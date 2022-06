Elvis, la biografa del colonnello Tom Parker smentisce le trame principali

La biografa del Colonnello Tom Parker, Alanna Nash, descrive in dettaglio alcune parti della trama dell’ultimo film di Baz Luhrmann, Elvis, che sono imprecise dal punto di vista storico.

La biografa del Colonnello Tom Parker descrive in dettaglio parti della trama di Elvis che non sono vere. Il film segue il personaggio principale, interpretato da Austin Butler, e il suo manager di lunga data, Parker (interpretato da Tom Hanks). Il film è diretto da Baz Luhrmann, noto per aver portato uno stile fresco ed esplosivo nell’adattamento di storie ben note. Questo include spesso la fusione di musica moderna con film ambientati in vari periodi del passato, una tendenza che continua con Elvis.

Alanna Nash ha scritto una biografia di Parker intitolata “The Colonel The Extraordinary Story of Colonel Tom Parker and Elvis Presley”, successivamente è diventata una fonte autorevole su Parker. Luhrmann non ha letto il libro in prima persona per preparare il film, anche se dice di aver letto le note dei ricercatori del libro di Nash e di altri libri su Presley. Parker è nato nei Paesi Bassi e ha lavorato in un luna park prima di emigrare clandestinamente negli Stati Uniti e di entrare nella scena della promozione musicale.

Adesso la Nash ha parlato con Variety di quanto accuratamente Parker sia stato ritratto in Elvis, la scrittrice sottolinea un evento del film che lei considera falso, ovvero è che Parker ha visto il suo status di cittadino minacciato da forze governative segrete che volevano che Presley attenuasse le sue esibizioni per non corrompere la gioventù americana.

Un’altra parte del film che Nash sostiene non essere vera è quando Presley licenzia Parker sul palco dopo che quest’ultimo ha chiesto a Presley il rimborso di varie spese sostenute nel corso degli anni. Nash afferma che, sebbene Presley e Parker abbiano avuto un’accesa discussione dopo un’esibizione nel 1974 – in cui Presley minacciava di licenziare Parker e Parker che minacciava di andarsene – nessuna di queste minacce si è effettivamente avverata.

Nel corso dell’intervista, la Nash osserva anche che, sebbene Parker avesse dei difetti evidenti, tra cui l’aver preso troppi soldi da Presley, aveva anche preso decisioni commerciali molto valide per Presley e che questo aspetto del suo carattere non è stato messo in risalto quanto il suo lato antagonista il tutto motivi drammatici.

La stessa dice, “Questa è una totale e inequivocabile fandonia, una completa invenzione del film. Prima di tutto quando il colonnello Parker si arruolò nell’esercito americano, si dichiarò cittadino olandese, con genitori nati in Olanda. Questo andava bene – accettavamo cittadini stranieri – ma doveva solo giurare che sarebbe diventato cittadino americano, cosa che non fece mai, perché si rese irreperibile. Ma lavorò a stretto contatto con il Pentagono, pianificando la carriera militare di Elvis e il concerto post-esercito per raccogliere fondi per il monumento alla U.S.S. Arizona”.

Poi l’autrice prosegue raccontando, “Non lo licenziò mai sul palco, ma ci fu un incidente a Las Vegas nel 1974 in cui Elvis criticò Barron Hilton dal palco per aver licenziato uno dei dipendenti preferiti di Elvis. Questo portò a una colossale discussione con Parker e a parlare di licenziamenti e dimissioni da parte di entrambi, con il Colonnello che alla fine presentò un conto che i Presley non potevano pagare. E così le cose ripresero come erano state. Elvis non sarebbe mai stato così volgare da licenziare il Colonnello dal palco”.

Il parere della Nash sull’accuratezza del film, o sulla sua mancanza, per quanto riguarda il personaggio di Parker è preziosa per permettere allo spettatore di ricordare che spesso i film basati su una storia vera la allungano per rendere il film più armonico e divertente. Questo non vuol dire che ogni biopic realizzato sia inequivocabilmente falso, ma piuttosto che un film con un cast basato su persone reali, come Elvis, non dovrebbe essere visto come un sostituto dell’apprendimento della storia reale.

Questo dà allo spettatore l’opportunità di comprendere un resoconto potenzialmente più accurato dal punto di vista storico rispetto a quello che si vede sullo schermo, pur potendo godere del film per la sua creatività.

Apprendere queste informazioni dalla Nash offre un’ulteriore lente attraverso cui guardare Elvis, che considera il vero personaggio di Parker più ricco di sfumature rispetto a quello rappresentato nel film. A prescindere dall’accuratezza del personaggio di Parker, i rapporti conflittuali che si instaurano tra manager e talenti sono un cliché consueto, ma comunque in grado di aggiungere una notevole dose di tensione che contribuisce a far procedere la trama e a mantenere gli spettatori coinvolti.

Gli spettatori che non hanno ancora visto Elvis, o anche quelli che non vedono l’ora di riguardarlo, possono tenere a mente queste informazioni per arricchire il racconto.