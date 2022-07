Thor: Love and Thunder, quante scene post-credits ci sono?

Le scene teaser post-credits sono ormai consuete nel MCU. Ma quante scene post-credits ha Thor: Love and Thunder e quanto dovreste aspettarle?

Poiché Thor torna sul grande schermo per la prima volta nella Fase 4 del MCU, è lecito aspettarsi che Thor: Love and Thunder abbia almeno una scena post-credits. Il film segna un record per il MCU, in quanto Thor è l’unico eroe che finora è stato protagonista di quattro uscite in solitaria.

Mentre i film solisti del passato potevano includere solo l’eroe principale e uno o due complici, Thor: Love and Thunder vede l’apparizione dei Guardiani della Galassia, di diversi eroi asgardiani e di una corte di dei.

Da quando il Marvel Cinematic Universe è nato nel 2008 con Iron Man, le scene post-credits del MCU sono diventate la definizione del franchise. Sia i film che le serie televisive del MCU Disney+ hanno sempre avuto scene aggiuntive nei titoli di coda, pensate per preparare il prossimo capitolo della storia più ampia e per stuzzicare i fan.

Ci sono alcune eccezioni, come i momenti finali dei titoli di coda di Avengers: Endgame, che hanno reso un profondo omaggio ad Iron Man, o alcune scene che sono servite come prese in giro delle tradizioni delle scene post-credits della Marvel.

Per gli spettatori abituali dei contenuti del MCU, non sarà una sorpresa sapere che Thor: Love and Thunder ha non una ma ben due scena post-credits. La prima come di consueto abbastanza veloce subito alla fine dei primi titoli di coda più grafici, mentre per la seconda è necessario armarsi di pazienza e aspettare che siano terminati tutti i titoli di coda.

Quindi, per gli spettatori desiderosi di avere un teaser di quello che potrebbe essere il prossimo film del MCU o di una battuta aggiuntiva, c’è un contenuto extra dopo il climax finale del film.

Vale la pena aspettare per vedere le scene post-credits di Thor: Love and Thunder ?

Sebbene le scene post-credits del MCU siano diventate iconiche, alcune sono state meno soddisfacenti di altre e potrebbero lasciare le persone a chiedersi se aspettare o meno.

La scena finale dei titoli di coda di Spider-Man: Homecoming aveva un famoso video del Capitan America di Chris Evans che pronunciava un discorso su come a volte le cose non siano appaganti quando le si aspetta. Alcuni spettatori potrebbero aver pensato lo stesso della scena finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che era solo un breve richiamo al precedente cameo di Bruce Campbell.

Tuttavia, non solo Thor: Love and Thunder ha due scene post-credits, ma ognuna di esse merita di essere attesa e guardata (quasi più del film stesso. La prima scena post-credits definisce alcune importanti possibilità per il futuro degli dei nel MCU, oltre a rivelare un’entusiasmante scelta di casting.

Allo stesso modo, l’ultima scena post-credits di Thor: Love and Thunder contribuisce ad arricchire una delle trame principali, include un interessante cameo e potrebbe dire di più sul futuro del franchise.