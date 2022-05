The Gray Man, il trailer mostra Chris Evans dare la caccia a Ryan Gosling nel thriller Netflix

Netflix svela il trailer ufficiale di The Gray Man, thriller ricco d’azione dei fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame.

Ryan Gosling è un assassino d’élite in fuga nel trailer ufficiale di The Gray Man, l’adattamento dell’omonimo romanzo di Mark Greaney ha languito nell’inferno dello sviluppo per oltre un decennio, passando dal regista di Ad Astra James Gray al duo di Avengers: Endgame ai fratelli Russo a metà del 2020.

Sebbene in precedenza fossero state coinvolte o in trattative per il progetto diverse star, tra cui Brad Pitt e Charlize Theron, alla fine Netflix si è aggiudicata i diritti di The Gray Man e i Russo hanno scelto Ryan Gosling e Chris Evans per guidare il cast.

Gosling interpreta il ruolo dell’abile mercenario Court Gentry, che scopre oscuri segreti della CIA ed è costretto a darsi alla fuga con un bersaglio sulla schiena e cacciatori di taglie che lo inseguono in tutto il mondo, tra cui il suo psicopatico ex collega Lloyd Hansen, interpretato da Evans.

Oltre a Gosling ed Evans, il cast di The Gray Man comprende Ana de Armas, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, il premio Oscar Billy Bob Thornton, il candidato all’Oscar Alfre Woodard, DeObia Oparei e Michael Gandolfini. Con l’uscita del film proprio dietro l’angolo, il pubblico ha la possibilità di vedere per la prima volta il ritorno dei Russo al genere d’azione.

Mentre il film si prepara all’uscita di luglio, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di The Gray Man, il video presenta l’abile mercenario Court di Gosling e il maniaco cattivo Lloyd di Evans mentre corrono intorno al mondo in un mortale gioco del gatto e del topo.

Il trailer ufficiale di Gray Man offre un’emozionante anticipazione dell’azione esplosiva che verrà da Avengers: Endgame di Joe e Anthony Russo nel loro primo grande blockbuster dopo l’epopea del Marvel Cinematic Universe. Tra la sequenza di inseguimento in città che sfocia in un distruttivo incidente ferroviario e i molteplici incontri ravvicinati tra il personaggio principale di Gosling e il cattivo Lloyd di Evans, il recente messaggio dei Russo sulle scene d’azione “senza tregua” sembra molto vero nel nuovo filmato del film.

È interessante notare che, mentre la maggior parte delle descrizioni della trama del film descrive Court e Lloyd come ex colleghi, la loro prima interazione importante nel trailer sembra indicare che i due non si sono mai incontrati prima.

Se da un lato il trailer di The Gray Man rivela tutta l’azione al cardiopalma che il pubblico si aspetta dai fratelli Russo, dall’altro lato il video lascia intravedere un po’ di umorismo sornione da parte di Gosling ed Evans nel corso del film. Evans ha dichiarato che il personaggio è diverso da tutti quelli che ha interpretato in precedenza, in quanto è “svincolato” e “libero”.

Mentre i Russo hanno recentemente paragonato il suo personaggio a Capitan America con un riferimento ironico ad Avengers: Endgame, affermando di aver cambiato l’attore da “il bastardo d’America al bastardo americano”. Solo il tempo ci dirà se il pubblico sarà in sintonia con questo nuovo lato di Evans quando The Gray Man arriverà su Netflix il 22 luglio.