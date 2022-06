Top Gun: Maverick è il 2° film a superare il miliardo di dollari al box office dal 2019

Top Gun: Maverick supera ufficialmente il miliardo di dollari al botteghino globale, diventando il secondo film a riuscirci dopo Avengers: Endgame nel 2019.

Top Gun: Maverick diventa ufficialmente il secondo film dal 2019 a superare il miliardo di dollari al box office globale. Sequel dell’amato Top Gun del 1986, Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski vede il ritorno del pilota di Tom Cruise, Pete “Maverick” Mitchell.

Il film vede Maverick assumere un ruolo di insegnante, addestrando un nuovo gruppo di piloti Top Gun per una pericolosa missione in territorio nemico, tra cui Rooster (Miles Teller), il figlio del suo defunto ex compagno di volo, Goose (Anthony Edwards).

Top Gun: Maverick ha ottenuto recensioni quasi universalmente positive sia dal pubblico che dalla critica, e molti hanno lodato le impressionanti sequenze di combattimento aereo. Kosinski ha dichiarato in precedenza di aver girato più di 800 ore di riprese per il film, con i membri del cast che hanno dovuto seguire un addestramento significativo per essere in grado di filmare se stessi mentre si trovavano nella cabina di pilotaggio di veri jet da combattimento.

Oltre a Rooster, Top Gun: Maverick introduce una serie di nuovi personaggi per i quali il pubblico potrà fare il tifo, tra cui Jennifer Connelly nel ruolo di Penny, Jon Hamm nel ruolo di Cyclone, Monica Barbaro nel ruolo di Phoenix, Lewis Pullman nel ruolo di Bob, Jay Ellis nel ruolo di Payback e Glen Powell nel ruolo di Hangman. Il film riporta anche la star originale di Top Gun Val Kilmer nel ruolo di Tom “Iceman” Kazansky.

Secondo un nuovo rapporto di Deadline, Top Gun: Maverick ha ufficialmente superato il miliardo di dollari al botteghino globale, diventando così il secondo film dal 2019 a farlo dopo Spider-Man: No Way Home dello scorso anno. Il miliardo di dollari comprende 521,7 milioni di dollari guadagnati in patria e 484,7 milioni di dollari provenienti dai mercati internazionali.

Sia Top Gun: Maverick e Spider-Man: No Way Home sono gli unici film ad aver raggiunto questo impressionante traguardo da quando Avengers: Endgame ha frantumato i record di incassi alla sua uscita nel 2019.

Mentre il marketing della Paramount e di Cruise ha indubbiamente aiutato Top Gun: Maverick al botteghino, il film vanta anche ottime recensioni e un passaparola molto positivo. L’accoglienza positiva del film ha aiutato l’ultimo blockbuster di Cruise a registrare cali relativamente contenuti negli incassi da un weekend all’altro, con l’ultimo weekend che ha registrato solo un calo del 21%.

Top Gun: Maverick è attualmente in competizione con un altro sequel, Jurassic World – Il dominio, che ha ottenuto buoni risultati al botteghino con oltre 700 milioni di dollari guadagnati a livello globale nonostante le recensioni generalmente negative del film.

Sebbene il sequel di Top Gun arrivi a più di 35 anni di distanza dal film originale, è chiaro che il tempo non ha distolto l’interesse del pubblico per il pilota di Cruise. In particolare, il film offre molto sia ai fan di lunga data dell’originale che ai nuovi arrivati, i combattimenti aerei di Top Gun: Maverick valgono da soli il prezzo d’ingresso per molti spettatori.

Con le sale cinematografiche che negli ultimi anni hanno faticato a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus, Top Gun: Maverick potrebbe suggerire che, almeno per molti spettatori, i film di successo sono tornati e sono migliori che mai.