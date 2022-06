Aggiornamento sulla ricerca del prossimo James Bond, parla la produttrice di 007

La famosa produttrice di 007 Barbara Broccoli condivide un aggiornamento sulla ricerca del prossimo attore per interpretare James Bond, dopo la fine dell’era di Daniel Craig.

La famosa produttrice di James Bond Barbara Broccoli condivide un aggiornamento sulla ricerca del prossimo attore di James Bond. Creato originariamente nel 1953 dal romanziere Ian Fleming, la seducente spia ha conquistato il mondo con il primo film Agente 007 – Licenza di uccidere del 1962 con Sean Connery nel ruolo dell’agente dell’MI6.

Dopo sei attori principali e 25 film che hanno attraversato più o meno sette decenni, la EON Productions si sta preparando per il prossimo capitolo del franchise di James Bond.

L’ultimo film della serie, No Time To Die, conclude l’era di Daniel Craig iniziata nel 2006 con il popolarissimo Casino Royale, l’attore è stato il volto di Bond per 15 anni, fino alla scomparsa della sua versione del personaggio nell’ultimo film.

Con la morte certa del Bond di Craig, i produttori, Broccoli e il fratellastro Michael G. Wilson, stanno lavorando a un altro modo per far risorgere il personaggio per una nuova generazione di fan.

In occasione di un British Film Institute a Londra, la Broccoli ha fornito un aggiornamento sulla ricerca da parte della EON Productions del prossimo attore di James Bond. Il produttore ammette che, per il momento, non sono stati presi in considerazione attori per il ruolo, in quanto ci si sta concentrando su come inquadrare il prossimo capitolo del franchise.

La stessa ha confessato, “Nessuno è in lizza. Stiamo valutando che direzione prendere con il personaggio, ne stiamo parlando. Non c’è una sceneggiatura e non possiamo proporla finché non decidiamo come affrontare il prossimo film perché, in realtà, si tratta di una rinascita di Bond. Stiamo reinventando chi è, e questo richiede tempo…”

Con una sceneggiatura non ancora completa è logico che non ci siano attori attualmente presi in considerazione per l’iconico ruolo, le scelte relative alla descrizione di Bond nella sceneggiatura possono determinare l’attore scelto per il ruolo.

Una versione scritta con un tono più leggero, come le apparizioni del personaggio nei film tra il 1973 e il 1983, ha dettato l’assunzione del Bond di Roger Moore. La sua personalità affascinante e giocosa si adattava alle storie stravaganti sulla pagina, soprattutto in alcuni dei film più esagerati, come Moonraker – Operazione spazio.

Tuttavia, Craig è stato una scelta eccellente per Bond nella sua serie di film più impegnati. La sua interpretazione più decisa si è prestata ad affrontare temi più profondi nei film come Skyfall e Spectre.

Ci sono state ampie speculazioni su chi interpreterà il prossimo James Bond nel franchise cinematografico multigenerazionale. Idris Elba è stato sulla lista dei candidati per quasi un decennio, anche Henry Cavill di L’uomo d’acciaio, Tom Hardy di Venom, Sam Heughan di Outlander e Regé-Jean Page di Bridgerton sono stati indicati come possibili candidati per i prossimi film.

Indipendentemente dalle varie opzioni per il personaggio, la Broccoli è consapevole che prima di iniziare il processo di casting è necessario strutturare un piano per il prossimo capitolo del franchise.