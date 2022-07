Blonde, Netflix ha rilasciato l’incredibile trailer sul film dedicato a Marilyn Monroe

Netflix pubblica il trailer ufficiale dell’adattamento storico Blonde, che vede protagonista Ana de Armas nei panni della star del cinema classico Marilyn Monroe.

Il trailer ufficiale di Blonde offre uno sguardo più dettagliato su Ana de Armas nel ruolo di Marilyn Monroe. Il film, che riporta in vita la storia scabrosa della classica star del cinema, apparsa in progetti iconici come A qualcuno piace caldo, Quando la moglie è in vacanza e Gli uomini preferiscono le bionde, è una storia romanzata della vita della Monroe, basata sull’omonimo romanzo del 2000 di Joyce Carol Oates.

Portato sullo schermo dal regista Andrew Dominik, che in precedenza si era cimentato con il revisionismo storico per il film candidato all’Oscar del 2007 L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford, Blonde sarà classificato vietato ai minori di 17 (per i contenuti sessuali), il primo film in esclusiva streaming per il quale questo è il caso.

Il film seguirà la Monroe attraverso la vertiginosa ascesa della sua carriera, dando vita ad alcuni dei miti più noti sulla sua vita, tra cui la sua presunta relazione con il Presidente John F. Kennedy (Caspar Phillipson, che ha precedentemente interpretato lo stesso ruolo in Jackie del 2016).

Racconterà anche i suoi due matrimoni con celebrità di alto profilo, quello con la star del baseball Joe DiMaggio (Bobby Cannavale) e quello con il drammaturgo di Il crogiuolo Arthur Miller (Adrien Brody). Il grande cast comprende anche David Warshofsky nel ruolo del dirigente dello studio Darryl F. Zanuck, Eric Matheny nel ruolo di Joseph Cotten, co-protagonista di Niagara della Monroe e Xavier Samuels nel ruolo di Charlie Chaplin Jr.

Netflix ha presentato il primo trailer ufficiale di Blonde. In precedenza, a metà giugno, era stato pubblicato un teaser di 45 secondi del film, che mostrava solo una breve clip in bianco e nero accompagnata da alcuni rapidi flash di immagini lunatiche.

Questo nuovo sguardo al film in uscita mostra l’intera portata della torbida vita della star, mostrando le crepe mentre l’attrice lotta con la sua identità.

Una cosa particolarmente interessante di questo trailer è il modo in cui passa frequentemente dal bianco e nero al colore. Al momento non è chiaro se si tratti di una scelta stilistica per il trailer, volta a sottolineare lo status della Monroe come star del cinema classico, o di una caratteristica del film stesso.

Se così fosse, il film potrebbe seguire un percorso simile a quello del semi-autobiografico Belfast di Kenneth Branagh, passando al colore in momenti particolarmente emozionanti o “reali”, evidenziando la differenza tra Marilyn Monroe e la sua vera identità di Norma Jean Mortensen.

Per quanto Blonde mitizzi le imprese più grandi della vita della Monroe, il trailer mette in chiaro una cosa: i registi sono interessati innanzitutto alla Monroe, e infatti non c’è quasi una riga di dialogo che non sia pronunciata da lei. Anche se verranno inventati alcuni elementi, è chiaro che la storia si concentra innanzitutto nell’andare in profondità nella psiche della donna dietro la facciata.