Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ecco quando arriva su Disney+

Ecco quanto dovrete aspettare per vedere l’ultima avventura dello Stregone Supremo comodamente da casa vostra in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Dopo mesi di attesa, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è finalmente nelle sale. L’attesissimo sequel non solo fa viaggiare il Maestro delle arti mistiche di Benedict Cumberbatch attraverso una vertiginosa serie di Terre alternative, ma segna anche il ritorno di Sam Raimi al genere dei supereroi – e considerando che quest’anno ricorre anche il 20° anniversario del suo primo film su Spider-Man, la cosa ha una grande risonanza.

Il Multiverso della Follia si è già aggiudicato nei giorni scorsi ha superato i 700 milioni di dollari d’incasso a livello globale; tuttavia, data l’ascesa dei servizi di streaming – in particolare Disney+, che contiene quasi tutti i progetti del Marvel Cinematic Universe fino ad oggi – è più che probabile che alcuni spettatori aspettino di poter vedere il film comodamente da casa.

Per questo motivo, ecco quando i fan potranno vedere Doctor Strange nel Multiverso della Follia in streaming.

Quando sarà disponibile Doctor Strange nel Multiverso della Follia su Disney+?

Prima di tutto dobbiamo sfatare una notizia uscita poche ore fa, l’account Instagram ufficiale di Disney+ Germania aveva condiviso un post in cui segnalava che Doctor Strange nel Multiverso della Follia era tra le uscite di giugno 2022, il post è stato cancellata poco dopo proprio perché pensare che il film possa essere già sulla piattaforma il 22 giugno risulta impossibile, anche solo per le tempistiche standard, probabilmente devono aver fatto un errore.

Quindi facciamo un passo indieto, calmiamoci e facciamo ordine con le date, i recenti film del Marvel Cinematic Universe, tra cui Eternals e Shang-Chi e le Leggende dei Dieci Anelli, hanno debuttato su Disney+ con un divario di 70 giorni, 10 settimane intere dall’uscita nelle sale. Questo approccio è stato introdotto l’anno scorso dall’amministratore delegato della Disney Bob Chapek, che prima dell’uscita di Shang-Chi lo aveva definito “un esperimento interessante”.

Quindi, tenendo in considerazione queste tempistiche, che comunque hanno soddisfatto gli utenti, possiamo presumere che la data di rilascio su Disney Plus di Doctor Strange 2 potrebbe aggirarsvi versi fine giugno, esattamente si potrebbe pensare il 22 luglio.

Ci sono diverse ragioni per pensarlo, una di queste è perché così cadrebbe di venerdì, data perfetta per le anteprima dei nuovi film sulla piattaforma, ma non solo, quel venerdì cade esattamente nella data successiva al finale di stagione di Ms Marvel, previsto per arrivare sulla piattaforma l’8 giugno con un episodio a settimana per un totale di 6 episodi.

Questo lasso di tempo che cade quasi perfetto permetterebbe alla Marvel di tenere il pubblico saldamente ancorato alle sue pubblicazioni, visto che proprio in quel periodo ci sarà nelle sale l’attesissimo Thor Love & Thunder, confermato per il 6 luglio, con a seguire la serie successiva su Disney+ di She Hulk pronta a debuttare il 17 agosto.

Insomma, considerare il 22 luglio come data possibile per il rilascio non è poi così Folle.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà disponibile a noleggio on-demand?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia dovrebbe essere disponibile su Disney+ con l’abbonamento normale, se si deciderà di mantenere le tempistiche dei film precedenti, infatti sia per Eternals e Shang-Chi, avendo superato i 70 giorni, i film non sono passati per il noleggio con Vip, diverso invece è stato per Black Widow uscito in contemporanea al cinema e in digitale su Disney Plus con Accesso VIP.

Tutto dipenderà da quando daranno la conferma ufficiale del rilascio in piattaforma.

Di cosa parla Doctor Strange nel Multiverso della Follia?

Riprendendo dagli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, il Multiverso della Follia vede Doctor Strange incontrare America Chavez (Xochitl Gomez), un’adolescente con la capacità di attraversare le dimensioni. Con l’aiuto del suo amico e collega stregone Wong (Benedict Wong), Strange cerca l’aiuto di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) per navigare nel multiverso, senza sapere che potrebbe avere intenzioni diverse dalle sue.

Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams riprenderanno i loro ruoli dal primo film di Doctor Strange, rispettivamente nei panni di Karl Mordo e Christine Palmer, mentre altri personaggi Marvel del multiverso potrebbero apparire o meno. Se a ciò si aggiunge l’inclinazione di Raimi per l’horror, si ottiene la ricetta per un successo da brivido.

Dove vedere in streaming gli altri film di Sam Raimi

Mentre i fan aspettano che Doctor Strange 2 arrivi in streaming, possono vedere gli altri film di Raimi attraverso altri servizi di streaming. Oltre alla trilogia di Spider-Man e al Multiverso della Follia, Raimi si è cimentato nel genere horror con la trilogia La casa (noleggio su Amazon), ha realizzato un western con Pronti a morire (noleggio Apple Tv) ed è persino salito sul treno dei prequel conIl grande e potente Oz (Disney+). Raimi ha anche realizzato la sua personale interpretazione del genere supereroistico con il primo film di Darkman e la serie televisiva M.A.N.T.I.S..