The Batman 2: Colin Farrell svela la possibilità di tornare nei panni del Pinguino

Colin Farrell svela la possibilità di tornare nei panni del Pinguino nel caso in cui Matt Reeves lo contattasse per il suo sequel, The Batman 2.

Colin Farrell ha parlato dell’eventualità di un suo ritorno per The Batman 2. Inizialmente concepito come un film solista per il Cavaliere Oscuro di Ben Affleck, con l’attore impegnato a scrivere, dirigere e produrre, The Batman è stato infine rielaborato dal regista di Cloverfield Matt Reeves, che ha eliminato i collegamenti del film con il più ampio DCEU.

Reeves ha ribattezzato il film in un thriller psicologico di genere supereroistico, concentrandosi sul lato investigativo di Batman e sui suoi primi anni di giustiziere a Gotham City. Robert Pattinson, attore di Twilight, è il protagonista del film di Reeves nel ruolo di Bruce Wayne, mentre Farrell, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright e Andy Serkis ricoprono ruoli chiave.

Dopo diversi ritardi dovuti alla pandemia COVID-19, The Batman è finalmente arrivato nelle sale nel marzo del 2022, riscuotendo un rapido successo tra i fan e il pubblico che ne hanno lodato la fotografia grintosa, le interpretazioni convincenti, l’esplorazione riflessiva delle disuguaglianze sociali e la disamina critica dell’eroismo di Batman.

Il film si è anche rivelato decisamente redditizio, incassando oltre 770 milioni di dollari in tutto il mondo. Il successo ha spinto la WB e la DC a dare il via libera a un sequel, annunciato ufficialmente durante il CinemaCon di aprile. Pattinson e Reeves hanno firmato per tornare in The Batman 2, anche se un impegno simile da parte degli altri attori non è ancora stato confermato.

Ora, parlando con ET, Farrell ha rivelato che tornerebbe sicuramente per riprendere il suo ruolo del Pinguino in The Batman 2 se gli venisse offerta l’opportunità. L’attore ha dichiarato di essere stato a Hollywood per un po’ di tempo, ma di aver lavorato a The Batman in modo eccezionalmente piacevole.

Ecco la sua dichiarazione, “Oh mio Dio, mi prendi in giro?! È così divertente, mi stai prendendo in giro? È stato uno lavoro facile, voglio dire… è stata una gioia”.

I nuovi commenti di Farrell fanno eco a quelli della sua co-star Dano, che in precedenza aveva espresso il desiderio di riprendere il suo ruolo dell’Enigmista in The Batman 2.

Questo interesse da parte dei membri del cast di serie A dimostra la loro fiducia nella direzione di Reeves, riflettendo sull’esperienza arricchente che hanno vissuto durante la produzione del film. Farrell ha lasciato i fan a bocca aperta con la sua incredibile trasformazione e la sua performance da ruba-scena nel ruolo del Pinguino.

Molti considerano il suo personaggio come la migliore e più realistica interpretazione live-action dell’iconico cattivo, e se Farrell avrà la possibilità di apparire nel sequel, senza dubbio alzerà la posta in gioco del film con il suo modo di parlare senza peli sulla lingua e le sue sottili gag visive.

Poiché lo sviluppo di The Batman 2 è ancora in fase iniziale, è difficile garantire che Farrell tornerà nel film. The Batman non ritraeva il Pinguino di Farrell come il signore del crimine che è nei fumetti. Piuttosto, si è concentrato sulla costruzione dell’ascesa al potere del Pinguino, preparandolo per un arco più ampio in seguito.

Ma prima che un sequel possa rivisitare la sua storia, Farrell si dedicherà alle avventure del Pinguino nello spinoff The Batman incentrato sul suo personaggio.

La serie è già stata ordinata alla HBO Max, con Reeves e Farrell produttori esecutivi. Reeves ha dichiarato che la serie spinoff andrà in onda prima della première di The Batman 2. È quindi possibile che lo show faccia progredire la storia del Pinguino dal punto in cui si era interrotto il film originale, trasformandolo infine in una minaccia più minacciosa per il sequel.

Questo scenario è molto probabile. Ma per saperlo con certezza, gli spettatori dovranno attendere una conferma ufficiale da parte della star o del regista.