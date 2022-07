Black Panther 2, data di uscita, cast, trailer, riprese e tutto quello che sappiamo finora su Wakanda forever

Ancora una volta sentimento gridare: WAKANDA FOREVER e abbiamo già la pelle d’oca!

Ancora una volta con sentimento: WAKANDA FOREVER! La tragica scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto nel mondo, in primo luogo per la perdita nella vita reale che è stata drammatica, oltre che per la sua improvvisa assenza nel Marvel Cinematic Universe.

Ma lo spettacolo deve continuare, come si suol dire, e Black Panther 2, ufficialmente intitolato Black Panther: Wakanda Forever, è attualmente in lavorazione. Il film dovrebbe rendere omaggio all’attore scomparso ed espandere il meraviglioso mondo che ha contribuito a portare in vita.

Diretto da Ryan Coogler, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Joe Robert Cole, Black Panther: Wakanda Forever riporterà i fan in Wakanda ed esplorerà il nuovo posto della nazione nel mondo. Il primo Black Panther ha portato alcuni cambiamenti importanti per il Paese e siamo sicuri che anche il Blip ha avuto il suo terribile impatto.

Sarà quindi un Wakanda molto diverso quello che accoglierà i fan quando il film arriverà nelle sale, e non vediamo l’ora di vedere come sarà.

Con il ritorno di volti noti e l’aggiunta di alcuni nuovi ed entusiasmanti, Black Panther: Wakanda Forever promette di essere un vero e proprio spettacolo. L’attesissimo sequel si addentrerà in questioni più terrene (o meglio, acquatiche). Ecco tutti i dettagli su date di uscita, trama, personaggi e altro ancora.

Quando esce Black Panther: Wakanda Forever?

Black Panther: Wakanda Forever uscirà l’11 novembre 2022. In precedenza il film era stato programmato per il 6 maggio 2022, poi per l’8 luglio 2022, prima di arrivare all’attuale data di uscita di novembre.

A causa dell’improvvisa e inaspettata scomparsa di Chadwick Boseman, il film ha dovuto essere rielaborato, ritardando la produzione. Al momento, sembra che il film sia di nuovo in dirittura d’arrivo con un cast di star molto promettente.

Chi fa parte del cast di Black Panther: Wakanda Forever?

Nel dicembre del 2020, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che il ruolo di T’Challa non sarebbe stato rinnovato per Black Panther: Wakanda Forever. Parlando della decisione durante l’evento Investor’s Day della Disney, Feige ha dichiarato:

“Chadwick Boseman era un attore di immenso talento e un individuo ispiratore che ha influenzato tutte le nostre vite a livello professionale e personale. Il suo ritratto di T’Challa, Pantera Nera, è iconico e trascende qualsiasi iterazione del personaggio in qualsiasi altro medium del passato della Marvel. Ed è per questo motivo che non rimpiazzeremo il personaggio”.

Mentre il Re potrebbe essere assente dalla storia, vedremo tornare nel sequel molti personaggi del primo film. Il cast comprende Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Florence Kasumba, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Tenoch Huerta, Michaela Coel e Dominique Thorne.

Chi sono i personaggi confermati

Senza il suo eroe principale, Black Panther: Wakanda Forever si concentrerà maggiormente sui vari personaggi di supporto apparsi nel primo film. Secondo alcuni rapporti, il film introdurrà anche alcuni personaggi classici molto attesi, ma ci arriveremo. Innanzitutto, i personaggi che ritornano:

Lupita Nyong’o riprenderà il ruolo di Nakia, ex amante di T’Challa e parte della rete di spie War Dog del Wakanda. Viene dalla Tribù del Fiume e, alla fine di Black Panther, T’Challa l’ha messa a capo del nuovo programma di assistenza umanitaria del Wakanda.

Danai Gurira interpreterà Okoye. Uno dei personaggi più popolari introdotti in Black Panther, Okoye è a capo delle Dora Milaje, la guardia d’onore tutta al femminile di T’Challa e di fatto l’unità di forze speciali del Wakanda. Gurira dovrebbe riprendere il ruolo anche in una serie spinoff non ancora intitolata su Disney+.

Florence Kasumba riprenderà il ruolo di Ayo, una delle Dora Milaje. Introdotta per la prima volta in Captain America: Civil War, Ayo è una guerriera feroce e leale. Kasumba ha interpretato il personaggio anche in The Falcon e The Winter Soldier, dove è stato rivelato che ha aiutato a curare Bucky Barnes (Sebastian Stan) dal lavaggio del cervello dell’HYDRA.

Martin Freeman tornerà nel ruolo di Everett K. Ross, un agente della CIA che è stato salvato da T’Challa. In realtà non sappiamo se Ross sia tornato in America alla fine di Black Panther o se sia stato spazzato via durante lo Snap in Avengers: Infinity War. Black Panther 2 sarà l’occasione per ritrovare il personaggio e scoprire cosa ha fatto in questo nuovo e strano mondo.

Letitia Wright riprenderà il ruolo della sorella minore di T’Challa, Shuri. Una delle persone più intelligenti del MCU, Shuri progetta i progressi tecnologici del Wakanda. Secondo alcune voci, potrebbe avere un ruolo più importante nel sequel rispetto al primo film. Anche se non è ancora stato confermato, diventare la regina di Wakanda e Pantera Nera.

