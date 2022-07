Oppenheimer, uscita il trailer del nuovo film di Christopher Nolan, ‘esplosivo’ e in bianco e nero

Arriva il trailer ufficiale di Oppenheimer che svela il padre della bomba atomica interpretato da Cillian Murphy nell’esplosivo biopic di Christopher Nolan.

Dopo aver dato un nuovo sguardo al film con il recente poster, la Universal ha rilasciato il trailer ufficiale di Oppenheimer. Christopher Nolan è alla guida del prossimo biopic su J. Robert Oppenheimer e il suo periodo di lavoro al Progetto Manhattan.

Nolan, noto soprattutto per aver diretto la trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception e Tenet, ha scritto la sceneggiatura di Oppenheimer, basata sulla biografia American Prometheus di Kai Bird e Martin J. Sherwin, ed è produttore insieme a Emma Thomas e Charles Roven.

Per Oppenheimer, Nolan ha riunito il suo più grande cast, tra cui Cillian Murphy nel ruolo del fisico teorico, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh e Gary Oldman.

Le riprese di Oppenheimer sono iniziate lo scorso gennaio in New Mexico e sono durate quattro mesi, concludendosi lo scorso maggio. Mentre la post-produzione del film è in corso, il pubblico può finalmente dare un primo sguardo a Oppenheimer.

A un anno dall’uscita nelle sale, la Universal Pictures ha presentato il trailer ufficiale di Oppenheimer, e il tempo è ancora una volta fondamentale in un film di Nolan. Accanto alle immagini a colori di quella che, con ogni probabilità, è una bomba atomica in esplosione, il trailer include anche immagini in bianco e nero dell’Oppenheimer di Murphy, dando un’idea di quella che sarà una tavolozza visiva molto diversa per il regista.

Inoltre, il video di annuncio in diretta consente un conto alla rovescia per l’uscita del film che si riduce al millisecondo.

Questo teaser trailer di Oppenheimer alcuni spettatori lo hanno già visto, dato che è stato proiettato in anteprima nelle sale la scorsa settimana insieme alle proiezioni di Nope di Jordan Peele. L’audio che sovrasta il montaggio delle immagini fa presagire una grande tensione nello svolgimento da parte di Nolan dell’eredità di Oppenheimer, che lo ha visto spesso etichettato come “il padre della bomba atomica”, anche se il modo in cui verrà raccontata esattamente la storia rimane oscuro.

L’unica cosa che appare chiara da queste prime immagini è che Oppenheimer sarà diverso da tutti i film di Nolan precedenti, soprattutto se si considera che questo sarà il suo primo approccio al genere biografico.

I fan del lavoro del regista hanno seguito con ansia la produzione del film, dato che varie foto del set di Oppenheimer hanno lasciato intendere l’approccio al periodo.

Inoltre, si è parlato molto del fatto che Oppenheimer di Nolan e Barbie di Greta Gerwig condividono la stessa data di uscita, con un’eccitazione dovuta non solo alla doppia dose di talenti cinematografici, ma anche al puro contrasto di aspettative tra i due progetti.

Ora, con il film di Nolan che sembra abbracciare la cinematografia in bianco e nero, i potenziali spettatori possono essere certi che i due film saranno praticamente il più possibile diversi l’uno dall’altro, il che rende il doppio spettacolo davvero unico.