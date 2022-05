Tutti i 12 film del MCU in uscita dopo Doctor Strange 2 (e quando escono)

Il MCU ha scatenato il multiverso ancora una volta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma quali sono i film e gli show televisivi del MCU che verranno dopo?

Il Marvel Cinematic Universe continua con l’uscita attesissima di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che ha sbancato al botteghino già nel primo weekend, ma il franchise della cultura pop continuerà con 11 nuovi film e diversi show televisivi in arrivo.

Doctor Strange 2 approfondisce ulteriormente le avventure del multiverso degli eroi del MCU e vedrà il gradito ritorno del regista Sam Raimi nei film Marvel dopo la celebre trilogia di Spider-Man. Anche dopo la conclusione della Saga dell’Infinito, il MCU continua a introdurre nuovi eroi e nuove minacce nelle sue prossime proprietà, dimostrando che il franchise continua a essere uno dei principali protagonisti del panorama cinematografico.

Oltre a continuare le storie dei suoi eroi consolidati della Saga dell’Infinito, il MCU distribuirà anche film basati su nuove proprietà Marvel. I Fantastici Quattro e gli X-Men, entrambe amate serie di fumetti Marvel, faranno presto il loro debutto nel MCU, grazie all’acquisizione da parte della Disney della loro casa madre, la 20th Century Fox. Con Doctor Strange 2 che scatena il multiverso, alcune di queste proprietà potrebbero entrare nel franchise a causa della fusione di realtà diverse.

Dal 2021, il MCU ha trovato successo anche in televisione: tutti i futuri show del MCU saranno trasmessi sul servizio di streaming Disney+. Gli eventi degli show sono significativi quanto quelli dei film, con la storia, gli archi dei personaggi e i punti della trama degli show Disney+ del MCU che si collegano ai film, come mostrato in Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange 2.

Ecco tutti i film e gli show televisivi del MCU che gli spettatori potranno vedere dopo Doctor Strange 2.

Thor: Love and Thunder – 8 luglio 2022

Con Thor: Love and Thunder, Thor sarà l’unico membro fondatore degli Avengers a ricevere un film da solista dopo la Saga dell’Infinito. Ora membro dei Guardiani della Galassia, Thor dovrà affrontare la sua più grande minaccia: Gorr il Macellatore di Dei, interpretato da Christian Bale. Il film vedrà anche il ritorno nel MCU della Jane Foster di Natalie Portman, che brandirà un Mjolnir riparato e riceverà i poteri di Thor.

Black Panther: Wakanda Forever – 11 novembre 2022

Sebbene Chadwick Boseman abbia interpretato magnificamente T’Challa per tutta la Saga dell’Infinito, la sua tragica scomparsa fa sì che il Re del Wakanda non possa apparire in Black Panther: Wakanda Forever. Si dice invece che il film si concentrerà sulla società e sulla cultura della nazione, con la Shuri di Letitia Wright che forse assumerà il ruolo di supereroe di Pantera Nera mentre T’Challa guiderà il Paese fuori dallo schermo. Si dice anche che il film introdurrà Namor il Sub-Mariner nel MCU, forse come anti-villain.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 28 luglio 2023

Oltre a proseguire i fili dei personaggi e della trama di Ant-Man and the Wasp e Avengers: Endgame, Ant-Man and the Wasp: Quantumania si collegherà anche agli show televisivi Disney+ del MCU con la presenza di un cattivo di Loki. Interpretato da Jonathan Majors, Kang il Conquistatore, una variante di Colui che resta (introdotto in Loki), si opporrà a Scott Lang e Hope van Dyne. Dato che Kang sembra essere impostato come il prossimo antagonista principale del MCU dopo Thanos, è probabile che questa non sarà la sua ultima apparizione nel franchise.

Guardiani della Galassia Vol. 3 – 5 maggio 2023

Poiché Guardiani della Galassia Vol. 3 è l’ultima delle tre prossime apparizioni della squadra di eroi cosmici, non è chiaro in quale stato si troveranno. I Guardiani avranno ruoli da protagonisti sia in Thor 4 che in Guardiani della Galassia Holiday Special, consentendo loro di integrare adeguatamente la Gamora dell’universo alternativo nelle loro avventure dopo la morte della Gamora originale in Avengers: Infinity War.

Guardiani 3 sarà probabilmente l’avventura finale della squadra, portando i rispettivi archi caratteriali a una conclusione soddisfacente, per gentile concessione di James Gunn.

The Marvels – 17 febbraio 2023

The Marvels non sarà solo la continuazione delle avventure galattiche di Carol Danvers, ma anche la prima apparizione cinematografica di Monica Rambeau e Kamala Khan. The Marvels sembra anche essere il film del MCU con il maggior numero di legami con gli show Disney+ del franchise, con Teyonah Parris che ha debuttato nel ruolo di Rambeau in WandaVision e Kamala Khan che ha recitato nella serie TV Ms. Marvel prima.

