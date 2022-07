Downton Abbey: una nuova era, un ritorno vivace ed emozionante ad un mondo molto amato. Recensione

Downton Abbey: una nuova era soddisferà i fan della serie originale, proponendo una una doppia trama che hanno divertimento e passione in egual misura.

Nel 2019, Focus Features e il creatore Julian Fellowes hanno portato sul grande schermo l’amata serie televisiva britannica Downton Abbey in un film che sembrava un’adeguata conclusione della saga. Tuttavia, il film si è rivelato un tale successo che un sequel sembrava inevitabile e dopo una manciata di ritardi, Downton Abbey: una nuova era è arrivato per riportare il pubblico nella tenuta che conoscono e amano.

In un certo senso, la sola presenza di un altro film minaccia di annullare alcuni dei dolci momenti stabiliti nel primo, ma Fellowes – insieme al regista Simon Curtis – riesce a costruire su ciò che è venuto prima in modo soddisfacente. Downton Abbey: una nuova era soddisferà i fan della serie originale, proponendo due storie che portano con sé sia divertimento sia passione in egual misura.

Riprendendo dopo il primo film, gli abitanti di Downton vengono messi in crisi quando la Contessa vedova (Maggie Smith) eredita una villa francese da un uomo che aveva conosciuto in gioventù. La sua famiglia, in particolare il figlio Robert (Hugh Bonneville), è sconcertata da questo improvviso mistero e decide di saperne di più recandosi in Francia per incontrare il figlio dell’uomo (Jonathan Zaccaï).

Nel frattempo, Mary (Michelle Dockery) rimane a casa per supervisionare una produzione cinematografica che ha deciso di fare di Downton il suo set, un evento emozionante che manda in fibrillazione il personale del piano di sotto, mentre il mondo moderno si scontra ancora una volta con la famiglia vecchio stile.

Il primo film di Downton Abbey, anche con una trama che coinvolgeva un figlio illegittimo e un tentativo di assassinio contro il re d’Inghilterra, aveva un tono notevolmente basso; era più un’occasione per riunirsi con gli amati personaggi della serie televisiva che altro. Con Downton Abbey: una nuova era, Fellowes e Curtis hanno fatto un passo avanti.

Ci sono più sfumature di dramma da soap opera e Fellowes ha inventato alcune situazioni davvero divertenti per i personaggi. Nel caso di personaggi come Mary, Mr. Carson (Jim Carter) e Daisy (Sophie McShera), Downton Abbey: una nuova era li spinge in posizioni uniche, permettendo così sia agli attori che a Fellowes di dimostrare quanta strada hanno fatto.

I fan di vecchia data della serie saranno senza dubbio divertiti da alcuni scenari che si presentano; ad esempio, c’è una scena con il personale del piano di sotto che probabilmente porterà a sorrisi e risate.

In questo senso, Downton Abbey: una nuova era giustifica più che bene la sua esistenza come sequel a sorpresa di un film basato su una serie televisiva che si è conclusa definitivamente. L’esperienza di visione è divertente, anche se rimane l’impressione che si tratti di un episodio televisivo di lunga durata.

Curtis cerca di dare un tocco di cinema con l’aiuto del montatore Adam Recht e del direttore della fotografia Andrew Dunn, ma l’azione risulta comunque episodica. Per fortuna, però il film si fa perdonare dalla bellezza complessiva delle immagini di Dunn e dalla colonna sonora di John Lunn. Questo mondo può essere nato in televisione, ma è piuttosto adatto al grande schermo.

Downton Abbey: una nuova era espande e estende fino a visitare il sud della Francia per la trama che coinvolge la villa a sorpresa della Vedova.

Con un cast così numeroso è inevitabile che alcune star vengano penalizzate. Questo era vero nel primo film e lo è ancora in questa occasione, tuttavia, ci sono molti attori che hanno la possibilità di brillare. Tra i membri del cast che ritornano, la Smith rimane un punto di riferimento.

Sebbene il primo film sembrasse aver dato alla sua Violet un addio adeguato, qui ritorna con diverse nuove battute spiritose e momenti toccanti con personaggi come Mary e Isobel (Penelope Wilton). La Smith è deliziosa, sia che impartisca consigli alla nipote sia che reagisca con sgomento agli intrusi delle star del cinema.

Elizabeth McGovern, nel ruolo di Cora, ha una trama sorprendente che permette sia a lei che a Bonneville di avere dei momenti fantastici e tra il personale del piano di sotto, McShera è forse quella che si diverte di più. Nel complesso, il cast è eccellente e i nuovi arrivati, come Dominic West, Laura Haddock e Hugh Dancy, si inseriscono con disinvoltura nel gruppo di personaggi consolidati.

Il mondo ha davvero bisogno di un altro film su Downton Abbey? Qualcuno potrebbe obiettare di no, ma prima di tutto questo rimane un film per i fan. In quanto tale, Downton Abbey: una nuova era è un trionfo. Dopo diversi anni tumultuosi, il ritorno a un universo ben noto con personaggi amati è un balsamo per l’anima e chiunque abbia seguito i Crawley troverà molto divertimento in questa pellicola.

Tra le trame divertenti e le splendide inquadrature dell’omonima tenuta, questo film ha un cuore vero, il pubblico si ritroverà a ridere e a piangere prima dello scorrere dei titoli di coda. E anche se sembra che Una nuova era chiuda davvero tutto, ci sarà sicuramente spazio per altri Downton Abbey in futuro.