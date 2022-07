Thor: Love and Thunder, quali film del MCU rivedere prima del nuovo capitolo

In vista dell’attesissima uscita di Thor: Love and Thunder, ecco tutti i film del MCU da rivedere e approfondire prima di vederlo.

Ecco tutti i film del Marvel Cinematic Universe che gli spettatori dovrebbero vedere prima di vedere Thor: Love and Thunder. Per tutta l’attenzione che ha ricevuto la storia del multiverso della Fase 4, un’altra importante trama è il ritorno di Chris Hemsworth per il quarto film da solista, che è un record per il MCU.

Il dio del tuono torna per fare la sua settima apparizione complessiva – o otto se si conta la sua apparizione post-credits in Doctor Strange.

Il ritorno di Thor nella Fase 4 sarà comunque uno dei film più importanti dell’intera fase. Thor: Love and Thunder non è collegato alla più ampia trama del multiverso che i Marvel Studios stanno rapidamente costruendo, ed è allo stesso modo scollegato dall’apparente costruzione dei Giovani Vendicatori in corso. Si tratta invece del potenziale inizio delle storie cosmiche della Fase 4 del MCU, che includeranno Guardiani della Galassia Vol. 3 e The Marvels.

Di conseguenza, ci si aspetta che Thor: Love and Thunder svolga un ruolo fondamentale nell’ambientazione di ciò che verrà, soprattutto con il coinvolgimento dei Guardiani della Galassia. Il film, diretto da Taika Waititi si concentra sulla continuazione del viaggio di Chris Hemsworth nei panni di Thor.

Grazie alla natura in continua crescita del MCU e all’interconnessione del franchise, l’uscita di ogni nuovo progetto solleva domande su ciò che gli spettatori devono conoscere. Che si tratti di rivedere il MCU per la centesima volta o di cercare di recuperare i progetti chiave prima dell’ultima uscita, capire quali sono i 35 film e le serie TV del MCU da vedere può essere difficile.

Ecco una guida ai film del MCU da rivedere prima di Thor: Love and Thunder.

Thor

Il primo film del MCU da rivedere prima di Thor: Love and Thunder è facile: Thor del 2011. Diretto da Kenneth Branagh, il film vede il debutto di Chris Hemsworth nel ruolo del Dio del Tuono. Iniziando proprio quando Thor sta per essere nominato Re di Asgard, il film esplora il suo esilio dalla Terra e il suo fallimento nell’essere degno del Mjolnir.

Thor è importante per stabilire le basi del personaggio e per introdurre il pubblico al gruppo di supporto che ricorrono durante il suo viaggio, come il padre Odino (Anthony Hopkins), la madre Frigga (Rene Russo), il fratello Loki (Tom Hiddleston), il migliore amico Heimdall (Idris Elba) e l’interesse amoroso Jane Foster (Natalie Portman). È previsto anche un cameo di Occhio di Falco (Clint Barton) per definire il futuro di Thor.

The Avengers

Il prossimo film della guida alla visione dei film del MCU Thor: Love and Thunder è The Avengers. Diretto da Joss Whedon, il kolossal del 2012 dei Marvel Studios porta Thor in un universo più ampio. È qui che ritorna sulla Terra dopo che Loki ha attaccato il pianeta.

The Avengers dimostra che Thor non deve essere un guerriero solitario nei Nove Regni e che può lavorare come parte di una squadra di supereroi. Tra questi, l’incontro con Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitan America (Chris Evans), Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Hulk (Mark Ruffalo), mentre Thor e Occhio di Falco interagiscono per la prima volta.

Thor svolge un ruolo importante nel fermare l’invasione della Terra da parte di Loki e viene incaricato di riportare il malvagio fratello ad Asgard per rispondere dei suoi crimini.

Thor: The Dark World

Da tempo ci si chiede se Thor: The Dark World sia un film essenziale per il MCU in generale, ma si tratta di un pezzo più influente della storia di Thor mentre il pubblico si prepara a Thor: Love and Thunder. Il sequel, spesso criticato, trascorre la maggior parte del tempo concentrandosi sul tentativo di Thor di impedire a Malekith e agli Elfi Oscuri di usare la Convergenza per liberare l’Aether (Pietra della Realtà) nei Nove Regni.

Il film rafforza anche il legame fraterno tra Loki e Thor e include l’inizio della tragica storia di Thor con la morte di Frigga. Thor: The Dark World sarà ancora più importante, però, perché mostra la progressione della relazione sentimentale tra Jane Foster e Thor. Poiché segna l’ultima apparizione di Natalie Portman prima di diventare il Potente Thor in Thor: Love and Thunder, le esperienze di Jane Foster saranno fondamentali.

