Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth non sarà pixelato nella scena di nudo

Chris Hemsworth rivela che la scena in cui Thor mostra il lato B nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe Thor: Love & Thunder è un suo sogno di lunga data e anche se nel trailer lo abbiamo visto pixelato, al cinema non sarà così.

La star di Thor: Love & Thunder Chris Hemsworth ha rivelato quanto fosse emozionato per l’opportunità di mostrare il suo lato B nel nuovo film. Love & Thunder è il quarto film da solista del Marvel Cinematic Universe che vede Hemsworth nei panni dell’eroe asgardiano, ruolo che ha ricoperto nel 2011 in Thor.

Il nuovo film lo seguirà mentre decide se continuare o meno a essere un Avenger prima di essere trascinato in una battaglia contro il cattivo Gorr il macellatore di dei (Christian Bale), una battaglia che lo porterà a fare squadra con Korg, Valchiria (Tessa Thompson) e Jane Foster come The Mighty Thor (Natalie Portman). Ci sarà anche un cameo dei Guardiani della Galassia.

Il MCU non ha mai evitato di mostrare la carne maschile, anche se in genere si è mantenuto sul lato più sicuro della classificazione vietato ai minori di 13 anni. Tuttavia, quasi ogni loro film con un protagonista maschile include una scena di quell’eroe a torso nudo, una tendenza che è continuata nella loro produzione recente, tra cui Simu Liu in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Benedict Cumberbatch in Doctor Strange nel Multiverso della follia. Tuttavia, il trailer di Thor: Love & Thunder ha rivelato che la produzione farà un ulteriore passo avanti, includendo una scena che mostra il sedere nudo di Thor.

Hemsworth ha parlato con Variety durante la prima del film che si è svolta al Disney’s El Capitan Theater di Los Angeles il 23 giugno, quando si è parlato della sua scena di nudo ha rivelato che era un suo “sogno” mostrare il sedere in un film Marvel. Secondo l’attore, si tratta della realizzazione di un desiderio che aveva fin dalla sua prima partecipazione al ruolo, dieci anni fa. In molti hanno anche pensato che come nel trailer non si sarebbe visto nulla, invece sul grande schermo il lato B di Thor non sarà pixelato.

Lo stesso attore ha rivelato, “Quella scena è stata pensata per 10 anni, una specie di sogno per me. La prima volta che ho interpretato Thor mi sono tolto la maglietta e ho pensato: “Sapete che cosa ci sarà di più bello… tra dieci anni mi toglierò tutto”.

È giusto che Thor sia il primo eroe Marvel a fare una scena del genere, la tendenza delle scene a torso nudo nel franchise può essere fatta risalire in gran parte al momento in cui Jane Foster ha un incontro imbarazzante con un Thor a torso nudo nel 2011, anche se è arrivata in concomitanza con la rivelazione del corpo muscoloso di Chris Evan dopo aver ricevuto il siero del supersoldato in Captain America: Il primo vendicatore.

Tuttavia, questa nuova scena costituisce un precedente per la Marvel, tanto che questo sarà il primo film del MCU con un avviso di nudità parziale.

Sembra proprio che Hemsworth abbia ottenuto esattamente ciò che voleva con le ultime uscite di Thor. Essendo uno degli ultimi Avengers originali ancora in attività nel MCU, gli è stato concesso un maggiore controllo sulle sue apparizioni, comprese le riprese di Thor: Ragnarok vicino a casa, in Australia.

I fan dovrebbero essere contenti di questo maggiore controllo, perché se lo sviluppo di Thor: Love and Thunder è un dato di fatto, tutto ciò che l’attore vuole fare è divertirsi il più possibile, cosa che sicuramente traspare sullo schermo.