Barbie, un video dal set mostra Margot Robbie e Ryan Gosling nei guai

Un nuovo video dal set del film Barbie di Greta Gerwig mostra Margot Robbie e Ryan Gosling in difficoltà a causa di… agenti governativi?

Diventato silenziosamente uno dei film più attesi del 2023, Barbie sarà diretto da Greta Gerwig e scritto dalla regista di Lady Bird insieme a Noah Baumbach. Gosling interpreta Ken e Robbie Barbie, ma potrebbero non essere gli unici. Le prime notizie indicano che il film di Barbie potrebbe avere più versioni degli iconici personaggi interpretati da altri membri del cast stellare.

Oltre a Gosling e Robbie, il cast di Barbie è un vero e proprio elenco di personaggi famosi di Hollywood. Da Kate McKinnon, star del SNL recentemente scomparsa, a Simu Liu, nuovo eroe del MCU, Barbie ha completato il suo cast con una lista di stelle.

Nel film compaiono anche America Ferrera, Issa Rae, Michael Cera, Will Ferrell, Emerald Fennell, Hari Nef e molti altri. Le recenti foto sul set hanno mostrato per la prima volta Barbie e Ken in azione, mentre Gosling e Robbie indossavano abiti da cowboy ispirati agli anni ’70 con un pizzico di glamour. Ora è emerso un video sul set che mostra Robbie e Gosling nei loro abiti a tema western.

Barbie parla emotivamente (e forse implora) con due uomini in giacca e cravatta con auricolari collegati, Ken guarda in piedi dietro di lei. Alla fine i due uomini portano via Barbie con loro.

Nonostante l’elenco del cast e le varie foto e video del set trapelati, non è stato rivelato molto sulla trama del film: il coinvolgimento di più Ken e Barbie è uno degli unici indizi su cosa potrebbe raccontare il film della Gerwig, così come un presunto account di Letterboxd della Robbie che mostrava alcuni dei film che la Gerwig le aveva chiesto di guardare per prepararsi al ruolo.

Uno, in particolare, The Truman Show, lascia intendere la possibile meta-natura del film di Gerwig sulle Barbie. Ciò è confermato dalle recenti foto del set. Gli abiti da cowboy alludono certamente al fatto che la Gerwig abbraccia le diverse iterazioni di Barbie, con il vestito a tema western che è solo uno dei tanti che le vere Barbie hanno indossato nel corso degli anni.

Tuttavia, questo video rivela che la Barbie della Robbie potrebbe avere qualche problema con la legge. Che si tratti del governo ufficiale degli Stati Uniti o di qualche altro tipo di questione burocratica della legge resta da vedere, ma una cosa è chiara: il prossimo film di Barbie non sarà quello che tutti si aspettano e man mano che le riprese proseguono, l’entusiasmo sta letteralmente crescendo a dismisura.