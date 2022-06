Hocus Pocus 2, arriva il trailer e mostra il ritorno delle sorelle Sanderson

Il primo trailer di Hocus Pocus 2 mostra per la prima volta il ritorno delle Sorelle Sanderson nell’atteso sequel della commedia horror.

Chiudi a chiave i tuoi figli, Salem, perché le Sorelle Sanderson stanno tornando con il primo trailer di Hocus Pocus 2. Il nuovo film riprende 29 anni dopo gli eventi dell’amata prima commedia fantasy-horror ed è incentrato sulle studentesse del liceo Becca, Cassie e Izzy, che vengono a conoscenza di una tradizione secondo la quale le streghe ottengono i loro poteri al loro 16° compleanno.

Quando tentano un rituale accendendo la Candela della Fiamma Nera, le tre risvegliano accidentalmente le Sorelle Sanderson e devono trovare un modo per fermarle prima che scatenino il caos a Salem.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy tornano a guidare il cast di Hocus Pocus 2 nel ruolo delle Sorelle Sanderson insieme a Sam Richardson, Doug Jones, Hannah Waddingham di Ted Lasso, Whitney Peak, Belissa Escobedo, Lilia Buckingham, Froyan Gutierez e Tony Hale. Anne Fletcher prenderà il posto del regista originale Kenny Ortega, dirigendo su una sceneggiatura di Jen D’Angelo.

Dopo un lungo ciclo di sviluppo, Hocus Pocus 2 uscirà finalmente quest’anno e il pubblico potrà dare un primo emozionante sguardo al sequel.

A pochi mesi dall’uscita del film, la Disney ha presentato il primo trailer di Hocus Pocus 2. Il video mostra la nuova giovane protagonista del film e gli altri ragazzi mentre imparano a conoscere le loro potenziali abilità magiche e accidentalmente evocano le Sorelle Sanderson dalle loro tombe.

Sebbene all’epoca della sua uscita abbia avuto un successo di critica e commerciale inferiore alle aspettative, l’originale Hocus Pocus è stato considerato un classico di culto negli ultimi 30 anni grazie alla messa in onda annuale di Halloween, soprattutto su piattaforme di streaming.

Con il successo tardivo del film, molti hanno atteso con ansia un potenziale sequel nel corso degli anni, l’eccitazione è cresciuta nel corso di quasi un decennio, quando si è cominciato a parlare di un nuovo Hocus Pocus alla Disney. I fan dell’originale sono rimasti estasiati dalla conferma che non solo Hocus Pocus 2 era in lavorazione, ma che Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy avrebbero ripreso i loro amati ruoli delle sorelle Sanderson insieme a Doug Jones nel ruolo dell’ex fidanzato zombesco di Winifred, Billy.

Il primo trailer di Hocus Pocus 2 potrebbe tenere in gran parte nascoste le Sorelle Sanderson, ma lo sguardo offerto al loro ritorno alimenterà sicuramente l’attesa dei fan dell’originale. Non solo il reparto trucco e costumi ha sapientemente ricreato il look originale delle sorelle, ma Midler, Parker e Najimy sembrano essere tornate nei loro ruoli preferiti dai fan senza soluzione di continuità, lasciando molti sperare in un’altra stravagante e magica avventura.

Il pubblico potrà festeggiare il ritorno delle Sorelle Sanderson in tempo per la stagione di Halloween, quando Hocus Pocus 2 arriverà su Disney+ il 30 settembre.