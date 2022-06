Blonde: gli aspetti che l’adattamento del film di Marilyn Monroe per Netflix deve rispettare

Il prossimo film di Marilyn Monroe per Netflix deve tenere conto delle critiche mosse al romanzo da cui è tratto per rispettare Marilyn Monroe e la sua eredità.

L’imminente adattamento Netflix di Blonde deve raccontare una storia su Marilyn Monroe che eviti oggettificazioni e mantenga una narrazione insincera. La Monroe è stata un’attrice, una cantante e un sex symbol popolare a Hollywood e ha mantenuto una personalità forte e vibrante nonostante le insidie che ha dovuto affrontare. Il libro Blonde dipinge un quadro romanzato della vita turbolenta della Monroe, quindi il film dovrebbe essere attento e evitare di sfruttarla o vittimizzarla.

Blonde è liberamente ispirato all’omonimo libro della scrittrice Joyce Carol Oates. La Oates ha dichiarato che la sua cronaca scritta della vita dell’icona Marilyn Monroe al di là delle telecamere non è una biografia, è completamente inventata. L’attrice Ana De Armas vestirà i panni della Monroe e il film ripercorrerà la sua vita come nel romanzo, seguendo la sua ascesa alla fama fino alla sua fatale caduta. Il teaser ufficiale rilasciato da Netflix il 16 giugno ha suscitato un grande entusiasmo per il film, ma anche discussioni preoccupate sui problemi legati alla rappresentazione di una falsa narrazione della vita di Marilyn.

Anche se è stato assicurato che Blonde non sarà un racconto fedele alla realtà, rimane una storia sullo stile di vita di Marilyn e deve evitare di perpetuare narrazioni dannose per la Monroe e per altre donne. Essendo una delle più grandi figure storiche della cultura pop, Marilyn Monroe è spesso vista come una figura più importante della realtà.

L’eccessiva oggettivazione e lo sfruttamento che ha dovuto affrontare a causa di ciò influiscono ancora sulla sua eredità e non dovrebbero essere usati come espedienti per vittimizzarla, un problema per il quale il libro viene criticato.

Il film deve rispettare il talento, le conquiste e i punti di forza di Marilyn Monroe e allo stesso tempo illuminare con rispetto le lotte che si sono manifestate con la sua fama.

Come Blonde può evitare di creare una narrazione non insincera

Blonde potrebbe incontrare problemi come quelli incontrati da Bohemian Rhapsody nel raccontare la vita di un individuo reale dopo la sua scomparsa. Bohemian Rhapsody è un biopic, a differenza di Blonde, il film è stato criticato per la sua rappresentazione insincera di Freddie Mercury, non era vivo per confermare l’onestà della sceneggiatura.

Il libro della Oates descrive episodi della vita di Marilyn che è rischioso tradurre sullo schermo in un’industria cinematografica di grande influenza senza il contributo della Monroe. Il regista Andrew Dominik ha dichiarato in un’intervista che una scena di violenza sessuale tratta dal romanzo sarà presente nel film.

Il fatto che Blonde non sia un biopic aumenta la probabilità che la voce personale della Monroe si perda nella trasposizione, in particolare drammatizzando circostanze tragiche della sua vita reale. Per evitare di rafforzare una narrazione dannosa o strumentalizzata, il film dovrebbe chiarire che le relazioni e le intuizioni reali di Marilyn Monroe sono state prese in considerazione durante la produzione.

È importante portare alla luce le dinamiche di potere sessiste all’interno di Hollywood e la sua storia è più che mai attuale. Tuttavia, se le tragedie che ha affrontato vengono usate solo come valore d’urto o come espediente tematico, Blonde potrebbe finire per sfruttarla.

La critica alla strumentalizzazione della tragedia della Monroe spiegata

Il romanzo della Oates è stato criticato per la sua rappresentazione strumentale di Marilyn Monroe. Nella sua analisi l’acclamata autrice Margaret Gunning critica il libro per l’uso di un linguaggio disumanizzante che riduce la Monroe a “qualcosa di meno di un essere umano”.

La Gunning sottolinea anche che la smodata dissezione di ogni momento negativo della vita della Monroe “sembra una sorta di voyeurismo”. Se l’adattamento di Blonde ignora queste critiche, il film può contribuire a sfruttare la tragedia che ha portato alla sua morte prematura. I suoi problemi coniugali, di droga e di sessualizzazione non la definiscono e Blonde può evitare di insinuare che lo facciano trattando la sua storia con la giusta comprensione.

Spesso viene trattata troppo come un ideale; il suo terzo marito Arthur Miller ha notoriamente ammesso di essere “deluso” e “imbarazzato” dalla Monroe, la sua moglie “sex symbol”. In Blonde deve essere umanizzata, con empatia, non con simpatia, in modo che non sia più oggettivata come esempio di un ideale o di una tragedia.

Perché Blonde deve cambiare la sessualizzazione palese dell’eredità di Marilyn Monroe

Un grande punto di discussione sul prossimo film di Netflix sulla Monroe è che Blonde sarà classificato vietato ai minori di 17 perché apparentemente contiene “alcuni contenuti sessuali”. Non c’è nulla di intrinsecamente negativo nel fatto che un film su Marilyn Monroe contenga scene di sesso o nudità, soprattutto perché si tratta di uno dei sex symbol più popolari e influenti della storia americana.

La Monroe ha contribuito in modo determinante ai movimenti di liberazione sessuale degli anni ’60 ed è diventata un’icona per le donne che volevano una guida per esprimere e rafforzare se stesse. Tuttavia, la Monroe ha subito una forte oggettivazione a causa del suo status. Se Blonde si concentra troppo sul sesso, potrebbe sminuire l’umanizzazione che la donna richiede in questa storia. Potrebbe anche oggettivarla come fa ancora la stampa.

Marilyn Monroe non è stata solo il sex symbol di Hollywood durante la sua carriera, è stata una sostenitrice dei diritti civili e un’icona femminista, ma in un’epoca in cui la misoginia e lo “slut shaming” erano più accettabili, i pettegolezzi volgari hanno sovrastato l’eredità della Monroe. È vero che viene ricordata per la sua eccezionale gentilezza e per il suo carattere spumeggiante, ma probabilmente viene ricordata più per il gossip, come la sua presunta relazione con il presidente John F. Kennedy.

Blonde ha la possibilità di invertire l’eccessiva sessualizzazione che ancora domina la memoria di Marilyn Monroe agli occhi del pubblico. Il sesso dovrebbe essere utilizzato nella narrazione come indicatore dell’emancipazione femminile che la Monroe ha ispirato all’epoca, piuttosto che sfruttarne ulteriormente l’eredità.

Con il rilascio solo di un teaser ufficiale, rimane incerto quanto di Blonde sia estrapolato dal libro romanzato. La scelta di Ana De Armas nel ruolo di Marilyn Monroe è stata perfetta e il trailer dimostra già la sua dedizione alla Monroe come essere umano al di là del manto della celebrità. Blonde di Netflix deve trattare l’eredità della Monroe con rispetto e sufficiente credibilità, in modo che il film non diventi parte del suo più ampio sfruttamento.

Blonde arriverà su Netflix il 23 settembre.