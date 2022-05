Doctor Strange 2: tutti gli universi visitati in Multiverso della follia

Quali universi ci sono in Doctor Strange 2? Il film d’azione non si chiama Multiverso della follia per niente, con diverse realtà alternative introdotte nel MCU. Alcune sono visite fugaci, ma altre lasciano un’impressione duratura.

Nel film fantasy diretto da Sam Raimi, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) deve proteggere la viaggiatrice del multiverso America Chavez (Xochitl Gomez) da Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Grazie ai suoi poteri, America può viaggiare in qualsiasi altra linea temporale, compresa quella in cui una persona amata che è morta potrebbe essere ancora viva.

Ci sono diversi universi di Doctor Strange 2 in cui si svolge la disperata battaglia per salvare la nostra esistenza collettiva.

Solo alcuni vengono rappresentati in tempo reale sullo schermo, ma gli altri sono degni di nota, soprattutto per la loro bizzarria. Ad un certo punto tutto diventa vernice, come se qualcuno stesse spruzzando colori in giro, è per alcuni secondi è tutto una totale “follia”.

In questo articolo li abbiamo raccolti tutti, con alcune informazioni su ciò che sappiamo su di loro dal film e dai fumetti Marvel. Doctor Strange nel Multiverso della Follia enfatizza il multiverso e, ovviamente, la follia, ma abbiamo risposte per tutto questo.

Lo spazio tra i mondi

Non è tecnicamente un universo, ma è il primo luogo che vediamo in Doctor Strange 2 ed è trattato come un regno a sé stante. Lo Spazio tra i Mondi è la cucitura che si trova tra le infinite linee temporali disparate del multiverso.

Colori meravigliosi si fondono l’uno con l’altro, mentre la fisica perde ogni significato in questo luogo bizzarro. Si possono aprire porte al suo interno ed esistono percorsi tortuosi per chiunque sia abbastanza coraggioso da avventurarvisi.

Terra-616

A lungo considerato nei fumetti come l’universo Marvel standard, ora confermato come luogo in cui si svolge il MCU. La convenzione di denominazione è stata introdotta attraverso un altro universo in cui i viaggi interdimensionali sono più comuni.

Questa è la linea temporale che abbiamo seguito a partire da Iron Man del 2008, con tutti gli eroi e i cattivi che ci sono familiari, per lo più in carne e ossa. Tuttavia, ciò potrebbe durare ancora a lungo, visto ciò che sta accadendo attualmente nel franchise.

Universo dei robot

Di questo universo abbiamo solo un piccolo assaggio quando Doctor Strange e America Chavez fanno un rapido salto nel multiverso per sfuggire da Wanda. L’intero mondo sembra essere una macchina gigantesca, con piccoli droni che volano in giro…

Universo acquatico

Strange e America trascorrono una breve manciata di secondi sott’acqua, in un universo che o è coperto di oceani, o la terraferma ha una forma diversa. Noi preferiamo la prima ipotesi e scegliamo di credere che si tratti effettivamente di Waterworld.

Universo dei dinosauri

E se quell’asteroide non avesse mai ucciso i dinosauri? Questa è probabilmente l’ipotesi alla base dell’universo in cui Strange e America fluttuano, con un T-Rex mostruosi sullo sfondo, che sembrano usciti direttamente da Jurassic World.

Universo cubo

Tutto fa un po’ Minecraft in questa bizzarra linea temporale in cui ogni cosa è composta da piccoli cubi. Un’immagine di questo universo era presente nel trailer e, in movimento, è un vero spettacolo.

Universo Ape

Un intero mondo popolato da api di dimensioni umane, in enormi alveari, probabilmente con un enorme abominio come regina. Terrificante, ma di grande effetto visivo quando Strange e America lo attraversano durante la loro caduta multiversale.

Universo di vernice

Proseguendo con l’orrore corporeo di diventare cubi, l’universo della vernice vede tutti come mucchietti senzienti di liquido colorato. È selvaggio e non sembra del tutto abitabile. Detto questo, America fa notare che è davvero difficile mangiare in quel luogo, quindi forse va bene solo per brevi visite?

Terra-838

Questa è la linea temporale in cui Doctor Strange incontra gli Illuminati della Marvel e scopre che, in realtà alternative, è stato tentato dalla magia nera e ha compiuto azioni efferate. È un mondo futuristico, dove il rosso significa via e la tecnologia olografica è molto più diffusa.

Anche qui Wanda sembra vivere tranquillamente con i suoi figli, fino a quando non viene posseduta dalla Wanda della Terra 616 attraverso il dream walking. Anche qui Thanos ha fatto visita, ma è stato ostacolato in modo molto diverso da quanto accaduto in Avengers: Endgame.

L’universo natale di America Chavez

Questo universo non viene visitato, ma solo visto in un ologramma. Purtroppo, i ricordi di America Chavez rivelano che viveva in un mondo bellissimo con le sue due madri. I suoi poteri incontrollabili aprono una corrente che le risucchia in un universo sconosciuto, lasciandola sola.

Universo dell’incursione

Verso la fine di Doctor Strange 2, ci ritroviamo in una linea temporale in cui ha avuto luogo una vera e propria incursione, che ha eliminato tutta la vita umana sul pianeta. Il mondo è grigio e senza vita, a parte alcuni strani fasci di luce rossa che fluttuano in giro. Alcuni oggetti sono bloccati a mezz’aria, creando un’atmosfera inquietante. Un solitario Doctor Strange attende nel Sanctum Sanctorum, dopo aver causato danni irreparabili al suo mondo.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è ora nelle sale e tra non molto sarà anche in streaming su Disney+.