Anche Samuel L. Jackson tornerà a vestire i panni di Nick Fury dopo il suo breve cameo (e la sua impersonificazione di Skrull) in Spider-Man: Far From Home.

Fantastici 4 – (Data da definirsi)

Sebbene l’universo Marvel Comics sia iniziato nel 1939 con il debutto di Namor, l’universo ha raggiunto il suo apice nel 1961, quando i Fantastici Quattro sono arrivati nelle edicole. Essendo una delle proprietà più popolari della Marvel, i Fantastici Quattro hanno avuto, senza sorpresa, numerosi adattamenti, anche se i loro film non hanno mai avuto un particolare successo tra gli spettatori. La squadra sarà finalmente adattata nel MCU nel prossimo film Fantastic 4, anche se, con l’abbandono del progetto da parte di Jon Watts nell’aprile del 2022, non si sa chi si occuperà della regia.

Blade – (Data da definirsi)

Blade del 1998, interpretato da Wesley Snipes, è stato il primo film di successo della Marvel Comics prima che Spider-Man del 2002 portasse il genere dei film di supereroi a nuovi livelli entusiasmanti. Ora che i Marvel Studios hanno i diritti cinematografici di Blade, è previsto un reboot del MCU per l’eroe, interpretato da Mahershala Ali nel suo secondo ruolo nel MCU dopo Cornell Stokes in Luke Cage.

Deadpool 3 – (Data da definirsi)

Ryan Reynolds si è affermato come la versione live-action definitiva del Merc con la bocca che rompe la quarta parete in Deadpool del 2016 e Deadpool 2 del 2018. Essendo la versione di Reynolds di Wade Wilson insostituibile, sarà probabilmente l’unico personaggio della serie di film sugli X-Men della 20th Century Fox a entrare nel MCU, con il prossimo Deadpool 3 che continuerà le sue bizzarre disavventure. Con la frequente rottura della quarta parete da parte di Deadpool, è sicuro che nella sua terza uscita affronterà il fatto di provenire da un altro franchise cinematografico.

Captain America 4 – (Data da definirsi)

Dopo che Steve Rogers si è ritirato e ha passato il suo iconico scudo a Sam Wilson in Endgame, il MCU ha ora un nuovo Capitan America. Anthony Mackie ha avuto un ruolo da protagonista nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, dove ha accettato il suo nuovo ruolo e il peso che ne deriva, ricevendo un’armatura potenziata e delle ali nel finale. L’imminente quarto film di Captain America continuerà la storia di Wilson e di Bucky Barnes, che potrebbe finalmente lasciarsi definitivamente alle spalle il suo passato di Soldato d’Inverno.

Shang-Chi 2 – (Data da definirsi)

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato un grande successo per la Fase 4 del MCU, quindi non sorprende che sia in programma un sequel. Il primo film non solo ha introdotto un nuovo cast di personaggi e una nuova tradizione nel MCU, ma, come tipico del MCU, ha anche anticipato nuove avventure per le puntate future. Non solo bisognerà spiegare la vera origine e la natura delle armi dei Dieci Anelli ereditate da Shang-Chi, ma anche sua sorella Xialing è ora a capo dell’organizzazione dei Dieci Anelli e non è chiaro se continuerà a seguire le vie sinistre del padre o diventerà un’alleata di Shang-Chi.

X-Men – (Data da definirsi)

Come i Fantastici Quattro, gli X-Men sono una delle proprietà più popolari della Marvel, quindi l’annuncio di un film del MCU incentrato sui mutanti è una notizia entusiasmante. Data la grande presenza dei mutanti nell’universo dei fumetti Marvel, sarà difficile spiegare dove sono stati i mutanti del MCU, dato che il franchise ha attraversato tre fasi senza alcun riferimento a loro. Tuttavia, se il film spiegherà i mutanti del MCU, sarà sicuramente una novità gradita per il franchise del MCU.

Spider-Man Homecoming 4 – (Data da definirsi)

Sebbene Spider-Man: No Way Home sia stato un potenziale finale soddisfacente per la serie Spider-Man del MCU, il successo del film ha portato all’annuncio di altri tre film sull’Uomo Ragno. Grazie all’ultimo incantesimo di Doctor Strange per aggiustare la realtà, la vita di Peter Parker è stata resettata e nessuno sa che esiste, tanto meno che è segretamente l’eroe della ragnatela. I nuovi film mostreranno probabilmente Peter Parker che frequenta il college con un nuovo cast di personaggi di supporto e nuovi cattivi da affrontare per il suo alter ego.

Tutte le serie Tv del MCU in uscita dopo Doctor Strange 2

Il MCU continua a crescere in scala e ad aumentare la posta in gioco delle sue minacce dopo la Saga dell’Infinito in tre fasi. Doctor Strange nel Multiverso della Follia dimostra che le storie del MCU non sono più confinate in un unico universo e i prossimi film del franchise dimostrano quanto siano ben intrecciati i suoi lati cinematografici e televisivi. Oltre a una pletora di nuovi film, i prossimi show televisivi del MCU includeranno i seguenti: