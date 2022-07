Perché Thor chiama ripetutamente il procione Rocket Raccoon coniglio?

Una battuta ricorrente in Avengers: Infinity War ha visto Thor riferirsi ripetutamente a Rocket Raccoon come “coniglio”, ma qual è la ragione del suo errore?

Il sodalizio tra Thor e Rocket Raccoon sembra destinato a continuare in Thor: Love and Thunder, e si spera che venga chiarito il motivo per cui Thor chiama Rocket “coniglio”, ma in caso contrario c’è una teoria di Reddit che lo spiega. Quando si sono incontrati per la prima volta in Avengers: Infinity War, Thor (Chris Hemsworth) ha subito legato con Rocket (Bradley Cooper).

Di conseguenza, quando Thor si reca a Nidavellir per trovare un’arma “che uccida Thanos”, non è una sorpresa che Rocket e Groot (Vin Diesel) si uniscano a lui nella sua ricerca. Dopo aver forgiato l’ascia Stormbreaker di Thor, i tre si sono recati in Wakanda, dove Thor non è riuscito a fermare Thanos (Josh Brolin) prima che eliminasse metà della vita nell’universo.

Nel corso di Infinity War, tuttavia, Thor continua inspiegabilmente a riferirsi a Rocket come a un “coniglio”, nonostante Rocket gli dica che non è un coniglio, ma un procione, la cosa non sembra mai funzionare. In superficie, sembra semplicemente una battuta ricorrente che ha lo scopo di far ridere. Tuttavia, potrebbe esserci un motivo storicamente significativo per cui Thor usa la parola “coniglio” nei confronti di Rocket.

Una teoria (che arriva da Reddit) offre una spiegazione plausibile. L’atterraggio in New Mexico nel film Thor non sarebbe stata la prima visita di Thor sulla Terra o, come la chiama lui, Midgard. Dopo tutto, gli asgardiani come lui, suo padre Odino (Anthony Hopkins), sua madre Frigga (Rene Russo) e il fratello di Thor, Loki (Tom Hiddleston) sono stati tutti immortalati nella mitologia norrena del VII secolo. Ciò suggerisce che i suoi viaggi sulla Terra erano limitati alla Scandinavia.

Poiché i procioni non sono una specie autoctona europea hanno raggiunto l’Europa e la Scandinavia solo negli anni ’30, ben dopo l’ultima visita degli Asgardiani sulla Terra. Di conseguenza, è ragionevole supporre che, a differenza dei nomi più offensivi dati da Peter Quill (Chris Pratt) a Rocket, Thor lo stesse semplicemente descrivendo in relazione all’animale che conosceva più simile a un procione.

Ciò è stato confermato dagli eventi di Avengers: Endgame, dopo aver estratto la Pietra della Realtà, sotto forma di Aether, da Jane Foster (Natalie Portman), Rocket è stato inseguito dalle guardie asgardiane, una delle quali ha gridato: “Prendete quel coniglio”. Sebbene questo non significhi che ci siano conigli su Asgard, certamente suggerisce che questa specifica classificazione errata del procione geneticamente modificato sia propria del popolo di Thor.

Naturalmente, la scarsa conoscenza di Thor delle varie specie animali della Terra era già stata dimostrata in The Avengers. Mentre si trovava a bordo dell’elivelivolo S.H.I.E.L.D. con l’agente Phil Coulson (Clark Gregg), Thor paragonò le azioni di Loki ai Bilgesnipe, creature distruttive provenienti da Asgard o da uno degli altri Nove Regni.

La confusione di Coulson di fronte all’analogia chiarisce che queste creature non esistono sulla Terra e la sorpresa dello stesso Thor dimostra il divario nella sua consapevolezza del mondo che ha imparato ad amare.

Dopo la Battaglia di Sokovia in Avengers: Age of Ultron, Thor ha vissuto in Australia prima degli eventi di Thor: Ragnarok, durante questo periodo aveva anche un compagno di stanza di nome Daryl Jacobsen (Daley Pearson), ma non c’è nulla che suggerisca che Thor abbia incontrato dei procioni durante questo periodo.

Di conseguenza, sembra ragionevole supporre che la teoria fosse corretta e che l’errore nei confronti di Rocket si basasse sul fatto di non aver mai incontrato un procione prima. Sarà interessante vedere, visto che non ha chiamato Rocket “coniglio” dopo Avengers: Infinity War, se Thor tornerà alla sua vecchia abitudine quando si riferirà al suo amico in Thor: Love and Thunder.