Thor: Love and Thunder, un sequel di Thor non troppo riuscito e privo di emozioni ma sicuramente inutile

Ci sono alcune cose buone che meritano di essere sottolineate di questo film che altrimenti sarebbe praticamente da buttare, ebbene sì stiamo parlando proprio di Thor: Love and Thunder.

Innanzitutto ci sono due grandi capre urlanti, i cui strilli amplificati digitalmente sono un omaggio comico che raramente cessa di essere offerto. Christian Bale interpreta un cattivo zombesco di nome Gorr il macellatore di dei, che assomiglia così tanto a Voldemort e a “The Nun” che la Warner Bros. potrebbe voler fare causa. Infine troviamo l’adorabile e strampalata visione di Russell Crowe, che si esibisce in una corazza d’oro e in un tutù bianco nei panni del dio greco Zeus. Non vi sembra abbastanza divertente?

Tuttavia, la cosa migliore del film, per quanto mi riguarda, è la sua durata. Alle oltre 60 ore di contenuti cinematografici finora usciti dalla catena di montaggio Disney/Marvel, questo quarto film incentrato su Thor aggiunge 120 minuti per lo più innocui, anche se in gran parte inutili.

Ad eccezione delle scene post-credit, che i fan ovviamente seguiranno per intero, sopportando doverosamente i nomi degli artisti degli effetti visivi e degli operatori in cambio di uno sguardo ai futuri supereroi Marvel.

In barba alle consuete richieste anti-spoiler, posso rivelare che proprio alla fine – subito dopo che [spoiler] arriva a [spoiler] e parla con [spoiler] – compare una title card con una notizia rassicurante, anche se non proprio sorprendente: “THOR RITORNERÀ”. Ma dai, questo film continua a stupire.

Ovviamente potrebbe sorgere un po’ di confusione. Per quanto riguarda Thor sembra abbastanza certo che il film intenda la divinità norrena Thor Odinson, interpretato come sempre da Chris Hemsworth con un fascino talmente genuino che persino i suoi bicipiti sembrano sorridervi. Ma come avrete sicuramente sentito, Love and Thunder presenta un altro aspirante al mantello di Thor.

Si tratta della dottoressa Jane Foster (Natalie Portman), astrofisica americana di spicco e anima gemella di Thor in “Thor” (2011) e “Thor: The Dark World” (2013). In questo film, come nei fumetti scritti da Jason Aaron da cui trae ispirazione, Jane è affetta da un cancro al quarto stadio, una condanna a morte quasi certa che la porta a trasformarsi inaspettatamente nel suo supereroe dalla chioma bionda e dal mantello rosso, nota come il Potente Thor.

Jane ottiene questo risultato brandendo il vecchio martello di Thor, Mjölnir, che è stato ridotto in frantumi in “Thor: Ragnarok” (2017) e brevemente resuscitato tra i piani di viaggio nel tempo di “Avengers: Endgame” (2019).

Ormai definitivamente fuori dal pensionamento, Mjölnir vive per colpire e torna a boomerang di nuovo in Love and Thunder, oltre che per suscitare alcuni divertenti problemi di gelosia per quanto riguarda la nuova arma di Thor, Stormbreaker.

È una battaglia di asce ed ex che cerca di mettere sotto controllo l’enorme ego di Thor, di dare al franchise un aggiornamento della parità di genere e di rinnovare alcune scintille di commedia romantica da tempo sopite.

Sfortunatamente questi obiettivi si perdono, o perlomeno sono frustranti e poco realizzati, in una confusione di battute senza senso e di svolte della trama pigramente schematica, oltre alla sensazione generale di un franchise che che sta facendo perdere le sue energie creative. Questi problemi sanno di stanchezza da parte della Marvel, ma portano anche le impronte del regista neozelandese Taika Waititi (che ha scritto la sceneggiatura insieme a Jennifer Kaytin Robinson).

Dopo aver impostato Thor su una traiettoria più sciolta e goffa in “Ragnarok”, Waititi cerca di estendere il tono comico e spensierato di quel film in un’avventura che cerca di essere allo stesso tempo più sciocca e più triste.

Vuole trattare Thor come una figura divertente, ma anche restituirgli una dimensione di grandezza pop-culturale di cui nessun Avengers, anche se in pensione, può fare a meno per molto tempo.

E così il film cerca di prenderla sul ridere e allo stesso tempo di esaltare la leggenda di Thor con una serie di montaggi veloci che ripercorrono gli alti e i bassi del personaggio, le sue perdite (Loki!) e i suoi amori (Jane, tra gli altri), il suo insolito numero di rifacimenti fisici, dall’elegante look di “Ragnarok” con taglio corto e occhio bendato a quella pancia da birra dell’era di “Endgame”.

