Hocus Pocus 2, abbiamo la data di uscita ufficiale e le sorelle Sanderson volano su Disney+

Le sorelle Sanderson arrivano giusto in tempo per la stagione del terrore!

Vergini con accendini e un’inclinazione per l’accensione delle candele, attenzione: le sorelle Sanderson sono tornate, e in grande stile. La Disney ha appena annunciato la data di uscita di Hocus Pocus 2, l’attesissimo sequel del classico Disney sulle streghe. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, Hocus Pocus 2 arriverà su Disney+ il 30 settembre 2022, giusto in tempo per Halloween!

La tempistica dell’uscita del film non sorprende e rappresenta una scelta perfetta per l’inizio della stagione spettrale. Questo, naturalmente, contrasta con l’uscita del primo film, Hocus Pocus, che, con una svolta sconcertante, è stato distribuito nelle sale nel luglio 1993. Ma sembra che il sequel farà ammenda per questo crimine.

Tutte e tre le sorelle Sanderson – interpretate da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy – torneranno nel sequel.

Alla presentazione degli eventi Disney, in cui è stata annunciata la data di uscita del film, è stata mostrata anche una breve clip teaser, in cui si vedono due ragazzine che accendono la famigerata Black Flame Candle, che secondo la leggenda rianimerebbe le sorelle Sanderson se accesa la notte di Halloween.

Ovviamente nessuno l’ha detto alle due ragazze, visto che la clip si conclude con la Winifred Sanderson della Midler che esclama: “Rinchiudete i vostri figli! Sì, Salem, siamo tornati!”.

La data di uscita è una notizia gradita per i fan del film originale del 1993, che è diventato uno dei film di Halloween più amati di sempre. Sebbene inizialmente sia stato tenuto poco in considerazione, Hocus Pocus ha trovato il suo pubblico grazie all’uscita in VHS e alle trasmissioni televisive che lo trasmettono ogni anno nel mese di ottobre.

Il film originale del 1993, diretto da Kenny Ortega, raccontava la storia delle sorelle Sanderson di Salem e di un gruppo di ragazzi che sfortunatamente invocano una maledizione lanciata sulla storica città del New England. Con l’aiuto di un ragazzo intrappolato nel corpo di un gatto nero per 300 anni – chiamato Thackery Binx o Binx in breve – i bambini collaborano per rispedire le sorelle all’inferno prima che possano consumare la forza vitale dei bambini di Salem.

Non si sa molto della trama del prossimo sequel. Tuttavia Anne Fletcher, la regista del sequel, ha reso noti i suoi sentimenti riguardo all’eredità dell’originale con la seguente dichiarazione:

“Sono entusiasta di essere coinvolta nel sequel di un film tanto amato come Hocus Pocus. I fan di tutto il mondo hanno abbracciato questi personaggi e hanno reso questo film una tradizione di Halloween la cui popolarità continua a crescere, e quanto sono fortunata a tornare alla Disney con queste tre donne di straordinario talento nei ruoli iconici che hanno creato, oltre alle nostre favolose nuove aggiunte al cast?”.

Sarà possibile vedere Hocus Pocus 2 il 30 settembre 2022. Il film sarà distribuito direttamente ed esclusivamente su Disney+.