che la sua comunità un tempo aveva bisogno di un eroe.

La clip del DCEU rivela poi che Black Adam è stato bandito dopo non essere stato all’altezza delle aspettative, per poi tornare 5.000 anni dopo come uomo libero pronto ad aiutare i diseredati – nel suo modo distruttivo.

In base a quanto sappiamo finora, Asher Angel non riprenderà il suo ruolo di Billy Batson, alias Shazam, nel film di Collet-Serra.

La narrazione si concentrerà invece sull’ascesa al potere di Black Adam e sul suo tira e molla con la Justice Society of America, una squadra di supereroi composta da Atom Smasher, Hawkman, Doctor Fate e Cyclone.

Non è stato confermato alcun crossover con Shazam! ma, dati gli stretti legami tra i due personaggi, è probabile che Black Adam e il suo discendente Batson si incontrino in questo film o in un altro in uscita.