È piacevole per un po’ rivivere tutto questo. L’evoluzione di Thor, a volte priva di senso nel corso degli anni, dimostra l’astuzia di un personaggio che nemmeno la ben oliata macchina Marvel è sempre riuscita a scardinare. È anche un esempio del calore e della versatilità della presenza di Hemsworth, della sua capacità di rimanere in buona compagnia anche quando i film non sono stati altrettanto buoni.

All’inizio di quest’ultimo film, Thor ha recuperato il suo invidiabile corpo divino, ma ha ancora poco senso. Il problema del film è che sembra riflettere questa crisi d’identità e allo stesso tempo pretendere di risolverla.

La storia inizia a stridere con alcune scene di Thor che si aggrega ai Guardiani della Galassia, in modo da permettere a Chris Pratt, David Bautista, Karen Gillan e altri di incassare un rapido stipendio.

Le cose migliorano un po’ quando l’azione si sposta a Nuova Asgard, la bucolica cittadina norvegese/trappola per turisti dove si sono trasferiti gli Asgardiani sopravvissuti, ma anche qui l’azione si impantana in camei “guarda chi c’è” e product placement che a volte sono mascherati da battute sui product placement.

Tutte queste trovate comiche sono tipiche di Waititi, il cui umorismo notoriamente impetuoso lo ha reso adatto a un franchise avverso ai rischi che premiano la personalità piuttosto che la visione personale. Ma la sua comicità velleitaria dà l’impressione di essere terribilmente forzata, e l’impresa Marvel sembra incoraggiare i suoi istinti peggiori; troppo spesso scambia la goffaggine per irriverenza e l’autocompiacimento per autoironia.

A volte i suoi istinti comici si rivelano efficaci, come quando Thor, Jane e i suoi amici si imbarcano in un paradiso neo-olimpico, pronto per Las Vegas, chiamato Omnipotence City, dove lo Zeus di Crowe si pavoneggia e saltella.

Ma il film è decisamente migliore nei rari momenti in cui cerca di suscitare emozioni sincere e non ironiche, sia che si tratti di raccontare la tragedia che dà origine al regno di terrore omicida di Gorr, sia che si tratti di esplorare la lotta di Jane per sfuggire alla propria mortalità.

Questo conferisce un certo senso alle trasformazioni di Jane nel Potente Thor che, lungi dal guarirla, accelerano solo la diffusione del cancro. Ma niente di tutto ciò la rende un supereroe interessante o credibile, una responsabilità che il film tenta di sfruttare per ottenere un sollievo comico.

Non c’è nulla di intrinsecamente interessante nel mettere un personaggio – o un attore bravo come la Portman – in un mantello e in un elmetto, ed è francamente deprimente vedere la cervellotica scienziata Jane ridotta a una macchina per tormentoni che lancia martelli.

La vera storia delle origini di Gorr, quella tratta dai fumetti, è di tutt’altra caratura e nel film non gli si da il giusto peso, questo per sprecare minuti preziosi su altre scene evitabili, una scelta rispecchia perfettamente il risultato che voleva ottenere il regista, poca sostanza, tante risate sciocche.

Tessa Thompson se la cava meglio nel ruolo di Valchiria, alleata di Thor e sovrana di Nuova Asgard, ma è ancora inutilmente messa da parte, quasi come se due donne guerriere di spicco fossero troppo da gestire per il film.

In effetti cerca di gestire molte cose, Thor: Love and Thunder ha colori vivaci e psichedelici e caratteri tipografici ispirati all’heavy metal, ma anche un intermezzo quasi horror girato in uno spettrale bianco e nero.

Ci sono scene d’azione sdolcinate e non memorabili e una simpatica spalla rock di nome Korg, ci sono scene d’azione in cui partono le canzoni dei Guns N’ Roses, tra cui “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “Sweet Child O’ Mine”. A proposito, nel film ci sono bambini, molti bambini, che si trovano in terribile pericolo quando lo squilibrato Gorr decide di diventare il pifferaio magico di New Asgard.

Waititi ha un’affinità di lunga data con i personaggi giovani, sia che stia realizzando un film affascinante come Hunt for the Wilderpeople, sia che stia realizzando una commediola meritevole come Jojo Rabbit. In Thor: Love and Thunder non spuntano Hitler immaginari (il che, a pensarci bene, potrebbe essere la cosa migliore), ma l’impiego dei bambini da parte di Waititi sembra allo stesso tempo tipicamente strategico e fastidiosamente cinico.

I bambini alzano la posta in gioco, addolciscono la storia e fanno venire un groppo in gola (si fa per dire), è questo che i bambini tendono a fare nei film. Inoltre, fanno diventare Thor un film sentimentale in modo tale da far sembrare il sequel inevitabile, a questo punto però, questa possibilità appare come una prospettiva poco attraente.