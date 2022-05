Thor: Love & Thunder, Taika Waititi parla del futuro di Thor e Jane nel MCU dopo i film

Il regista Taika Waititi ritiene che i fan stiano fraintendendo il significato dell’introduzione di Jane in Love & Thunder per il suo futuro e quello di Thor nel MCU.

Il regista Taika Waititi fa un’anticipazione sul futuro di Thor (Chris Hemsworth) e Jane Foster (Natalie Portman) nel MCU dopo Thor: Love & Thunder. L’attesissimo film della Fase 4 del MCU seguirà l’eroe protagonista mentre raccoglie i pezzi della sua vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Tuttavia, quando Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale) entra in scena con l’obiettivo di spazzare via tutti gli dei, Thor deve fare squadra con Regina Valchiria (Tessa Thompson), il suo amico roccioso Korg (Waititi) e la sua ex fiamma Jane, che ora brandisce la vecchia arma di Thor, il Mjolnir, come Mighty Thor.

Anche se il film uscirà cinque anni dopo Thor: Ragnarok e seguirà i progetti multiversi della Fase 4 del MCU come Loki, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Thor: Love & Thunder riprende principalmente i fili lasciati in sospeso dopo Avengers: Endgame. Con il mondo natale del dio tel tuono distrutto e Thanos sconfitto, l’eroe cerca un nuovo scopo nella sua vita durante quella che Waititi ha precedentemente definito la crisi di mezza età di Thor.

Il nuovo trailer di Thor: Love & Thunder vede Thor e Jane riunirsi dopo oltre otto anni di lontananza, ora in ruoli diversi dalle loro precedenti apparizioni.

Durante un’intervista Waititi nha parlato del futuro di Thor e Jane nel MCU dopo Thor: Love & Thunder, nel sequel Thor brandisce ancora lo Stormbreaker, l’arma divina forgiata da Eitri (Peter Dinklage) per uccidere Thanos in Avengers: Infinity War. Tuttavia, il materiale promozionale ha mostrato che Jane ora brandisce un Mjolnir ricostruito, la vecchia arma di Thor che si pensava fosse stata distrutta da sua sorella Hela (Cate Blanchett).

Waititi presume che i fan prenderanno questa immagine come il passaggio del testimone da Hemsworth alla Portman come leader del franchise di Thor da parte dei Marvel Studios. Tuttavia, il regista non crede che questo sia ciò che sta accadendo.

Ecco cosa ha detto Waititi, “È davvero divertente l’idea che Thor abbia ottenuto Stormbreaker, quella grande ascia, e ora il suo martello sia tornato ed è nelle mani di qualcun altro. Non è più il suo martello. È l’idea che qualcuno prenda il suo posto. Credo che molti fan penseranno potenzialmente: “Oh, ok, questo è il passaggio del testimone”… Non sono a conoscenza dei piani della Marvel per il futuro, ma non credo che sia così”.

Sebbene Waititi affermi di non essere a conoscenza di alcun piano dei Marvel Studios per i personaggi, il regista deve essere a conoscenza delle potenziali direzioni di Thor e Jane dopo la fine del film che lui stesso ha scritto. Hemsworth ha anche dichiarato di voler continuare a interpretare Thor dopo Love & Thunder e, secondo quanto riferito, l’eroe asgardiano avrà delle apparizioni future nel franchise. Tuttavia, il futuro di Jane all’interno dell’universo condiviso rimane in dubbio.

Il ritorno di Jane nei panni del Potente Thor è un momento così importante per la serie di film che la sua apparizione limitata a uno solo sarebbe un disservizio per il personaggio. Nel materiale originale, i Nove Regni sono rimasti senza un Thor come protettore, lasciandoli vulnerabili a molti nemici. Alla fine una donna misteriosa prende il mantello di Thor e viene ritenuta degna di brandire il potente martello.

In seguito si scoprirà che si tratta di Jane Foster, il vecchio amore di Thor, che sta lottando contro il cancro. Se Thor: Love & Thunder si attiene relativamente al materiale di partenza, allora Jane dovrebbe avere una presenza continua nel MCU, dato che è stata una parte cruciale della storia di Secret Wars nei fumetti Marvel.