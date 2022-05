Morbius, il film con Jared Leto per la Sony Marvel è noioso e poco originale

Nonostante l’ottima interpretazione di Jared Leto, Morbius è una storia alle origini di supereroi penosamente mediocre, che riproduce in modo superficiale film migliori.

Negli ultimi anni, Sony Pictures ha costruito il proprio franchise interconnesso di film Marvel, a partire da Venom nel 2018 e con una manciata di film, il più recente dei quali è Morbius. Tuttavia, mentre l’Universo Spider-Man di Sony ha adattato alcuni dei famosi cattivi di Peter Parker, la serie live-action non ha ancora la sua personale ragnatela.

La Sony ha invece confermato che i film su Venom e Morbius sono collegati al MCU attraverso il multiverso, come rivelato in Spider-Man: No Way Home. Ma fino a quando la Sony non introdurrà Spider-Man nel suo universo live-action, i film dovranno reggersi sui propri meriti. Purtroppo, Morbius non lo fa. Nonostante l’ottima interpretazione di Jared Leto, Morbius è una storia alle origini di supereroi penosamente mediocre, che riproduce in modo superficiale film migliori.

Leto interpreta il Dr. Michael Morbius, uno scienziato affetto da una malattia del sangue per la quale ha dedicato la sua vita a trovare una cura. Riesce a curarsi unendo il suo DNA con quello dei pipistrelli vampiri, ma nel frattempo si trasforma in un vampiro vivente. Michael acquisisce alcune capacità, come la superforza e l’udito sonar, ma ha anche bisogno di bere sangue per sopravvivere.

La vita di Michael si complica quando il suo migliore amico d’infanzia Milo (Matt Smith), che soffre della stessa patologia, ruba il siero che ha curato Michael e si trasforma anch’egli in un vampiro vivente. Con l’aiuto della collega scienziata Martine Bancroft (Adria Arjona) e della figura paterna di Nicholas (Jared Harris), Michael deve trovare un modo per fermare la furia omicida di Milo a New York, evitando al contempo di essere arrestato dagli agenti dell’FBI Simon Stroud (Tyrese Gibson) e Al Rodriguez (Al Madrigal).

Diretto da Daniel Espinosa (Life, Safe House – Nessuno è al sicuro) da una sceneggiatura del duo Matt Sazama e Burk Sharpless (Dracula Untold, Gods of Egypt), Morbius cerca di trovare un terreno nuovo da percorrere in un panorama di film di supereroi che hanno esaurito la storia delle origini standard negli ultimi due decenni.

La trama di Morbius segue esattamente gli stessi binari della maggior parte dei film sui supereroi, ma la sceneggiatura di Sazama e Sharpless fa fatica proprio nello sviluppo dei personaggi. Invece di concentrarsi su chi è Michael, Morbius passa molto più tempo a spiegare gli esatti poteri e le abilità che acquisisce con il suo vampirismo, usandoli per offrire una serie di scene d’azione. Ma senza un’avvincente storia dei personaggi, anche queste scene d’azione risultano piatte e non riescono a distinguere Morbius dalla miriade di altri film di supereroi già esistenti.

Per quanto riguarda le loro parti, il cast di Morbius fa del suo meglio con il materiale che gli viene dato, il Michael di Leto è un buon eroe, ma manca di personalità e motivazione. All’inizio Michael si dedica alla ricerca di una cura, ma una volta fatto questo, è come se il film non sapesse cosa vuole dopo. Senza l’eroe come luce guida del film, il Milo di Smith diventa il personaggio più esplicito, se non altro perché ha una parvenza di personalità e le sue motivazioni sono chiare.

Per questo motivo, Smith diventa il personaggio di spicco di Morbius, anche se questo non vuol dire molto, dal momento che Milo è ancora un cattivo di ordinaria amministrazione, soprattutto per gli standard dei film Marvel. Milo cade nella stessa trappola di molti cattivi del MCU: ha gli stessi poteri dell’eroe, ma è cattivo. Il resto del cast di supporto di Morbius è di buon livello, ma non riesce ad impressionare più di tanto.

L’aspetto forse più frustrante di Morbius è che ci sono elementi del film che avrebbero potuto contribuire a renderlo più piacevole. All’inizio, quando Michael viene trasformato per la prima volta in un vampiro, insegue i mercenari a bordo di una nave in una scena d’azione che accresce l’orrore della situazione, Espinosa gioca con l’orrore in un’altra scena, poco dopo, ma Morbius sfortunatamente è troppo preoccupato a rimanere un film di supereroi per diventare un horror a tutti gli effetti.

Allo stesso modo, l’amicizia tra Michael e Milo dovrebbe essere il cuore del film, ma non viene sviluppata abbastanza. Così, quando Milo diventa cattivo, l’impatto emotivo è minimo, alla fine, Morbius ha alcune idee e concetti interessanti, ma l’esecuzione di Espinosa dietro la macchina da presa – e di Sazama e Sharpless alla sceneggiatura – finisce per ostacolare il film.

LEGGI ANCHE-> Morbius 2, data di uscita, trama, trailer, cast, streaming e tutto quello che sappiamo

Di conseguenza, Morbius non è un film da vedere assolutamente nell’universo di Spider-Man della Sony, Forse l’aspetto più importante riguarda le connessioni con il MCU, che sono state annunciate con l’apparizione dell’Adrian Toomes (alias Avvoltoio) di Michael Keaton nel primo trailer. Tuttavia, questi collegamenti sono piuttosto minimi e alquanto enigmatici.

Quindi, mentre i fan sfegatati dei film Marvel potrebbero essere entusiasti dell’apparizione dell’Avvoltoio, i fan occasionali o quelli che non amano molto i film sui supereroi potranno tranquillamente saltare questo film.