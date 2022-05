Godzilla vs. Kong 2: Dan Stevens nel ruolo del protagonista umano

Il cast di Godzilla vs. Kong 2 sta iniziando a prendere forma: Dan Stevens è destinato a interpretare un nuovo protagonista umano nel MonsterVerse e a riunirsi con Adam Wingard.

La Warner Bros. sta procedendo con il MonsterVerse: Dan Stevens è stato scritturato per interpretare il nuovo protagonista umano di Godzilla vs. Kong 2. La Warner Bros. ha lanciato un nuovo universo cinematografico nel 2014 con un film in solitaria su Godzilla e ha utilizzato gli anni successivi per stabilire ulteriormente la lucertola gigante e la sua controparte scimmiesca, Kong, prima di unirli in Godzilla vs. Kong nel 2021.

Il film, a lungo rimandato, si è rivelato un solido successo per la Warner Bros. e ha guadagnato quasi 500 milioni di dollari in tutto il mondo durante la pandemia. È per questo motivo che il MonsterVerse continuerà.

Non molto tempo dopo l’arrivo di Godzilla vs. Kong nelle sale e su HBO Max, il pubblico ha avuto la conferma che altri Godzilla e Kong erano all’orizzonte. La WB ha accettato di riportare il regista Adam Wingard per un sequel diretto. Il film è attualmente conosciuto come Godzilla vs. Kong 2, anche se voci di corridodio parlano di un titolo diverso che potrebbe essere Son of Kong.

Con la produzione che dovrebbe iniziare in Australia nel corso dell’anno, la mancanza di annunci su chi altro sarà coinvolto nel film è stata un po’ sorprendente.

Ora, un nuovo annuncio di Deadline afferma che Stevens interpreterà un nuovo protagonista umano e farà parte del cast di Godzilla vs. Kong 2. Non ci sono dettagli su chi esattamente Stevens interpreterà, ma è l’unico membro del cast attualmente legato al sequel.

Godzilla vs. Kong 2 segna una reunion tra l’attore e Wingard, dato che i due hanno precedentemente collaborato al film cult The Guest.

Stevens è l’ultimo attore a interpretare il ruolo di protagonista umano apparentemente obbligatorio nei film del MonsterVerse. Aaron Taylor-Johnson ed Elizabeth Olsen hanno ricoperto questo ruolo in Godzilla, mentre Tom Hiddleston e Brie Larson erano tra i protagonisti umani di Kong: Skull Island.

Gli ultimi due episodi del MonsterVerse hanno visto anche Millie Bobby Brown nel ruolo di protagonista, al momento non è noto se la star di Stranger Things o altri membri del cast di Godzilla vs. Kong come Rebecca Hall e Alexander Skarsgård torneranno per il sequel e si uniranno a Stevens.

Il coinvolgimento di Stevens in Godzilla vs. Kong 2 sarà sicuramente un aggiornamento emozionante per molti, anche se parla anche di una delle maggiori critiche mosse al MonsterVerse. Proprio come nei film dei Transformers, il pubblico ha spesso trovato i personaggi umani nei film del MonsterVerse un po’ usa e getta e non necessari.

Si spera che il ruolo di protagonista umano di Stevens possa contribuire a rompere questa tendenza, fornendo a Godzilla vs. Kong 2 un personaggio principale forte, in grado di sostenere qualsiasi storia sia in atto per riunire Godzilla e Kong.