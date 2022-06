Elvis, guida al cast: chi sono e che aspetto avevano i personaggi nella vita reale

Il cast del film biografico su Elvis di Baz Luhrmann è composto da un gran numero di star, tra cui Austin Butler e Tom Hanks che interpretano personaggi realmente esistiti nel film.

Il cast del film biografico su Elvis di Baz Luhrmann è composto da un gruppo eterogeneo di talenti, vecchi e nuovi, che interpretano icone reali dell’epoca del Re. Luhrmann è il regista di successi stilistici come Romeo + Giulietta, Moulin Rouge!, Australia e Il Grande Gatsby, noto per le sue immagini vibranti e cinetiche e per l’attenzione alla musica. Elvis è il primo biopic del regista su un famoso musicista, il che ha comportato un grande impegno per il casting del film.

Elvis Presley è l’iconica leggenda che ha contribuito a definire una nuova era della musica, diventando noto come “il Re del Rock and Roll”. Il cantante contribuì a rendere popolare il sound rockabilly, che combinava il country con l’R&B e il blues della cultura nera per creare una musica che cambiò il panorama dell’industria musicale.

Figura controversa all’inizio, Elvis era noto anche per le sue esibizioni provocatorie, che lo misero nei guai con la legge dell’epoca perché considerate troppo lascive per il pubblico. Con il tempo, la sua musica e il suo personaggio vennero accettati ed egli continuò la sua ascesa come cantante, attore e icona in tutto il mondo.

Elvis Presley si circondò di una serie di amici, familiari e colleghi nel corso della sua vita, che nel film di Luhrmann sono ritratti da un gruppo di attori di talento. Il cast, che ritrae persone realmente esistite nella vita del Re, comprende personaggi di spicco come Tom Hanks, volti noti come Dacre Montgomery e nuove leve come Olivia DeJonge. Ecco il confronto tra gli attori di Elvis e le loro controparti reali.

Austin Butler nel ruolo di Elvis Presley

In Elvis, Butler interpreta il protagonista, Elvis Presley, il leggendario cantante del Tennessee che inizia come un artista emergente di talento per poi esplodere sulla scena musicale per diventare una delle figure più importanti di tutti i tempi e una vera icona culturale.

Il ruolo più noto di Butler è quello di Wil Ohmsford in The Shannara Chronicles, oltre a quello di Quentin Tarantino in C’era una volta… a Hollywood, dove ha interpretato Tex Watson, l’assassino di Manson. L’attore è apparso anche in The Carrie Diaries e Arrow. Si vocifera che il prossimo film che lo vedrà protagonista sarà Dune di Denis Villeneuve: Part 2 di Denis Villeneuve nel ruolo di Feyd Rautha.

Tom Hanks nel ruolo del colonnello Tom Parker

Hanks interpreta il Colonnello Tom Parker, il controverso manager di Elvis Presley, che si fa prendere la mano dal cantante in tenera età e rimane con lui per tutta la sua carriera, creando opportunità e manipolando al contempo la carriera del cantante.

Non nuovo a interpretare ruoli reali, Hanks è un attore pluripremiato agli Oscar, noto per i suoi ruoli in film come Forrest Gump, Cast Away, Philadelphia, Salvate il soldato Ryan e innumerevoli altri, diventando un’icona di Hollywood a tutti gli effetti. Elvis è uno dei pochi film in cui Hanks si trasforma con l’uso di protesi e interpreta un personaggio più cattivo rispetto ai suoi tradizionali protagonisti.

Olivia DeJonge nel ruolo di Priscilla Presley

Olivia DeJonge interpreta la prima e unica moglie di Elvis, Priscilla Presley, che incontrò il cantante mentre era nell’esercito, di stanza in Germania. La coppia si sposò nel 1967, proprio quando Elvis iniziò la sua carriera a Hollywood. I due ebbero una figlia, Lisa Marie, prima di divorziare nel 1973.

Anche se Priscilla sarebbe poi diventata l’esecutrice del patrimonio di Elvis formando la Elvis Presley Enterprises (EPE) per mantenere viva la sua eredità e recitando come se stessa nei film di Una pallottola spuntata.

La DeJonge è un talento relativamente nuovo, ma si è costruita una reputazione in progetti come Will di TNT, The Society di Netflix e la miniserie della HBO Max The Staircase.

Richard Roxburgh nel ruolo di Vernon Presley

Roxburgh interpreta il padre di Elvis, Vernon Presley, che sarebbe diventato il manager finanziario di Elvis, aiutando a occuparsi degli affari a Graceland e viaggiando con il figlio per aiutarlo a gestire la sua carriera insieme al colonnello Tom Parker.

