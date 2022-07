Avatar 2, un’immagine conferma il ritorno del cattivo di Stephen Lang come Na’vi

Come suggerito dal teaser trailer di Avatar: La via dell’acqua, il cattivo Quaritch di Stephen Lang tornerà come Na’vi nel sequel.

Una nuova immagine di Avatar: La via dell’acqua conferma che il cattivo di Stephen Lang tornerà nel sequel come Na’vi. Lang aveva già interpretato Miles Quaritch nel primo film di Avatar nel 2009. Quaritch era il capo della sicurezza di Pandora e quindi il principale antagonista di Avatar, poiché organizzava gli attacchi contro il popolo Na’vi. Quaritch è stato ucciso nel primo film durante un combattimento nell’attacco all’Albero delle Anime.

Nonostante la sua morte, tuttavia, si sapeva da tempo che Quaritch sarebbe tornato in Avatar 2. Per un po’ di tempo, il regista James Cameron ha pensato di far tornare Quaritch, ma non ha rivelato esattamente come il cattivo ucciso sarebbe riapparso nel sequel, solo che Lang avrebbe ripreso il suo personaggio in qualche forma.

Quando è stato pubblicato il teaser trailer de La via dell’acqua, uno dei personaggi Na’vi, vestito in tenuta da combattimento militare, assomigliava in modo impressionante a Quaritch. Questo ha portato molti a credere che il personaggio apparirà ne La via dell’acqua come una reincarnazione Na’vi del cattivo precedentemente umano.

Tutti i sospetti sono stati confermati da un’immagine di Avatar: La via dell’acqua da poco rilasciata da Empire. la foto mostra Lang come Quaritch, ma in un grande corpo avatar blu, è in piedi accanto a colleghi umani in quella che sembra essere l’Amministrazione per lo Sviluppo delle Risorse (RDA, come era conosciuta nel primo film), con schermi di computer ad alta tecnologia e simulazioni tutt’intorno.

Sebbene questa notizia non sia una sorpresa assoluta, visto il forte accenno a Quaritch nel trailer di Avatar 2, è comunque intrigante che sia stato confermato il ritorno del cattivo come Na’vi, questo significa che la sua coscienza è stata impiantata in un corpo avatar in modo permanente, rendendolo parte della razza aliena (anche se come membro indesiderato).

Il ritorno confermato di Lang come versione Na’vi di Quaritch avviene in concomitanza con la recente rivelazione del personaggio di Sigourney Weaver in Avatar 2. Come Lang, anche la Weaver è un personaggio Na’vi. Come Lang, il personaggio della Weaver (la dottoressa Grace Augustine) è morto in Avatar.

Invece di riprendere il suo ruolo, la Weaver interpreterà una giovane Na’vi di nome Kiri, figlia adottiva di Jake e Neytiri. Sia nel caso della Weaver che di Lang, il mistero non è più quale personaggio interpreteranno, ma come sono nati i loro personaggi.

Ora che la natura del ritorno di Quaritch è confermata, gli spettatori possono concentrare le loro teorie non più sul fatto che quello nel trailer fosse un Na’vi Quaritch, ma su come Quaritch sia diventato un Na’vi e su cosa ci sarà in serbo per il suo personaggio in Avatar 2.

Dopo aver trascorso gran parte del primo film a disprezzare i Na’vi, come si sentirà Quaritch ad essere uno di loro? Le teorie andranno avanti ancora per un po’, visto che Avatar: La via dell’acqua non uscirà prima della fine di quest’anno.