Guardiani della Galassia

Dopo tre film incentrati su Thor, la guida al rewatch di Thor: Love and Thunder si allontana dal Dio del Tuono per introdurre un nuovo gruppo di eroi cosmici. Il film Guardiani della Galassia (2014) di James Gunn dovrebbe essere un pezzo fondamentale del puzzle, poiché è qui che avvengono i debutti nel MCU di Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Nebula (Karen Gillan) e Kraglin (Sean Gunn).

Tutti loro torneranno in Thor: Love and Thunder. L’importanza di Guardiani della Galassia nella storia complessiva del MCU di Thor comprende anche una migliore esplorazione di Thanos, l’introduzione delle Pietre dell’Infinito e la presentazione dei Celestiali, tutti concetti importanti che portano al nuovo film.

Thor: Ragnarok

La successiva apparizione di Chris Hemsworth nel MCU è avvenuta in Avengers: Age of Ultron, ma questa guida lo salta per passare al terzo film da solista del Dio del Tuono. Thor: Ragnarok va in una direzione diversa da quella in cui sembrava essere la sua storia.

L’impostazione di Avengers: Age of Ultron, che lo vedeva alla ricerca delle Pietre dell’Infinito, è stato bypassato nei minuti iniziali, anche Thor e Jane si sono lasciati a questo punto. Il nuovo tono comico di Thor: Ragnarok del regista Taika Waititi è ampiamente considerato come un reset per il personaggio.

Per molti versi, è l’inizio di un nuovo franchise di Thor: Odino muore, i Tre Guerrieri muoiono, Mjolnir viene distrutto, Thor perde un occhio e Asgard viene distrutta mentre si allea con Hulk e Loki per sconfiggere Hela (Cate Blanchett). Thor: Ragnarok è anche il film in cui Valchiria (Tessa Thompson) fa il suo debutto nel MCU in vista del suo ritorno in Thor: Love and Thunder, mentre si rivedranno anche personaggi come Korg e Meik.

Avengers: Infinity War

Il viaggio di Thor si evolve in modo significativo in Avengers: Infinity War, che è il prossimo nella guida al rewatch dei film del MCU prima di Thor: Love and Thunder. In questo film Thor assiste all’uccisione da parte di Thanos di metà degli Asgardiani rimasti, alla morte di Loki e all’uccisione di Heimdall.

Thor si allea con Rocket e Groot dopo aver incontrato i Guardiani della Galassia e traccia un percorso per creare una nuova arma in grado di uccidere Thanos, portandolo a Nidavellir e realizzando Stormbreaker con Eitri (Peter Dinklage). Il Dio del Tuono torna infine sulla Terra per giocare un ruolo importante nella battaglia del Wakanda.

Naturalmente è stato anche molto vicino a uccidere Thanos prima che potesse usare le Pietre dell’Infinito per eliminare metà della vita nell’universo, e la decisione di non mirare alla testa del Titano Pazzo lo perseguita.

Avengers: Endgame

L’ultimo film del MCU da rivedere prima di vedere Thor: Love and Thunder è Avengers: Endgame. Grazie all’esplorazione della depressione di Thor dopo la mancata uccisione di Thanos, l’attore ingrassa e inizia a dubitare delle sue capacità di eroe. Avengers: Endgame segue il suo viaggio alla riscoperta di chi è veramente, tra cui la possibilità di parlare di nuovo con sua madre grazie al viaggio nel tempo e di imparare che è ancora degno di Mjolnir.

Alla fine aiuta a combattere Thanos unendosi nuovamente agli Avengers riuscendo a distruggere il Titano Pazzo una volta per tutte. Il finale di Avengers: Endgame è fondamentale per capire cosa succederà in Thor: Love and Thunder. Thor lascia la Terra per stare con i Guardiani della Galassia, da cui deriva la sua nuova mentalità pacifica, ma nomina anche Valchiria, il re di Nuova Asgard, per sostituirlo. Non sarà sorprendente se il Blip avrà un ruolo nella storia di Jane Foster.

Dove guardare i film del MCU online prima di Thor: Love and Thunder

Con sette film del MCU consigliati da rivedere prima di Thor: Love and Thunder, molti fan potrebbero già avere copie fisiche o digitali di questi titoli come parte delle loro collezioni Marvel. Tuttavia, tutti questi film sono fortunatamente disponibili anche in streaming su Disney+, consentendo agli abbonati di guardare qualsiasi titolo prima del film.