Originario dell’Australia, Roxburgh ha partecipato a numerosi progetti cinematografici e televisivi, in particolare a Mission: Impossible II, La Lega degli Straordinari Gentlemen, Van Helsing, Hacksaw Ridge e Catherine The Great.

Helen Thomson nel ruolo di Gladys Presley

La Thomson interpreta Gladys Presley, madre di Elvis Presley, in Elvis. Gladys proveniva da un ambiente povero e aveva un rapporto molto stretto con il figlio, che si credeva fosse in parte dovuto al fatto che Elvis era nato gemello, ma suo fratello era nato morto. Soffriva di alcolismo e ha lottato con l’ascesa di Elvis alla fama, che l’ha ulteriormente allontanata dal figlio fino alla sua morte, avvenuta all’età di 46 anni per avvelenamento da alcol.

La Thomson è nota soprattutto per il suo lavoro nella nativa Australia, tra cui diversi show televisivi come Bad Mothers, Stupid, Stupid Man e Bad Cop, Bad Cop. Elvis è il suo primo lungometraggio dal 2004.

Cast e personaggi di supporto di Elvis

Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di B.B. King: Harrison interpreta il leggendario Rock and Roll Hall of Famer B.B. King in Elvis, il cantautore blues americano noto come “The King of the Blues” che fece amicizia con Elvis ai suoi esordi come musicista emergente. Harrison Jr. ha partecipato a numerosi progetti noti nel corso della sua carriera, tra cui film come Mudbound, Waves, Il processo ai Chicago 7 e Cyrano. Il prossimo film che lo vedrà protagonista sarà Chevalier, una biografia del compositore Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges.

David Wenham nel ruolo di Hank Snow: Wenham interpreta Clarence Eugene “Hank” Snow, il famoso cantante di musica country che ha avuto una carriera di 50 anni ed è stato inizialmente gestito dal colonnello Tom Parker. Snow inizialmente volle Presley per esibirsi come apertura al Grand Ole Opry, ma alla fine il colonnello Tom Parker lasciò Snow per gestire Elvis. Wenham ha avuto una carriera illustre al cinema e in TV, recitando in Il Signore degli Anelli di Peter Jackson nel ruolo di Faramir, in 300 di Zack Snyder nel ruolo di Dilios e, più recentemente, nella serie Netflix Frammenti di lei, oltre a innumerevoli altri lavori.

Kodi Smit-McPhee nel ruolo di Jimmie Rodgers Snow: Smit-McPhee interpreta il figlio di Hank Snow in Elvis, un musicista come il padre che arriva a idolatrare Elvis mentre inizia la sua ascesa alla superstar. Rodgers Snow lascerà presto la musica per diventare un predicatore. Smit-McPhee ha avuto una carriera notevole, recitando in film come The Road, L’alba del pianeta delle scimmie, Alpha e Power of the Dog. Ha anche interpretato Nightcrawler in X-Men: Apocalypse.

Luke Bracey nel ruolo di Jerry Schilling: Bracey interpreta il talent manager Jerry Schilling in Elvis, amico di una vita, manager e membro del gruppo di amici, manager e collaboratori della “Memphis Mafia” di Elvis che circondava comunemente il cantante. Bracey è un attore australiano noto per il suo lavoro in film come G.I. Joe: Retaliation (nel ruolo di Cobra Commander), il remake di Point Break, Hacksaw Ridge e il film d’azione di Netflix Interceptor con Elsa Pataky.

Dacre Montgomery nel ruolo di Steve Binder: Montgomery interpreta Steve Binder, un produttore televisivo che ha contribuito alla realizzazione dello speciale televisivo sul ritorno di Elvis nel 1969, che ha avuto un enorme successo, con grande disappunto del colonnello Tom Parker. In seguito avrebbe prodotto anche lo speciale televisivo di Star Wars, uno degli speciali più criticati di sempre. Montgomery, un altro australiano, è conosciuto soprattutto come Billy Hargrove in Stranger Things di Netflix e come Red Ranger nel film Power Rangers.

Alton Mason nel ruolo di Little Richard: Mason interpreta il cantautore Little Richard, noto come “Architetto del Rock and Roll” per la sua influenza sul genere, compresi i suoi successi come “Tutti Frutti” e “Long Tall Sally”, viaggiando nei primi circoli del movimento con artisti del calibro di B.B. King, Elvis, Buddy Holly, ecc. Mason è conosciuto soprattutto come modello maschile e Elvis è stato il suo primo ruolo in assoluto.