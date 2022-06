Gorr è già il più temibile dei cattivi per Thor (a causa di Thanos)

In attesa dell’uscita di Thor: Love and Thunder, il Gorr di Christian Bale è già il peggior cattivo che dovrà affrontare Thor, questo a causa di Thanos.

Il Thor di Chris Hemsworth continuerà il suo arco narrativo dopo la Saga dell’Infinito nel prossimo film diretto da Taika Waititi. In Thor: Love and Thunder, il Dio del Tuono affronterà Gorr il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale. I Marvel Studios hanno tenuto molti segreti sul cattivo, ma dalle poche informazioni conosciute sul personaggio, sembra che sia l’avversario più pericoloso che Thor possa affrontare.

Dopo il successo di Thor: Ragnarok, con Thor: Love and Thunder la Marvel punta a fare le cose in grande, oltre allo stesso Dio del Tuono, il sequel di Thor vedrà anche il ritorno nel MCU di Jane Foster (Natalie Portman) che brandirà il martello Mjölnir come Mighty Thor. Insieme a Valchiria (Tessa Thompson), dovranno vedersela con Gorr il macellatore di dei, che nutre rancore verso gli dei e vuole vendicarsi di loro.

Per il bene suo e del resto di Asgard, Thor deve ritirarsi e tornare a combattere per fermare il suo nuovo nemico.

La campagna promozionale di Disney e Marvel Studios per Thor: Love and Thunder non rivela quasi nulla di Gorr, nonostante ciò, è già il peggior cattivo di Thor a causa del precedente incontro del Dio del Tuono con Thanos. Nei fumetti Marvel Comics, Gorr il macellatore di dei va in missione per vendicarsi degli dei dopo la tragica morte della sua famiglia.

È convinto che gli esseri superiori si occupino solo di se stessi, venendo meno alla loro responsabilità di proteggere coloro che sono sotto di loro. Questo potrebbe essere un nervo scoperto per Thor, che non è stato in grado di fermare lo schiocco di Thanos in Avengers: Infinity War.

Anche se la decimazione è stata invertita in Avengers: Endgame, è stata comunque un’esperienza traumatica per tutti gli abitanti dell’universo. Il Dio del Tuono ha anche un’esperienza personale in merito: se fosse riuscito a uccidere Thanos subito, Iron Man (Robert Downey Jr.) e Vedova Nera (Scarlett Johansson) non avrebbero dovuto sacrificarsi.

L’interazione di Gorr con Thor potrebbe far riaffiorare il senso di colpa che lo ha fatto sprofondare in una profonda depressione dopo Avengers: Infinity War che lo ha portato a diventare Fat Thor in Avengers: Endgame. Ha perso il senso dello scopo e si è completamente ritirato dai suoi doveri di Re di Asgard, costringendo Valchiria a prenderne ufficialmente il posto.

Come si vede nei trailer di Thor: Love and Thunder, il principe asgardiano ha intrapreso un percorso di autoguarigione, ha iniziato ad allenarsi per perdere i chili di troppo accumulati nei cinque anni successivi all’attacco di Thanos e ha abbinato la meditazione per elaborare correttamente tutti i traumi subiti negli ultimi anni.

Thor non vuole nemmeno tornare a combattere, preferendo una vita più tranquilla e pacifica, ma l’arrivo di Gorr il macellatore di dei lo costringe a rimettersi la divisa. Più che le sfide fisiche di combattere il cattivo, è la battaglia mentale che deve affrontare con maggiore cautela, poiché l’esperienza personale di Gorr il Macellaio di Dio potrebbe riaprire quelle che altrimenti sono ferite già rimarginate dagli eventi della Saga dell’Infinito.

Date le scarse informazioni su Gorr non si sa quale sarà il suo destino dopo Thor: Love and Thunder. A seconda di come Thor gestirà il villain, tuttavia, potrebbe essere la prova più importante per il Dio del Tuono nel suo percorso di guarigione, dopo l’esperienza con Thanos. Questo incontro tra Thor e Gorr è molto più avvincente.