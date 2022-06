Rivelata la data di uscita di Ghostbusters 4: il sequel di Legacy, preparatevi

La data di uscita del sequel di Ghostbusters: Legacy è stata rivelata, adesso sappiamo che il prossimo capitolo del franchise arriverà sugli schermi nel dicembre 2023, ma continuate a leggere per scoprire il giorno.

Il film sequel di Ghostbusters: Legacy sembra proprio che potrebbe arrivare prima del previsto: la Sony ha infatti rivelato la sua data di uscita ufficiale con un annuncio a sorpresa.

L’ultimo capitolo della serie di commedie soprannaturali ha visto Jason Reitman prendere le redini di suo padre, il regista/produttore Ivan Reitman, che ha co-scritto la sceneggiatura con Gil Kenan di Ember – Il mistero della città di luce e ne ha curato la regia ed è stato il padre del primo film dei Ghostbusters, un capolavoro della cultura pop degli Anni Ottanta.

Ghostbusters: Legacy nella sua nuova storia originale ha introdotto i discendenti dell’Egon Spengler un tempo interpretato dal compianto Harold Ramis nell’affrontare un’importante minaccia soprannaturale che ha legami diretti con il Crossrip di Manhattan del film originale.

Un’altro valore aggiunto del film è l’aver introdotto nel franchise numerose star del calibro di Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Paul Rudd, Celeste O’Connor e Logan Kim, ma la parte più emozionante è stato il ritorno di Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts e Sigourney Weaver che hanno ripreso i loro ruoli originali scaldando il cuore del pubblico, il vero momento Amarcord del film.

A seguito di molteplici ritardi legati al COVID, il film è arrivato nelle sale nel novembre 2021 con recensioni contrastanti tra critica e pubblico, ma ha avuto un buon successo al botteghino, incassando oltre 204 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di 75 milioni.

Grazie a questo successo che comunque nonostante le recensioni negative si può comunque dire abbia portato a casa il risultato, la Sony ha iniziato a lavorare su diversi nuovi film del franchise, tra cui un sequel di Ghostbusters: Legacy, che sembra essere più avanti nello sviluppo rispetto a quanto previsto.

Solo un paio di mesi abbiamo avuto la prima conferma ufficiale che il film sarebbe stato in lavorazione, adesso abbiamo qualche dettaglio gustoso in più: la Sony ha fissato una data di uscita ufficiale per il sequel di Ghostbusters: Legacy.

Aaron Couch, redattore di THR Film, ha confermato su Twitter che il nuovo film arriverà nelle sale il 20 dicembre 2023. In questo modo Ghostbusters: Legacy uscirà poco più di due anni dopo il suo predecessore, ci si augura con dei risultati differenti almeno a livello di critica.