Thor: Love and Thunder, dove si trova nella timeline del MCU e quando è ambientato?

Thor ha viaggiato con i Guardiani della Galassia, ma per quanto tempo è stato realmente via e come si inserisce Thor: Love and Thunder nella Fase 4.

Thor è tornato insieme ad altri volti familiari, ma quando è ambientato Thor: Love and Thunder? Un tempo la linea temporale del MCU era piuttosto lineare, con la maggior parte dei film che uscivano nello stesso periodo in cui erano ambientati. Tuttavia, con la Fase 4 del MCU e l’avvento di ulteriori prequel e serie televisive più comunemente ambientate fuori dal tempo, questo è diventato meno chiaro.

La versione della linea temporale principale di Thor (Chris Hemsworth) non è più stata vista dagli eventi di Avengers: Endgame (anche se una versione della linea temporale alternativa è apparsa in What If…? e Chris Hemsworth ha prestato la voce a Throg in Loki).

Alla fine di Avengers: Endgame, Thor era ancora alle prese con un trauma e se ne è andato per viaggiare con i Guardiani della Galassia. Dal momento in cui ha messo Nuova Asgard nelle mani di Re Valchiria (Tessa Thompson) e dalla sua apparizione in Thor: Love and Thunder, ha chiaramente viaggiato per la galassia con i Guardiani per un po’ di tempo e ha apportato alcuni cambiamenti drastici al suo stile di vita.

Non è mai stato detto esplicitamente quando Thor: Love and Thunder si svolge nel film, ma alcuni indizi possono aiutare a fornire una finestra temporale. In un’intervista è stato chiesto al regista Taika Waititi quando è stato ambientato il film e ha dato una risposta assolutamente non esplicita, suggerendo che si tratta di quattro anni dopo Avengers: Endgame.

Poiché gli eventi di Avengers: Infinity War si sono svolti nella primavera del 2018 e Avengers: Endgame si è svolto cinque anni dopo, nella primavera del 2023, questo collocherebbe Thor: Love and Thunder nel 2027. Taika Waititi non sembrava del tutto sicuro della sua data di quattro anni e aveva ragione a non esserlo: alcuni punti aiutano a dimostrare che in realtà si sbagliava.

Perché Taika Waititi si sbagliava e quando è ambientato Thor: Love and Thunder

In un momento chiave di Thor: Love and Thunder, Jane (Natalie Portman) e Thor si riuniscono e fanno riferimento a quanto tempo è passato da quando si sono lasciati. Mentre Jane suggerisce che sono passati “tre, quattro anni”, Thor ha in mente un periodo di tempo più preciso: “Otto anni, sette mesi e sei giorni”.

La discrepanza può essere spiegata dal fatto che Jane ha rivelato di essere stata interrotta per un periodo di cinque anni durante Avengers: Endgame e il tempo di Thor può essere attendibile. In base a quando Thor e Jane si sono lasciati, è possibile calcolare il posto di Thor: Love and Thunder nella timeline del MCU.

Durante la festa in Avengers: Age of Ultron, che si pensa sia ambientato intorno alla data di uscita del 1° maggio 2015, Thor e Jane stanno ancora insieme ma Jane è assente per motivi di lavoro. Durante Thor: Ragnarok, anch’esso ambientato principalmente intorno alla data di uscita del 3 novembre 2017, un fan chiede di scattare un selfie con Thor e gli porge il suo dispiacere per il fatto che Jane lo ha lasciato.

Considerando le date di uscita del film e la figura di Thor per il tempo trascorso, Thor: Love and Thunder deve svolgersi in un momento compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 9 giugno 2026.

La timeline di Taika Waititi, secondo cui Thor: Love and Thunder si svolge quattro anni dopo Avengers: Endgame deve essere sbagliata, perché il 2027 sarebbe troppo lontano da questa finestra.

È difficile dire con precisione dove Thor: Love and Thunder rientri in questa finestra, poiché la fine anticipata potrebbe avere un senso in quanto Thor parte per scoprire le Pietre dell’Infinito alla fine di Avengers: Age of Ultron, tuttavia questo significherebbe che ha viaggiato con i Guardiani della Galassia per circa sei mesi e la sua trasformazione fisica sembrerebbe poco salutare.

Sebbene in Thor: Love and Thunder non ci siano riferimenti agli altri eventi della Fase 4 del MCU in corso, Spider-Man: No Way Home e Occhio di Falco erano entrambi ambientati nel 2024 e Moon Knight e Doctor Strange nel Multiverso della Follia erano entrambi ambientati nel 2025, quindi sembra improbabile che le avventure di Thor siano molto precedenti a questi eventi.

Molto probabilmente Thor: Love and Thunder è ambientato nel 2025 o nella prima metà del 2026 e si svolge appena due o tre anni dopo Avengers: Endgame.