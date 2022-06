Spider-Man: No Way Home in streaming, ecco dive approderà il film tra pochissimo

Come si può guardare Spider-Man: No Way Home? Uno dei film più attesi dell’anno è finalmente arrivato dopo molteplici ritardi, speculazioni dilaganti dei fan e almeno un litigio tra gli studios.

Il terzo film di Spider-Man come protagonista nel Marvel Cinematic Universe, No Way Home, riprende da dove Far From Home si era interrotto. Spidey (Tom Holland) ha reso nota al mondo la sua identità segreta e, come se non bastasse, è ricercato per l’omicidio di Mysterio.

Disperato cerca di mettere le cose a posto, l’amichevole spider-man di quartiere si rivolge al maestro delle arti mistiche, Doctor Strange, per far dimenticare al mondo il suo segreto.

Sfortunatamente, Peter commette l’errore di interferire mentre Strange sta lanciando l’incantesimo e le cose vanno male. Quanto male? Beh, il multiverso inizia a collassare su se stesso. A peggiorare le cose, questo permette ai vecchi cattivi di Spidey, come Green Goblin, Doctor Octopus, Electro e altri, di invadere il MCU. Spidey fermare i suoi vecchi nemici e salvare il multiverso? Il mondo dimenticherà la sua identità? Beh, dovrete guardare per scoprirlo.

Spider-Man: No Way Home è uscito nelle sale 15 dicembre, come molti film, la terza uscita di Spider-Man nel MCU era inizialmente fissata per il luglio 2021, ma è stata ritardata dalla pandemia di Covid-19 in corso.

Eppure, le cose sarebbero potute andare peggio: abbiamo rischiato di non avere affatto un terzo film di Spider-Man nel MCU. Dopo l’uscita di Far From Home, le rinegoziazioni tra Sony e Disney – che condividono la proprietà di Spider-Man – sono crollate, portando il personaggio a lasciare il MCU.

Il pubblico era indignato, e sotto la pressione dei fan, entrambi gli studios alla fine hanno trovato un nuovo accordo che ha permesso al personaggio di tornare nel MCU.

Si può vedere in streaming Spider-Man: No Way Home?

Finalmente sappiamo quando come e dove vedere Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo film che chiude la trilogia guidata da Tom Holland arriverà sul catalogo italiano di Netflix dal 15 luglio, a darne conferma ufficiale è stata la stessa piattaforma. In realtà la questione è ancora più misteriosa, perché inizialmente per alcuni minuti è apparsa la data 15 luglio, successivamente però e stata cancellata lasciando spazio ad un più anonimo ”prossimamente”.

Quello che ci manca quindi è solo la conferma che la data sia ufficialmente il 15 luglio, speriamo che sia stato solo uno spoiler che non volevano dare subito e non un modo per prendere più tempo.

Perché non arriverà Disney+?

La Sony è stata categorica sul fatto che Spider-Man: No Way Home fosse un film esclusivo per il cinema, questo significa se te lo sei perso al cinema nel periodo invernale adesso devi aspettare l’arrivo in streaming.

Però a dispetto di tutti i film della Marvel Spider-Man: No Way Home non arriverà su Disney+, la Sony ha stretto una partnership con il colosso dello streaming Netflix, tutti gli abbonati al servizio potranno assicurarsi questo incredibile film gratuitamente.

Però DON’T PANIC se siete abbonati Disney+ non perdete ogni speranza, infatti Sony ha recentemente firmato un nuovo accordo che garantirà a tutti i loro film Marvel di arrivare anche su Disney Plus, l’accordo dovrebbe essere entrato vigore con il 2022, quindi sapremo di più sul destino di No Way Home nei prossimi mesi riguardo al rilascio, sicuramente all’inizio sarà in esclusiva solo su Netflix.