Winston Duke interpreterà M’Baku, il leader della tribù montana del Wakanda, i Jabari. Potente guerriero e occasionalmente alleato di T’Challa, M’Baku non sarà un supereroe globale come il suo re, resta comunque una forza formidabile.

Michael B. Jordan, che ha interpretato l’antagonista Erik Killmonger in Black Panther, ha già dichiarato di essere disponibile a tornare nel MCU se glielo chiedessero. Non sappiamo se qualcuno glielo abbia già chiesto, ma di certo i fan vorrebbero rivederlo.

Per quanto riguarda i nuovi personaggi, Dominique Thorne interpreterà Riri Williams, la supereroina nota come Ironheart. Riri è un geniale inventore alla pari del defunto Tony Stark (Robert Downey Jr.) e crea un’armatura che rivaleggia con la sua.

Aggiunta relativamente recente ai fumetti, Ironheart è stata molto popolare fin dal suo debutto e sembra che il personaggio avrà un ruolo importante nel MCU. Thorne interpreterà anche Riri in una serie Disney+ dedicata a Ironheart.

Tenoch Huerta interpreterà Namor il Sub-Mariner, il Re di Atlantide. Essenzialmente l’Aquaman della Marvel (anche se Namor ha debuttato due anni prima del personaggio DC), i fan sperano di vedere l’iconico antieroe nel MCU da molto, molto tempo e ora è finalmente pronto a fare il suo arrivo.

Michaela Coel interpreterà il personaggio di Aneka, che nei fumetti è l’istruttrice di combattimento della Dora Milaje.

Abbiamo un trailer di Black Panther: Wakanda Forever

Il primo trailer ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever è stato presentato in anteprima al San Diego Comic-Con e successivamente è stato diffuso online il 23 luglio 2022.

Il trailer, che ha come sottofondo una cover di “No Woman No Cry” di Bob Marley and the Wailers cantata da Tems e remixata con “Alright” di Kendrick Lamar, mostra le splendide immagini del film mentre il Wakanda piange la morte di Re T’Challa e Namor prepara la sua città di Atlantide alla guerra.

Il trailer si conclude con l’anticipazione che una delle donne del Wakanda assumerà il ruolo di Pantera Nera.

Quando si gira Black Panther: Wakanda Forever?

La produzione di Black Panther: Wakanda Forever è iniziata il 29 giugno 2021 presso i Trilith Studios di Atlanta, in Georgia, con il titolo provvisorio “Summer Break”. Prima della morte di Boseman, l’inizio delle riprese era previsto per marzo 2021, ma la produzione è stata ritardata per consentire agli sceneggiatori di rielaborare la storia in modo adeguato e con gusto.

Il film è stato girato anche a Worcester e al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nei fumetti, Riri Williams è una studentessa di ingegneria del MIT, quindi è probabile che le scene girate in quel luogo prevedano la sua introduzione.

Il 25 agosto, Letitia Wright ha riportato lievi ferite in seguito a un incidente avvenuto durante le riprese di uno stunt a Boston. L’attorice è stata temporaneamente ricoverata in ospedale, ma si prevede che si riprenderà rapidamente.

Quando si svolge Black Panther: Wakanda Forever?

L’esatta tempistica di Black Panther: Wakanda Forever non è ancora stata rivelata, ma si può ipotizzare che si svolga dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder.

Per quanto riguarda l’anno, Black Panther: Wakanda Forever dovrebbe svolgersi nel 2023 o forse nel 2024. Il tempo è un po’ strano per l’MCU in questo momento, soprattutto con i viaggi nel tempo e gli scherzi multiversali che confondono le cose.

Ma ciò che sappiamo con certezza è che si svolgerà in un mondo post-Blip, dove i confini globali sono ancora in evoluzione e l’umanità in generale sta facendo lenti progressi verso la ripresa. Quale momento migliore per Atlantide per rendere finalmente nota la sua presenza al mondo di superficie?

Qual è la trama di Black Panther: Wakanda Forever?

Quello che sappiamo di Black Panther: Wakanda Forever è che sarà una storia ricca di emozioni. Molti membri del cast hanno parlato di quanto sia strano girare questo film senza l’amata star.

La sinossi ufficiale della trama fornita dai Marvel Studios recita:

In “Black Panther: Wakanda per sempre”, la regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle potenze mondiali intervenute in seguito alla morte di Re T’Challa.

Mentre i wakandiani si sforzano di abbracciare il loro prossimo capitolo, gli eroi devono unirsi con l’aiuto di Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno di Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.

L’esistenza di Atlantide è stata già accennata in precedenza con un Easter egg e con commenti di circostanza in Iron Man 2 e Avengers: Endgame.

Nei fumetti, Wakanda e Atlantide sono già entrati in guerra in passato, con conseguenze davvero devastanti. Se questa sarà la vera trama del prossimo film, sarà sicuramente uno spettacolo visivo. Detto questo, il Wakanda non ha sbocchi sul mare, quindi come gli atlantidei abbiano intenzione di organizzare un attacco è tutta un’altra questione. Ma questo non li ha fermati nei fumetti, quindi probabilmente troveranno un modo anche qui.

In ogni caso, Black Panther: Wakanda Forever promette di essere una storia straordinaria. Speriamo che il film sia all’altezza della promessa.